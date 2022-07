Comment redéfinir les priorités et se soucier moins des petites choses

Dire que nos assiettes sont pleines serait un euphémisme. La réalité de la vie contemporaine exige que notre attention et nos efforts soient répartis entre les emplois exigeants, les soins familiaux essentiels, la reconstitution des rassemblements sociaux et l’accomplissement des engagements politiques et communautaires – sans parler des passe-temps ou des efforts créatifs. Selon les enquêtes du Pew Research Center, 60% des adultes ont déclaré qu’ils étaient parfois trop occupés pour profiter de la vie. L’agitation, sans surprise, s’intensifie une fois que vous avez des enfants : 74 % des parents ayant des enfants de moins de 18 ans ont déclaré être trop occupés pour profiter de la vie.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les gens remplissent leur emploi du temps. La culture Hustle a normalisé l’ambition aveugle et permanente; la société attend toujours des femmes qu’elles équilibrent les pressions du travail et de la vie familiale; les gens qui plaisent ont du mal à dire non. Les peurs existentielles du changement climatique, des troubles politiques et des tensions économiques pèsent peut-être moins lourd lorsque vous êtes distrait par une liste de choses à faire sans fin.

« Nous sommes socialisés », explique Mona Eshaiker, thérapeute conjugale et familiale agréée, « pour prendre soin, fournir et aider. Si nous le faisons sans frontières et sans limites, nous allons nous épuiser et nous ne rendrons service à personne.

Le mythe du perfectionnisme maintient beaucoup dans un cycle d’alimentation des pressions externes : l’illusion de « tout avoir », glanant l’estime de soi à partir de la validation des autres. Bien sûr, il est digne et noble d’être passionné par les gens et les causes qui vous tiennent à cœur. Il est également facile de tomber dans le piège d’essayer trop dans la poursuite d’essayer de tout avoir.

Au lieu d’être tout pour tout le monde et tout tout le temps, à quoi ressemblerait la vie si tu t’en souciais un peu moins ? “Et si”, dit Deborah J. Cohan, professeur de sociologie à l’Université de Caroline du Sud Beaufort et auteur de Bienvenue à Wherever We Are: A Memoir of Family, Caregiving, and Redemption“nous visons assez bien?”

Gérez vos attentes personnelles

Une grande partie de notre désir d’assumer des tâches et des responsabilités supplémentaires vient d’un sentiment d’obligation envers les autres, conviennent les experts, mais même cela peut être autogéré. “Soixante-quinze pour cent du temps, la culpabilité vient de l’intérieur de la maison”, explique Sarah Knight, auteur d’une série de guides “No Fucks Given”, dont La magie qui change la vie de s’en foutre et Rassemblez votre merde. “Vous l’inventez dans votre tête.”

Les attentes de personne envers vous ne sont aussi élevées que les attentes que vous vous imposez. Si vous vous sentez coupable d’apporter une salade de pâtes achetée en magasin à un barbecue au lieu d’un plat fait maison, la seule personne qui va vous faire honte pour cela, c’est vous-même. Bien que refuser des responsabilités supplémentaires au travail parce que votre assiette est déjà pleine peut donner l’impression que vous laissez tomber la balle, il est fort probable que le demandeur trouvera rapidement un bénévole plus que désireux d’entreprendre le projet supplémentaire. “Personne n’est fou”, dit Eshaiker. “Les gens ne veulent pas non plus que nous nous sentions sous pression ou stressés.”

Avant de décider s’il faut s’en soucier un peu moins ou refuser une faveur qui vous est demandée, Knight dit de se demander si dire non aurait un effet négatif ou s’il vient d’un endroit mesquin. “Répondre non à une fête n’est pas une mauvaise chose objectivement”, dit-elle. “Dire oui puis annuler à la dernière minute – non pas parce que vous avez légitimement eu une intoxication alimentaire, mais parce que vous n’avez jamais vraiment voulu y aller… c’est quelque chose dont vous pouvez vous sentir coupable. Ne fais pas ça.

Trouvez vos priorités

S’en soucier moins ne veut pas dire négligence. Pour vous soucier moins des choses sans importance, vous devez vous concentrer sur ce qui vaut la peine d’être pris en charge. Envisagez de faire le point sur les éléments de la liste de tâches et les obligations et demandez-vous si ces responsabilités rendent votre journée plus spacieuse ou plus confinée, suggère Cohan. Nourrit-il votre sens de la créativité ? Est-ce la meilleure utilisation de votre temps et de votre talent ? Cela vous épuise-t-il ? Voulez-vous consacrer votre temps et votre énergie à cela?

Eshaiker dit de se demander : “Pourquoi est-ce que je m’en soucie ?” sur divers aspects de la vie. « Est-ce quelque chose qui correspond à mes valeurs ? » elle dit. “Est-ce quelque chose que je crois utile pour moi-même et pour l’humanité?” Si vous vous sentez obligé de vous soucier de quelque chose par peur ou par désir d’être accepté par les autres, cela ne vaut peut-être pas la peine d’y mettre l’accent.

