Comment réformer l’altruisme efficace après Sam Bankman-Fried

Lorsque l’échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried a implosé en novembre et que des accusations ont circulé selon lesquelles il avait perdu au moins 1 milliard de dollars en argent client après l’avoir secrètement transféré à un fonds spéculatif qu’il possédait, cela a porté un coup dur à l’altruisme efficace.

L’altruisme efficace est un mouvement social qui consiste à utiliser la raison et les preuves pour faire le plus de bien possible au plus grand nombre. Bankman-Fried (ou SBF, comme il est connu) était l’une de ses étoiles les plus brillantes et de ses plus grands bailleurs de fonds. Pourtant, on dirait qu’il a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. En décembre, il a été arrêté pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, blanchiment d’argent, etc. Il a plaidé non coupable à tous.

Les altruistes efficaces repensent maintenant leurs convictions, se demandant : la logique de l’altruisme efficace a-t-elle elle-même produit ce mauvais résultat ? Ou l’altruisme efficace n’était-il qu’une partie de l’arnaque ? Et le mouvement peut-il être racheté ?

Pour répondre à ces questions, j’ai parlé à Holden Karnofsky, considéré comme un leader du mouvement EA. Il a cofondé une organisation appelée GiveWell, qui fait des recherches pour trouver les organismes de bienfaisance les plus efficaces, et il est actuellement co-PDG d’Open Philanthropy. Comme EA au sens large, Karnofsky a commencé par se concentrer sur l’aide aux gens ici et maintenant – principalement les pauvres des pays pauvres avec des problèmes comme le paludisme et les parasites intestinaux – mais s’est de plus en plus intéressé à protéger l’avenir à long terme de l’humanité contre les menaces. comme une intelligence artificielle voyous.

Nous avons parlé de la façon dont il est et n’est pas convaincu par la tendance du «long terme», si EA a trop insisté sur la pensée utilitaire et à quoi devrait ressembler le prochain acte d’EA. Une version abrégée de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous. Vous pouvez entendre la version complète sur cet épisode de La zone grise podcast:

Pour plus de transparence, je dois noter : En août 2022, la fondation familiale philanthropique de SBF, Building a Stronger Future, a accordé à Future Perfect de Vox une subvention pour un projet de reportage 2023. Ce projet est maintenant en pause.

Sigal Samuel

Lorsque le scandale SBF a éclaté, quelle a été votre surprise, sur une échelle de 1 à 10 ? Avec 1 étant “Oui, c’était tout à fait prévisible” et 10 étant “Je suis complètement sidéré, comment diable cela a-t-il pu arriver ?”

Holden Karnofsky

Bien sur le haut de gamme de cette échelle. Je ne sais pas si je veux lui donner un 10, mais je ne m’y attendais pas.

Sigal Samuel

Quelle a été votre impression générale de SBF ?

Holden Karnofsky

Je pense qu’il y avait des signes de choses à craindre en ce qui concerne SBF et FTX. Il dirigeait cette entreprise d’Alameda, et il y avait un certain nombre de personnes qui y avaient travaillé qui étaient parties très contrariées par la façon dont les choses s’étaient passées. Et j’ai entendu certains d’entre eux dire ce qui n’allait pas et, de leur point de vue, ce qui les mécontentait.

Il y a des choses qui m’ont fait dire… Je vois certainement des raisons pour lesquelles on pourrait s’inquiéter, qu’on pourrait imaginer un comportement peu intègre, un comportement moins qu’honnête et scrupuleux. En même temps, je ne pense tout simplement pas que je savais quoi que ce soit qui atteigne le niveau de s’attendre à ce qu’il se passe ou d’être vraiment en mesure de le dénoncer.

Maintenant, cela semble un peu différent avec le recul. Et une partie de cela semble regrettable avec le recul.

Sigal Samuel

SBF est profondément influencé par l’altruisme efficace, qui s’accompagne d’une forte dose d’utilitarisme. L’idée générale de l’utilitarisme – essayer de produire le plus grand bien pour le plus grand nombre, essayer de maximiser le bien global – peut sembler plutôt agréable au premier abord. Mais cela peut conduire à une étrange mentalité « la fin justifie les moyens ».

Pensez-vous que ce style de pensée aurait pu égarer SBF ? Comme dans, il aurait pu penser que c’était bien de faire cette fraude présumée parce qu’il peut gagner des milliards de dollars de cette façon et ensuite tout donner à des œuvres caritatives incroyables ?

Holden Karnofsky

Je pense qu’il y a un tas d’idées ici qui sont en quelque sorte assises les unes à côté des autres mais qui sont en fait des idées différentes. Il y a l’utilitarisme, qui est l’idée que faire le plus de bien est tout ce qu’il y a à l’éthique. Ensuite, il y a la fin qui justifie les moyens, ce qui peut signifier que vous pensez que vous pouvez faire des choses arbitrairement trompeuses, coercitives et désagréables tant que vous calculez les chiffres et qu’ils mènent à beaucoup de bien. Et puis je pense que l’altruisme efficace n’est ni l’un ni l’autre. C’est une troisième chose, à laquelle nous pouvons arriver.

