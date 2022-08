Comment rééduquer votre cerveau pourrait aider à soulager les douleurs lombaires

L’essai clinique randomisé a recruté deux groupes de 138 participants souffrant de lombalgie chronique, testant un groupe avec une nouvelle méthode appelée intervention de rééducation sensorimotrice graduée (RESOLVE) et l’autre avec des choses comme la thérapie au laser simulée et la stimulation cérébrale non invasive.

Dans le but de défier les traitements traditionnels des maux de dos chroniques, des scientifiques d’Australie, d’Europe et des États-Unis se sont réunis pour tester l’efficacité de la modification de la façon dont les réseaux neuronaux reconnaissent la douleur pour de nouvelles recherches publié cette semaine dans le Journal de l’Association médicale américaine.

5 août 2022 – Faites-vous partie des des centaines de millions de personnes dans le monde souffrant de lombalgie ? Si tel est le cas, vous connaissez peut-être les traitements standard tels que la chirurgie, les injections, les médicaments et les manipulations vertébrales. Mais de nouvelles recherches suggèrent que la solution à la principale cause d’invalidité dans le monde réside peut-être dans la façon dont le cerveau et le corps communiquent.

“Ce que nous avons observé dans notre essai était un effet cliniquement significatif sur l’intensité de la douleur et un effet cliniquement significatif sur l’invalidité. Les gens étaient plus heureux, ils ont signalé que leur dos se sentait mieux et que leur qualité de vie était meilleure », a déclaré l’auteur principal de l’étude, James McAuley, PhD, dans un déclaration. “Il s’agit du premier nouveau traitement de ce type pour les maux de dos.”

La communication entre votre cerveau et votre dos change avec le temps lorsque vous souffrez de douleurs lombaires chroniques, ce qui amène le cerveau à interpréter différemment les signaux du dos et à modifier votre façon de bouger. On pense que ces changements neuronaux rendent la guérison de la douleur plus lente et plus compliquée, selon Neuroscience Research Australia (NeuRA ), un institut de recherche à but non lucratif à Sydney, en Australie.

“Au fil du temps, le dos devient moins en forme et la façon dont le dos et le cerveau communiquent est perturbée d’une manière qui semble renforcer la notion que le dos est vulnérable et doit être protégé”, a déclaré McAuley, professeur à l’Université de New South Wales. et un chercheur principal de NeuRA. “Le traitement que nous avons conçu vise à briser ce cycle auto-entretenu.”