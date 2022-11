Comment réduire votre facture fiscale de crypto-monnaie avant la fin de l’année

Après une année difficile pour la crypto-monnaie, les impôts peuvent ne pas être une priorité absolue pour les investisseurs en monnaie numérique battus par de fortes pertes. Mais la chute du marché de la cryptographie et l’effondrement récent de l’échange de devises numériques FTX pourraient affecter la facture fiscale de l’année prochaine – et au-delà, selon des experts financiers. actualités liées à l’investissement La beauté des obligations munies est un revenu non imposable. Voici trois points clés pour les investisseurs Malgré les pertes récentes, “les gains du début de l’année sont toujours dans les livres”, a déclaré Andrew Gordon, avocat fiscaliste, CPA et président de Gordon Law Group. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici quand encaisser ces obligations de série I, disent les experts

Pourquoi il faudra peut-être un certain temps pour que l’inflation immobilière se refroidisse

Les taux d’intérêt sur les cartes de crédit de détail sont « fous élevés », certains dépassant les 30 % En règle générale, le trading de crypto est plus actif lorsque le marché est en hausse, et c’est à ce moment-là que vous êtes le plus susceptible de réaliser des gains, a-t-il déclaré. Cependant, il est également possible de réaliser des bénéfices même lorsque le marché baisse, selon le moment où vous avez acheté et vendu les actifs.

L’IRS définit la crypto-monnaie comme propriété à des fins fiscales, et vous devez payer des prélèvements sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Bien que l’achat de monnaie numérique ne soit pas un événement imposable, vous pouvez devoir des prélèvements en convertissant des actifs en espèces, en échangeant une autre pièce, en l’utilisant pour payer des biens et des services, en recevant un paiement pour le travail et plus encore.

Comment réduire votre facture fiscale crypto

Si vous êtes assis sur des pertes cryptographiques, il peut y avoir une doublure argentée : la possibilité de compenser les gains de 2022 ou de reporter les pertes pour réduire les bénéfices dans les années à venir, a expliqué Gordon. La stratégie, connue sous le nom de la récolte des pertes fiscales, peut s’appliquer aux gains en devises numériques ou à d’autres actifs, tels que les paiements de fonds communs de placement de fin d’année. Après avoir réduit les gains de placement, vous pouvez utiliser jusqu’à 3 000 $ de pertes par année pour compenser un revenu régulier. Et si vous souhaitez toujours être exposé à l’actif numérique, vous pouvez “vendre et racheter immédiatement”, a déclaré Ryan Losi, CPA et vice-président exécutif de la société CPA, PIASCIK. Actuellement, la soi-disant “règle de vente fictive” – ​​qui empêche les investisseurs d’acheter un actif “essentiellement identique” 30 jours avant ou après la vente – ne s’applique pas à la crypto-monnaie, a-t-il déclaré.

Comment l’effondrement du FTX peut affecter vos impôts