Donc honnêtement, je ne sais pas si SBF était motivé par le raisonnement « la fin justifie les moyens ». Il est possible que ce soit ce qui l’ait motivé, et je pense que c’est un problème. Le fait que ce soit possible tout seul me dérange.

Sigal Samuel

Au-delà de la question SBF, EA s’est-il généralement trop penché sur l’utilitarisme ? Je sais que l’EA et l’utilitarisme ne sont pas une seule et même chose, mais il y a une assez forte saveur d’utilitarisme parmi beaucoup de grands penseurs de l’EA. Et je me demande si vous pensez que cela crée un gros risque que les membres soient susceptibles d’appliquer cette philosophie de manière naïve et nuisible ?

Holden Karnofsky

J’ai l’impression que c’est un risque, et j’ai écrit un article à ce sujet intitulé “EA concerne la maximisation et la maximisation est périlleuse”. C’était en septembre, bien avant tout ça [SBF scandal] des trucs sont sortis.

J’ai dit dans cet article, voici quelque chose qui me rend nerveux. EA “fait le plus de bien”, en maximisant la quantité de bien. Chaque fois que vous maximisez quelque chose, c’est tout simplement périlleux. La vie est compliquée et il y a beaucoup de dimensions différentes qui nous intéressent. Donc, si vous prenez quelque chose X et que vous dites maximiser X, vous feriez mieux vraiment J’espère que vous avez le bon X !

Et je pense que nous sommes tous extrêmement confus à ce sujet. Même pour les altruistes efficaces qui sont professeurs de philosophie à vie, je ne pense pas qu’il y ait une bonne réponse cohérente à ce que nous sommes censés maximiser.

Nous devons donc faire attention. J’ai écrit cela et puis c’est arrivé, puis j’ai dit, d’accord, peut-être que nous devons faire encore plus attention que je ne le pensais. Sachant ce que je sais maintenant, je m’en serais inquiété davantage. Mais toutes mes inquiétudes ont un coût car il y a beaucoup de choses à craindre. Et puis il y a beaucoup de choses dont il ne faut pas s’inquiéter et qu’il faut avancer pour essayer d’aider beaucoup de gens.

Sigal Samuel

Êtes-vous en train de dire que « maximiser le bien » est une recette pour le désastre ?

Holden Karnofsky

L’altruisme efficace, à mon avis, fonctionne mieux avec une forte dose de modération et de pluralisme.

Ce serait peut-être le bon moment pour moi de parler de ce que je vois comme la différence entre l’utilitarisme et l’altruisme effectif. Ils ont tous les deux cette idée de faire le plus de bien possible.

L’utilitarisme est une théorie philosophique, et elle dit faire le plus de bien, c’est la même chose que l’éthique. L’éthique équivaut à faire le plus de bien. Donc, si vous faisiez le plus de bien, vous étiez une bonne personne, et si vous ne le faisiez pas, vous ne l’étiez pas, ou quelque chose comme ça. C’est une vision intellectuelle. Vous pouvez avoir cette vue sans rien faire. Vous pourriez être un utilitaire et ne jamais donner à des œuvres caritatives et dire, eh bien, je devrais donner à des œuvres caritatives, mais je ne l’ai tout simplement pas fait. Je suis utilitaire parce que je pense que je devrais.

Et l’altruisme efficace est en quelque sorte le retournement de ce que je viens de dire, où il dit, hé, faire le plus de bien – c’est-à-dire, faute d’un meilleur mot, cool. Nous devrions le faire. Nous allons prendre des mesures pour aider les autres aussi efficacement que possible. Il n’y a aucune prétention que c’est tout ce qu’il y a à l’éthique.

Mais c’est déroutant, et ce n’est pas vraiment choquant si un groupe d’utilitaristes est très intéressé par l’altruisme efficace, et qu’un groupe d’altruistes efficaces est très intéressé par l’utilitarisme. Ces deux choses vont traîner au même endroit, et vous allez faire face à ce danger… certaines personnes diront : « Hé, c’est tout ce que je veux faire de ma vie. Je pense que c’est une erreur, mais il y a des gens qui pensent de cette façon et ces gens vont être attirés dans la communauté de l’altruisme efficace.

Sigal Samuel

Je veux vous présenter une façon légèrement différente de lire le mouvement EA. Quelques gars intelligents comme Will MacAskill, et d’autres à Oxford en particulier, qui voulaient aider le monde et faire des dons à des œuvres caritatives, ont regardé autour d’eux le paysage de la philanthropie et se sont dit : cela semble un peu stupide. Les gens donnent des millions de dollars à leurs alma maters, à Harvard ou à Yale, alors qu’évidemment cet argent pourrait faire beaucoup plus de bien si vous l’utilisiez pour aider, disons, les pauvres au Kenya. Ils ont essentiellement réalisé que le monde caritatif pouvait utiliser une pensée plus utilitaire.

