Comment regarder « 30 For 30: Stolen Gold » gratuitement sur ESPN | L’histoire de Ramón Torres

La série à succès d’ESPN examinera l’histoire de l’athlète paralympique Ramón Torres dans une nouvelle émission spéciale.30 pour 30 : l’or volé » premières Mardi 17 septembre à 21h HE sur ESPN.

Diffusez l’émission spéciale gratuitement avec des essais de Fubo et Stream DIRECTV. Il sera également disponible via Frondeou sur ESPN+ via le forfait Disney après sa diffusion.

À propos du spectacle :

«30 pour 30 » est une série documentaire d’ESPN qui relate des personnages et des événements intéressants de l’histoire du sport. L’épisode de ce soir mettra en vedette le basketteur paralympique Ramón Torres.

«Or volé » est l’incroyable histoire vraie de sa quête pour mener l’équipe espagnole de basket-ball pour handicapés mentaux à une médaille d’or triomphale aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Mais lorsqu’ils reviennent en Espagne en héros, Ramón découvre que certains joueurs ne sont pas ce qu’ils semblent être.

Regardez l’émission spéciale ce soir, 17 septembre, à 21h/20h sur ESPN.

Où regarder :