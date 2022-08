Comment réduire la dette de carte de crédit maintenant, avant que les taux d’intérêt n’augmentent à nouveau

Avec l’augmentation des soldes de cartes de crédit aux États-Unis, vous voudrez peut-être repenser votre stratégie de carte de crédit avant une éventuelle récession.

C’est parce que la dette de carte de crédit est en hausse de 13% depuis l’an dernieret cette dette ne fera que devenir plus chère à mesure que les taux d’intérêt augmenteront sont attendus Plus tard cette année. Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire, comme recommandé à CNBC Make It par des planificateurs financiers certifiés :