Mais ensuite, ils ont surcorrigé et ont commencé à apporter cet état d’esprit utilitaire à tout, et cette surcorrection est maintenant plus ou moins EA. Que diriez-vous d’une telle lecture ?

Holden Karnofsky

Je pense vraiment qu’il y a des gens qui poussent trop loin l’EA, mais je ne dirais pas que l’EA équivaut à la surcorrection. Ce que l’altruisme efficace signifie pour moi, c’est essentiellement, soyons ambitieux d’aider beaucoup de gens. … J’ai l’impression que c’est bien, donc je pense que je suis plutôt dans le camp de, c’est une bonne idée avec modération. C’est une bonne idée lorsqu’elle est accompagnée de pluralisme.

Sigal Samuel

Donc, vous aimeriez voir plus de pluralisme moral, plus d’adhésion à d’autres théories morales – pas seulement l’utilitarisme, mais aussi plus de moralité de bon sens comme la déontologie (la théorie morale qui dit qu’une action est bonne si elle obéit à certaines règles ou devoirs clairs, et c’est tant pis si ce n’est pas le cas). Est-ce juste de dire?

Holden Karnofsky

J’aimerais en voir plus. Et quelque chose à quoi j’ai pensé est, y a-t-il un moyen d’encourager ou simplement de faire un meilleur argument intellectuel en faveur du pluralisme et de la modération.

Sigal Samuel

Au début de votre carrière, vous étiez beaucoup plus concentré sur les problèmes actuels comme la pauvreté mondiale, la santé mondiale – les préoccupations classiques d’EA. Mais ensuite, EA a pivoté vers le long terme, qui est plus ou moins l’idée que nous devrions vraiment donner la priorité à une influence positive sur l’avenir à long terme de l’humanité, dans des milliers, voire des millions d’années. Comment êtes-vous devenu plus convaincu du longtermisme ?

Holden Karnofsky

Le longtermisme tend à souligner l’importance des générations futures. Mais il y a une idée distincte de la réduction des risques catastrophiques à l’échelle mondiale. Il y a des risques auxquels l’humanité est confrontée qui sont vraiment grands et auxquels nous devons prêter plus d’attention. L’un d’eux est le changement climatique. L’un d’eux est la pandémie. Et puis il y a l’IA. Je pense que les dangers de certains types d’IA que vous pourriez facilement imaginer en cours de développement sont largement sous-estimés.

Je dirais donc que je suis actuellement plus convaincu que le risque biologique et le risque lié à l’IA sont simplement des choses auxquelles nous devons accorder plus d’attention, quelle que soit votre orientation philosophique. Je suis plus vendu là-dessus que je ne le suis sur le long terme.

Mais je suis un peu vendu sur les deux. J’ai toujours pensé: “Hé, les futurs sont des gens et nous devrions nous soucier de ce qui se passera dans le futur.” Mais j’ai toujours été sceptique quant aux affirmations d’aller plus loin que cela et de dire quelque chose comme : “La valeur des générations futures, et en particulier la valeur du plus grand nombre de personnes possible pour exister, est si vaste qu’elle l’emporte complètement sur tout autre, et vous ne devriez même pas penser à d’autres façons d’aider les gens. C’est une affirmation avec laquelle je n’ai jamais vraiment été d’accord et avec laquelle je ne suis toujours pas d’accord.

Sigal Samuel

Cela me fait penser à la façon dont dans les cercles EA, il y a une peur courante que nous concevrons par inadvertance une IA qui est une machine d’optimisation unique, qui fait tout ce qu’il faut pour atteindre un objectif, mais d’une manière qui n’est pas nécessairement alignée avec valeurs que nous approuvons.

L’exemple paradigmatique est que nous concevons une IA et nous lui disons : « Votre seule fonction est de fabriquer autant de trombones que possible. Nous voulons maximiser le nombre de trombones. Nous pensons que l’IA fera un excellent travail à cet égard. Mais l’IA n’a pas de valeurs humaines. Et c’est ainsi qu’il fait des choses folles pour obtenir le plus de trombones possible, colonisant le monde et l’univers entier pour rassembler le plus de matière possible et transformer toute la matière, y compris les personnes, en trombones !

Je pense que cette crainte fondamentale que vous entendez souvent dans EA concerne la façon dont l’IA pourrait vraiment mal tourner si c’est une machine d’optimisation à l’esprit unique. Pensez-vous que certains altruistes efficaces sont fondamentalement devenus la chose dont ils ont peur ? Des machines d’optimisation à l’esprit unique ?

Holden Karnofsky

C’est intéressant. Je pense que c’est peut-être un peu une projection. Il pourrait y avoir des personnes dans l’altruisme efficace qui essaient en quelque sorte de se transformer des humains en maximiseurs impitoyables de quelque chose, et elles peuvent imaginer qu’une IA ferait la même chose.