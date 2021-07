Comment rédiger un CV qui vous fera embaucher

De nombreux travailleurs ne sont pas enthousiastes à l’idée de retourner au bureau.

Plus de 40% des employés déclarent qu’ils commenceraient à chercher un nouvel emploi si leur entreprise ne propose pas d’options à long terme pour travailler à domicile, selon le 2021 Pulse of the American Worker Survey de Prudential.

Mais si vous envisagez de trouver un emploi à distance, vous devriez apporter quelques modifications à votre CV, selon Brie Reynolds, responsable du développement de carrière sur le site de recrutement. Flexjobs.

« Vous devez vraiment vous présenter comme quelqu’un qui peut travailler à distance et de manière flexible », a déclaré Reynolds. « Et cela inclut d’être à l’aise avec la technologie, de pouvoir organiser des réunions en ligne et de comprendre les différentes plates-formes sur lesquelles les entreprises communiquent. »

Regardez cette vidéo pour voir exactement quels outils seront essentiels et pour en savoir plus sur la façon de décrocher un emploi en télétravail.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.