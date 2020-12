L’ATK Mohun Bagan cherchera à prendre la première place lorsqu’il affrontera le champion en titre Bengaluru FC dans la Super League indienne (ISL) 2020-21 le lundi 21 décembre au stade Jawaharlal Nehru à Fatorda, Goa.

Les deux côtés sont séparés par un seul point sur le tableau des points ISL 2020-21. ATK Mohun Bagan est actuellement deuxième sur la table. L’équipe a 13 points en six matchs, tandis que le Bengaluru FC est troisième avec 12 points. Les deux équipes entrent dans cet affrontement sur le dos d’une victoire.

ATK Mohun Bagan a remporté ses matchs avec des marges minces jusqu’à présent. Les Mariners ont battu les Kerala Blasters, le SC East Bengal, l’Odisha FC et le FC Goa. Cependant, ils ont perdu contre le Jamshedpur FC et leur seul match nul jusqu’à présent est venu contre le Hyderabad FC.

En revanche, le Bengaluru FC a connu un démarrage lent cette saison. Les Blues ont fait match nul leurs deux premiers matchs avec le FC Goa et le Hyderabad FC, avant de battre le Chennaiyin FC. Ils ont de nouveau fait match nul avec le NorthEast United FC avant de remporter deux victoires consécutives contre le Kerala Blasters et l’Odisha FC.

Il s’agit d’une première saison pour ATK Mohun Bagan, qui a été formé avec la fusion entre Mohun Bagan et l’ancienne équipe ISL ATK. L’ATK et le Bengaluru FC ont verrouillé les cornes à huit reprises auparavant, Bengaluru ayant remporté cinq fois et ATK deux fois, tandis qu’un seul match s’est terminé par un match nul.

Les Bleus ont également joué contre le Mohun Bagan FC à 10 reprises. Mohun Bagan a remporté cinq matchs contre le Bengaluru FC, tandis que les Bleus en ont remporté deux. Trois rencontres entre eux se sont soldées par un match nul.

Les fans de football, qui ne pourront pas assister aux matchs de l’ISL 2020-21 en public, pourront regarder la diffusion en direct sur Disney + Hotstar. Pour faire de même, les passionnés de football devront acheter un abonnement Disney + Hotstar: VIP ou Premium. Un an de VIP et Premium coûte Rs 399 et Rs 1,499, respectivement. Disney + Hotstar propose également un abonnement d’un mois à Premium, qui coûte Rs 299.

Les utilisateurs de Reliance Jio peuvent également profiter de la diffusion en direct d’ISL 2020-21 sur Jio TV. Ils devront télécharger l’application Jio TV pour profiter de la diffusion en direct sur leur smartphone.

Le match ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC débutera à 19h30 IST.