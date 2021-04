La Terre est la seule maison que nous ayons et nous devons désespérément en prendre soin.

Les températures atteignent des niveaux records, provoquant des incendies de forêt, la fonte des glaces, l’acidification des océans et d’innombrables autres effets néfastes.

En ce Jour de la Terre, adoptez en priorité de nouvelles habitudes respectueuses du climat dans votre vie de tous les jours.

Voici 15 façons de sauver notre planète.

1. Conduisez moins, marchez et faites plus de vélo. En conduisant moins, vous contribuerez à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lorsque vous conduisez, assurez-vous de conduire dans des voitures économes en carburant.

2, en hiver, ne «réchauffez» pas votre voiture avant d’être prêt à conduire. La superposition est un moyen plus écologique de lutter contre le froid.

3. Recyclez. Au lieu de jeter les matières recyclables à la poubelle avec vos matières non recyclables, faites le pas supplémentaire pour recycler correctement vos articles.

4. Essayez d’éliminer la quantité de viande et de produits laitiers que vous consommez chaque jour pour réduire votre empreinte carbone.

5. Plantez un arbre. Les arbres purifient l’air que nous respirons et un si grand nombre est coupé à chaque minute. Écoutez le Lorax.)

6. Soyez respectueux de l’environnement lorsque vous magasinez en ligne. Pensez à demander que tous vos colis soient expédiés ensemble en un seul envoi avec un emballage minimal. Commandez vos articles à l’avance et choisissez des délais de livraison plus longs pour aider les camions d’expédition à éviter des voyages supplémentaires.

7. Utilisez des ampoules écologiques dans votre maison. Les LED, les LFC et les ampoules halogènes à incandescence durent plus longtemps, sont plus durables et ne sont pas toxiques. Parce qu’ils émettent plus de lumière, vous aurez besoin d’ampoules, ce qui vous fera économiser de l’argent.

8. Conservez l’eau, ne la gaspillez pas!

9. Utilisez des bouteilles réutilisables au lieu de bouteilles d’eau en plastique.

10. Lorsque vous magasinez à l’épicerie, demandez à la caissière de mettre vos marchandises dans des sacs en papier plutôt que dans des sacs en plastique. Les sacs d’épicerie réutilisables sont encore meilleurs!

11. Prenez plus de douches et moins de bains. Les bains utilisent environ le double de la quantité d’eau utilisée par la douche.

12. Achetez des produits locaux. L’achat de produits locaux évite la pollution causée par le transport de marchandises sur de longues distances et de matériaux d’emballage.

13. Éteignez vos lumières lorsque vous quittez la pièce pour économiser de l’énergie.

14. Transmettez les vêtements dont vous ne voulez plus à quelqu’un qui le ferait. De plus, évitez la mode rapide. Les fibres synthétiques bon marché qui sont utilisées pour fabriquer des produits à la mode émettent des gaz comme le N2O, 300 fois plus nocif que le CO2.

15. Utilisez des piles rechargeables. L’acide corrosif contenu dans les batteries jetables est extrêmement dommageable pour le sol.

En ce Jour de la Terre, prenez des mesures pour vivre une vie plus écologique et encouragez vos amis à faire de même.

Plus de Krishna:Réalité: l’école en ligne s’améliorera

Krishna Thaker est un junior à Pennsbury High School. C’est sa première année d’écriture pour Reality.