Postuler dans des écoles de commerce pour un programme de MBA peut être une tâche ardue et implique de présenter un curriculum vitae visant à capter l’attention du comité d’admission. Selon les experts, le meilleur CV de MBA raconte l’histoire des réalisations des candidats, de leur expérience professionnelle et de ce qui en fait un ajout précieux à un cours de MBA.

“Le processus normal est que quelqu’un postule à l’école, le représentant des admissions lit son profil, qui comprend un curriculum vitae, des relevés de notes et des essais”, explique Jason Rife, doyen adjoint principal du Career Management Center et des admissions aux cycles supérieurs de la Cox School of Business de Southern. Université méthodiste du Texas. « Ils prennent une décision : est-ce que je vais interviewer cette personne ? Cette personne est-elle assez forte et a-t-elle une chance raisonnable de mériter un entretien ? »

Ce représentant des admissions voudra peut-être recommander l’acceptation, dit Rife, « mais ils doivent maintenant convaincre le reste du comité. Ainsi, plus ce CV est facile à digérer, plus il est facile pour quelqu’un d’autre de vous vendre et de défendre vos intérêts.

Voici 10 conseils d’experts pour vous aider à rédiger un excellent CV de MBA.

Soyez informé avant de postuler

« Il est important de se rappeler que non seulement vous cherchez à voir si une école est la bonne personne pour vous, mais que l’école cherche également à voir si vous êtes la bonne personne pour elle », Lily Bi, présidente et directrice générale de l’Association. Advance Collegiate Schools of Business, également connue sous le nom d’AACSB International, a écrit dans un e-mail.

« Faire vos recherches sur l’établissement accrédité par l’AACSB de votre choix et fournir des exemples de la façon dont leurs programmes spécifiques et leurs offres parascolaires vous aideront à atteindre vos objectifs montreront aux responsables des admissions que vous êtes investi dans l’école – et en vous-même », déclare Bi. .

Natalie Grinblatt, consultante principale en admissions chez Accepted.com – une entreprise qui aide les étudiants potentiels à être admis au MBA et à d’autres programmes d’enseignement supérieur – est d’accord. « Adapter le curriculum vitae à l’école peut être utile pour établir des liens avec le comité », a-t-elle écrit dans un courriel.

Utilisez des chiffres pour montrer votre valeur

La meilleure façon pour les candidats au MBA d’ajouter de la valeur à leur CV est de quantifier leur impact. Un curriculum vitae de candidature au MBA doit être axé sur les réalisations plutôt que sur les responsabilités. Le candidat doit donc mesurer et décrire son impact sur les revenus, les coûts, la part de marché, l’efficacité, la valeur pour les parties prenantes, la satisfaction des clients et les autres façons dont le succès de l’entreprise est mesuré, explique Grinblatt.

« Ne dites pas simplement que vous êtes responsable d’une nouvelle plateforme », conseille-t-elle. « Indiquez plutôt que vous dirigez une équipe qui a créé une nouvelle plateforme, augmentant ainsi l’efficacité de 50 %. »

Lorsque les experts vous conseillent de fournir des résultats clairs et mesurables dans votre CV, ce qu’ils vous demandent en réalité, c’est d’expliquer votre impact sur vos équipes, vos projets et votre entreprise, explique Maya Parikh Gandhi, consultante senior en admissions chez Menlo Coaching, une société d’admission et de préparation aux tests en Californie.

« Au début de votre carrière, il est tentant d’exagérer votre implication », dit-elle. « Il est probable que vous ne dirigez pas beaucoup d’engagements clients, mais cela ne veut pas dire que vous n’avez pas un rôle important. Indiquez si vous avez dirigé des recherches, interagi avec des hauts dirigeants ou rencontré régulièrement des parties prenantes importantes.

Et rappelez-vous que votre impact ne sera pas toujours externe. Créer un programme d’intégration, prendre la tête d’initiatives de formation ou développer des moyens d’améliorer la culture d’entreprise sont des exemples d’impact interne qui fonctionneront bien sur votre CV, explique Gandhi.

Les chiffres sautent aux yeux, ajoute Rife. « Donner une idée de la portée et de l’échelle est extrêmement utile. Cela aide le comité à comprendre ce que vous avez fait.

Limiter la longueur du CV

Il est préférable de limiter les curriculum vitae de MBA général à une page et les curriculum vitae d’un MBA pour cadres à deux pages maximum, explique Grinblatt.

Elle recommande de choisir les faits saillants de votre carrière plutôt que d’énumérer tout ce qui s’est passé tout au long de votre carrière, en gardant à l’esprit que les responsables des admissions n’ont souvent pas plus d’une minute pour examiner votre CV et ne peuvent pas dépasser une page.

«Il existe des rendements décroissants», explique Rife. «Nous avons des scores GRE, SAT, GMAT, ACT et certains d’entre eux sont bons. Nous n’avons pas besoin de cinq ou six et nous n’avons pas besoin de tous les clubs dont vous avez fait partie, juste de ceux dont vous avez été président, vice-président ou trésorier, et décrivez l’impact que vous avez eu.

