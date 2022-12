Comment réduire les frais de vacances ? Économisez-le, minimisez-le, planifiez-le

Cette idée d’histoire est venue de membres du public, comme vous, qui nous ont contactés. Envoyez-nous par e-mail vos stratégies pour réduire les coûts en cette période des Fêtes. Nous écoutons: ask@cbc.ca .

C’est la période la plus merveilleuse de l’année – ou du moins l’une des plus chères.

Cette année vous ressentez peut-être un peu plus le pincement, l’inflation affectant les prix des cadeaux, de la nourriture et à peu près tout ce dont vous avez besoin pour les vacances.

La tarification de tous vos engagements de vacances peut sembler une tâche ardue, mais comme certains d’entre vous nous l’ont dit, il existe des moyens d’éviter de vous ruiner.

Le cadeau de l’épargne

Raquel Wassan, étudiante de cinquième année en piano à l’Université Dalhousie à Halifax et professeure de piano, dit qu’elle économise des centaines de dollars en économisant, surtout en ce qui concerne les livres de piano.

“Cela a réduit les coûts d’une manière incroyable pour moi et j’ai pu simplement offrir plus de cadeaux aux gens cette saison des fêtes”, a déclaré Wassan.

REGARDER | Comment l’épargne aide cet étudiant à respecter son budget :

Wassan dit que l’astuce consiste à obtenir des articles plus faciles à nettoyer à fond. Donc, elle s’en tient souvent aux livres et contourne, par exemple, la section des chaussures.

Ce qui rend les cadeaux d’épargne de Wassan particulièrement distincts, c’est la façon dont elle les emballe. Elle recherche des vêtements d’occasion uniques pour ajouter une touche personnelle à ses cadeaux.

“Mes amis sont toujours excités parce que c’est quelque chose d’unique avec lequel j’ai emballé leur cadeau, et c’est quelque chose qu’ils peuvent garder pour toujours et utiliser encore et encore.”

L’experte en finances personnelles Rubina Ahmed-Haq dit qu’elle convient que l’épargne est un excellent moyen d’économiser de l’argent et de faire un cadeau plus personnel. Si vous n’avez pas accès à un magasin d’aubaines à proximité, Ahmed-Haq dit que vous pouvez toujours participer aux économies d’occasion en ligne.

“Il existe une communauté en ligne robuste qui essaie toujours de se débarrasser des objets qu’elle a utilisés, comme les objets légèrement usagés, en particulier lorsqu’il s’agit de nos enfants… Nous utilisons les jouets pendant très peu de temps, et ils sont souvent en parfaite condition.”

Cependant, elle avertit les gens de ne pas se laisser emporter par les bas prix.

“Gardez toujours à l’esprit que même si vous économisez, vous ne devriez toujours acheter que les choses dont vous avez besoin. Ce n’est pas parce qu’ils sont si fortement réduits que vous devriez en acheter plus.”

Un des cadeaux d’occasion de Raquel Wasson pour un ami. (Raquel Wasson)

Un festin abordable

Karen Crouse, une retraitée de Chester Grant, en Nouvelle-Écosse, planifie souvent le festin des Fêtes pour sa famille. Elle dit qu’elle opte pour un repas-partage pour réduire la pression financière.

“Nous partageons normalement le repas. Je fais les protéines et mes enfants adultes apportent les accompagnements ou un dessert”, a déclaré Crouse.

Elle dit qu’un dîner commun peut également être une solution intelligente pour les restes.

“Les restes sont divisés et renvoyés à la maison pour le déjeuner du lendemain. Je trouve qu’au lieu que trois familles achètent chacune un jambon ou une dinde, nous en achetons une. Il y a moins de déchets et beaucoup de restes… et avouons-le, personne ne veut manger la même chose pendant une semaine d’affilée.”

Un repas-partage lui permet non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de gagner du temps supplémentaire qu’elle peut passer avec sa famille.

“Cela nous permet de passer plus de temps ensemble et de jouer avec les enfants, au lieu qu’une seule personne soit attachée à la cuisine toute la journée”, a-t-elle déclaré.

Planifier à l’avance le repas des fêtes, comme celui que l’on voit ici sur cette photo, peut vous faire gagner du temps et de l’argent à consacrer à votre famille. (iStock/Getty Images)

Neil Gregory, de Fort Erie, en Ontario, a déclaré que la meilleure façon d’économiser de l’argent pour sa famille est de planifier à l’avance, de magasiner longtemps à l’avance et d’acheter de la nourriture en solde.

“L’une des choses que nous faisons et que nous faisons depuis des années, c’est que nous emballons sous vide toute la viande que nous achetons, afin que nous puissions acheter très tôt des choses pour les vacances… nous gardons les yeux ouverts pour les ventes”, a-t-il déclaré. a dit.

Gregory dit également que le fait d’avoir des jardiniers dans la famille peut aider à réduire votre facture de légumes pendant les vacances.

“Nous essayons de grandir beaucoup par nous-mêmes … et de les garder pour la saison des fêtes.”

“La plupart de nos efforts pour économiser de l’argent nécessitent un certain degré de planification préalable et beaucoup de temps.”

Moins est plus

Alors que certains choisissent des cadeaux moins chers, d’autres optent pour moins.

La famille de Donna Anjo à Maple Ridge, en Colombie-Britannique, a changé sa façon d’offrir des cadeaux il y a quelques années, ce qui a beaucoup moins pesé sur son budget. Au lieu de cadeaux pour tout le monde, chaque personne vient avec un cadeau à utiliser dans un jeu.

L’année dernière, ils ont joué White Elephant, parfois connu sous le nom de Yankee Swap ou Dirty Santa. C’est un jeu de société où tout le monde met un cadeau emballé dans le pot et chaque personne tire un numéro. En fonction du nombre qu’ils tirent, les participants choisissent à tour de rôle un cadeau dans la cagnotte ou volent un cadeau que quelqu’un d’autre a déjà ouvert.

REGARDER | Comment les Canadiens font en sorte que les vacances fonctionnent malgré la hausse des coûts :

Voici comment certains acheteurs ajustent leurs dépenses de vacances cette saison L’inflation et la hausse du coût de la vie auront un impact sur la saison des fêtes – et certains acheteurs de Calgary changent leurs habitudes tout en recherchant des cadeaux. Les reportages de Tom Ross de la CBC.

“Tout le monde riait et j’ai juste pensé que cela semblait plus amusant et gratifiant que de simplement ouvrir un cadeau”, a déclaré Anjo. “Ma mère, en particulier, s’amusait tellement à voler des trucs à quelqu’un d’autre.”

Choisir de renoncer aux cadeaux est à la fois financièrement conscient et permet aux individus d’éviter des achats inutiles.

“Nous nous retrouvons pendant les vacances avec beaucoup de choses dont nous n’avons pas besoin ou dont nous ne voulons pas”, a déclaré Ahmed-Haq.

“Offrir des cadeaux n’est pas l’objectif, mais se réunir est l’objectif”, a-t-elle déclaré. “Je pense que beaucoup de gens se sentiront vraiment soulagés si quelqu’un en parle.”