Comment réduire votre risque et prévenir les maladies cardiovasculaires

Nous espérons que vous prendrez cette nouvelle à cœur.

Malgré ce que les gros titres pourraient vous faire croire, la principale cause de décès n’est pas le cancer, les blessures ou même le diabète, mais les maladies cardiaques. Rien qu’aux États-Unis, une personne meurt d’une maladie cardiovasculaire toutes les 33 secondes. selon aux Centers for Disease Control and Prevention. Cela représente 695 000 décès en 2021.

Maladie cardiaque est un terme générique qui englobe un certain nombre de maladies graves, telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et même l’hypertension artérielle, selon aux National Institutes of Health.

Et il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler des mesures à prendre pour réduire vos risques. Pensez : surveillez ce que vous mangez, augmentez votre activité physique et gérez votre stress. Mais mettre ces étapes en pratique est plus facile à dire qu’à faire, surtout lorsque la vie est très chargée et que, dans certains cas, le risque de maladie cardiaque peut augmenter avec le temps.

C’est pourquoi nous avons parlé avec Dr Kinjan Parikhcardiologue à Coeur Langone de NYU, pour découvrir ses meilleures astuces pour maintenir un cœur en bonne santé, comment détecter les facteurs de risque, les méthodes de prévention et quand demander des soins.

Quels sont les principaux facteurs de risque de maladie cardiaque ?

Tout le monde peut avoir des facteurs de risque. Certains que nous pouvons contrôler, et d’autres que nous ne pouvons pas contrôler. Les antécédents familiaux, l’âge, le sexe et l’origine ethnique sont incontrôlables et peuvent influencer le risque de maladie cardiaque. Les principaux facteurs de risque contrôlables comprennent le taux de cholestérol, pression artérielle et, pour les personnes diabétiques, la glycémie.

Comment la génétique affecte-t-elle la santé cardiaque et les facteurs de risque de maladie cardiaque ?

Les maladies cardiaques sont largement influencées par la génétique. Et même si vous ne pouvez pas échapper aux gènes dont vous héritez, vous pouvez choisir votre mode de vie – ce que vous mangez, si vous faites de l’exercice, quand vous consultez un médecin – et ces choix de style de vie peuvent changer votre vie. Certaines personnes ont une tension artérielle ou un taux de cholestérol plus élevé en raison de leur génétique. Bien sûr, l’optimisation de certains modes de vie peut souvent vous aider à atteindre un objectif et à prévenir des événements cardiaques graves.







Les maladies cardiaques peuvent être grandement influencées par la génétique, mais vous pouvez néanmoins prendre certaines mesures pour réduire votre risque.

Pouvez-vous prendre des mesures pour réduire vos risques ?

Le fondement de la prévention des maladies cardiaques repose sur un mode de vie sain, comprenant un régime alimentaire et de l’exercice. Le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes et graisses saines, est fortement recommandé. Réduire l’apport en sodium, en particulier pour contrôler la tension artérielle, et minimiser le sucre et les aliments transformés sont d’autres étapes diététiques importantes. Une activité physique régulière, idéalement 30 à 45 minutes d’intensité modérée trois à quatre fois par semaine, est également essentielle. Si les changements de mode de vie ne suffisent pas, des médicaments tels que des médicaments contre l’hypertension ou des statines peuvent être nécessaires pour atteindre des niveaux optimaux.

Quel est le lien entre le cholestérol et les maladies cardiaques ? Le bon cholestérol (HDL) peut-il compenser les effets du mauvais cholestérol (LDL) ?

Il existe une relation étroite entre les maladies cardiovasculaires et les taux de cholestérol. UN test lipidique – qui montre les niveaux de « mauvais » cholestérol appelé LDL, de « bon » cholestérol appelé HDL et de triglycérides dans votre sang – évalue votre risque de développer une maladie cardiaque. Des niveaux élevés de LDL peuvent entraîner une accumulation de plaque dentaire, provoquant des blocages qui augmentent le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Lorsque nous mesurons le taux de cholestérol dans votre sang, nous observons une combinaison de ce que votre corps fabrique et de ce que vous mangez. Bien que des niveaux élevés de HDL puissent aider à réduire les risques en facilitant l’élimination des LDL des artères, cela n’annule pas complètement les risques associés à des niveaux élevés de LDL. Les deux niveaux doivent être gérés pour maintenir la santé cardiaque.







Le Dr Kinjan Parikh, cardiologue à NYU Langone Heart, affirme que les changements de mode de vie, notamment l’alimentation et l’exercice, peuvent vous aider à maintenir un cœur en bonne santé.

Quel est le signe que quelque chose ne va pas avec votre cœur ?

Les symptômes classiques incluent des douleurs ou une pression thoracique, qui peuvent également se manifester par un inconfort gastrique. Un signe notable est l’incapacité d’effectuer des activités physiques régulières en raison d’un essoufflement ou de douleurs thoraciques. L’exercice régulier peut servir de système d’alerte précoce en cas de problèmes cardiaques potentiels si les symptômes changent. Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle les maladies cardiaques touchent principalement les hommes âgés, mais elles peuvent survenir chez n’importe qui, quel que soit l’âge ou le sexe. Les femmes peuvent être plus susceptibles de ressentir des symptômes atypiques tels que des douleurs abdominales, des nausées et/ou des sueurs.

Que devriez-vous demander à votre médecin concernant le risque de maladie cardiaque ?

La santé cardiaque doit être évaluée à chaque examen annuel. Cela comprend la vérification de la tension artérielle, du taux de cholestérol, de la glycémie et éventuellement de l’électrocardiogramme. Les personnes présentant des facteurs de risque accrus pourraient bénéficier de visites régulières chez un cardiologue pour des soins plus spécialisés. En résumé, vous devez connaître vos principaux chiffres en matière de santé : tension artérielle, taux de cholestérol ou taux de sucre dans le sang pour la gestion du diabète. Comprendre ces chiffres, leurs objectifs et comment les atteindre grâce à des changements de mode de vie ou à des médicaments est essentiel pour une gestion proactive de la santé cardiaque afin de réduire considérablement le risque de maladie cardiaque.