N’oubliez pas que le leadership et les capacités d’analyse sont primordiales, mais ne soyez pas répétitif, disent les experts.

Faire preuve de leadership

Le leadership est une qualité importante pour les programmes de MBA, votre expérience en leadership doit donc être facilement détectable sur le CV, explique Gandhi.

Même si vous ne dirigez pas d’équipe, dit-elle, il est possible que vous ayez supervisé le développement d’une recrue ou d’un stagiaire. Peut-être avez-vous occupé un poste de direction dans une activité parascolaire, dirigé les efforts de collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance qui vous passionne ou proposé un petit changement dans un processus qui a permis à l’entreprise d’économiser du temps ou de l’argent.

Une solide expérience de leadership est un bonus, mais réfléchissez largement à l’endroit où vous avez pris les rênes.

Un leadership démontré est important pour les écoles de commerce qui ouvrent la voie en matière d’innovation et d’impact sociétal et sont fières d’aider la prochaine génération de dirigeants à apprendre à « diriger avec audace », explique Bi.

“Les étudiants des écoles de commerce sont les futurs leaders de demain, je suggère donc de partager la façon dont vous envisagez d’avoir un impact sur le monde et pourquoi un diplôme de l’école à laquelle vous postulez est nécessaire pour vous aider à y parvenir.”

Évitez le jargon

« Faites attention aux acronymes, aux titres et au choix des mots qui peuvent figurer dans votre langue vernaculaire quotidienne », explique Rife. « Expliquez votre métier comme vous le feriez à un grand-parent. Trop souvent, les gens veulent paraître sophistiqués. Il est préférable d’utiliser un langage simple et clair.

Il est également important non seulement d’énumérer les titres de poste, mais également de décrire le travail, dit-il, afin que les employeurs n’aient pas à deviner.

« Si vous quittez un rôle, comme celui de l’armée, dont la nomenclature n’est peut-être pas bien connue dans le monde des affaires, il est important de fournir un contexte », explique Rife. « Au lieu de dire : « J’ai informé le commandant de brigade des scores de préparation opérationnelle de l’unité », vous pourriez fournir un peu plus de contexte en disant : « Présenté les mesures de performance opérationnelle au commandant de l’organisation de 800 personnes ».

Adaptez votre CV à l’école

«Essayez d’utiliser le modèle de votre école cible», explique Rife. « Bien souvent, les centres d’orientation professionnelle publient leurs modèles sur le site Web. Il existe de nombreux exemples sur le Web. Assurez-vous qu’il est à jour.

Il suggère également de consulter les curriculum vitae sur LinkedIn, où vous pouvez filtrer et rechercher des programmes de MBA pour voir les curriculum vitae des étudiants actuels et des récents diplômés.

«Je dirais également d’utiliser votre propre réseau», explique Rife. “Si vous ciblez une école de premier plan, vous devriez essayer de trouver des personnes qui s’y trouvent actuellement, qui ont fréquenté votre école de premier cycle ou qui ont actuellement ou déjà travaillé dans votre entreprise.”

Mettre en valeur l’avancement de carrière

“Si vous avez travaillé dans une entreprise et que vous avez occupé trois postes différents, vous devez le préciser très clairement”, explique Rife. “Cela permet au lecteur de voir que cette personne a été promue depuis qu’elle travaille dans l’organisation.”

Il est important d’être précis sur un titre actuel, mais assurez-vous d’inclure d’autres rôles importants, ajoute-t-il. “Parfois, les candidats ont fait plus que ce que leur curriculum vitae indique.”

Montrez votre potentiel

Pour démontrer votre potentiel, pensez à vos réalisations par rapport à celles de vos pairs, ajoute Gandhi. Si vous avez surpassé les autres à votre niveau d’ancienneté, soulignez-le sur votre CV, car cela vous distingue des autres candidats ayant une expérience professionnelle similaire.

Rife affirme que des responsabilités supplémentaires ou une promotion rapide indiquent un potentiel.

Gandhi recommande de mettre l’accent sur tous les cas où vous avez pris des initiatives, proposé une solution innovante, travaillé en étroite collaboration avec la haute direction ou assumé un rôle fondamental dans un projet de grande envergure.

Mettre en valeur les compétences générales

Grinblatt affirme que le leadership, le travail d’équipe, la créativité et les compétences en résolution de problèmes sont essentiels. Elle suggère aux candidats de revoir le Lettre de recommandation commune GMAC pour voir quelles compétences sont les plus importantes pour les directeurs des admissions.

Parfois, les gens ne se considèrent pas comme un véritable leader s’ils n’ont pas de subordonnés directs.

« Mais vous êtes en fait un leader parce que vous devez amener les gens à faire des choses, et c’est encore plus difficile si vous n’avez pas d’autorité sur eux », explique Rife. « Être capable d’influencer et de persuader les autres est une compétence générale. »

Dire la vérité

Il est essentiel que les informations contenues dans votre CV soient véridiques, soulignent les experts, car la malhonnêteté ou une grave inexactitude peut entraîner une lettre de refus.

Gandhi dit qu’il est important, par exemple, d’utiliser des verbes précis qui démontrent vos contributions de manière claire et honnête.