Bien sûr, il y a des obligations non négociables – les fonctions de base de votre travail, s’occuper des enfants, payer les factures – qui peuvent ne pas être vitales mais qui nécessitent néanmoins une attention particulière. Une fois que vous avez défini ces véritables engagements, vous pouvez “vous séparer du concept de” je dois le faire “”, dit Knight, lorsqu’il s’agit d’autres tâches que vous pensiez essentielles, comme se réveiller à 5 heures du matin pour faire la lessive en le faisant. après le travail suffira.

Lorsque Knight a quitté son emploi d’éditeur de livres en 2015, elle a réalisé ce que Marie Kondo préconisait en termes d’organisation physique, Knight faisait à son cerveau : éliminer les habitudes et les personnes qui ne suscitaient plus de joie. Pensez aux moments que vous n’avez vraiment pas appréciés ou qui vous ont rendu la vie plus difficile, comme assister à l’enterrement de vie de garçon d’un ami occasionnel alors que vous vouliez vraiment rattraper votre retard de lecture. Lorsque des opportunités similaires se présentent, vous pouvez refuser en toute confiance des choses dont vous savez qu’elles ne vous serviront pas, dit Cohan.

Ce n’est pas parce que vous excellez dans quelque chose – qu’il s’agisse de créer des feuilles de calcul détaillées ou de préparer des desserts compliqués pour des dîners – que vous devez l’accepter chaque fois qu’on vous le demande ou que vous vous portez volontaire pour impressionner les autres. “Même si je sais que je peux faire le gâteau vraiment génial et compliqué – je les ai faits, je suis bon dans ce domaine”, dit Cohan. “Mais cela ne veut pas dire que je dois le faire parce que ce n’est peut-être pas la meilleure utilisation de mon samedi.”

Dézoomer

Au cœur de la routine quotidienne, les petits conflits peuvent souvent être démesurés : votre enfant n’a pas fait la vaisselle lorsque vous l’avez demandé, vous avez été en retard de 10 minutes à un rendez-vous chez le médecin, une amie a oublié qu’elle était censée apporter des collations à Soirée jeu. Les gens s’empressent d’attribuer un sens à ces événements ordinaires – sautant aux conclusions et pensant qu’un ami est inconsidéré, par exemple, en ne répondant pas à votre appel téléphonique au milieu d’une journée de travail. Si vous faites une pause et prenez du recul, aucune de ces choses en fait avoir une incidence profonde sur votre vie, dit Eshaiker. Supposons que vous vous retrouviez constamment plongé dans un drame. Pensez à vous demander pourquoi vous êtes stimulé par l’excitation d’un conflit ou de quelles grandes décisions de la vie vous essayez de vous distraire. «Parfois, ne pas réagir est la meilleure chose à faire», dit-elle.

La même chose vaut pour le travail. La valeur et l’estime de soi de nombreuses personnes sont intrinsèquement liées à leur emploi. Mais si vous faites un zoom arrière et considérez qui vous êtes en dehors de votre travail, vous pouvez réaliser d’autres domaines de la vie où vous pourriez manquer, comme passer du temps de qualité avec votre famille ou pratiquer l’art ou la musique – des parties de la vie que vous avez décidé de prioriser.

Lorsque vous êtes constamment stressé et dans un état d’esprit de combat ou de fuite, il est difficile de trouver cette perspective, poursuit Eshaiker. Chaque problème mineur ressemble à un incendie urgent devant être éteint. Au lieu de faire des montagnes avec des taupinières, Eshaiker suggère d’aller à la racine de la raison pour laquelle vous êtes négativement obsédé par la tenue que votre partenaire a décidé de porter à un mariage, par exemple. “Est-ce parce que je veux que mon partenaire se présente bien en public parce que je veux alors obtenir l’approbation des autres ?” elle dit. “Mais cela n’a rien à voir avec mes valeurs ultimes et mes objectifs. Encore une fois, vous abandonnez simplement votre pouvoir à d’autres personnes s’il s’agit d’une validation externe d’une manière ou d’une autre. Renoncer à l’influence perçue des spectateurs sur votre vie vous libère de l’espace pour vous soucier des choses qui comptent vraiment.

Pour arriver à un endroit où vous pouvez voir la situation dans son ensemble, Eshaiker dit que vous devez donner la priorité au repos et au centrage, ce qui est différent pour tout le monde : méditation, promenade, pas d’e-mail avant de se coucher.

Fixer des limites

Une fois que vous avez défini ce qui vaut et ne vaut pas votre temps, vous devez définir et exprimer des limites. L’établissement de limites peut sembler être un mot à la mode amorphe, mais ce n’est pas aussi simple que d’apprendre à dire non. Selon Knight, établir des limites consiste à définir ce dont vous avez besoin et ce qui est important pour vous et à protéger ces désirs. Cela peut être aussi simple que d’écrire une liste de choses qui vous rendent heureux (lire, aller à la gym, cuisiner, une vie avec un minimum de stress), vous permettent de gagner votre vie (votre travail) et d’autres domaines importants (les amis , famille, bien dormir).

Ensuite, demandez-vous ce que vous devez faire pour protéger ces choses. Peut-être que vous refusez les invitations à des activités sociales en semaine afin de donner la priorité à un bon sommeil. Peut-être avez-vous besoin de passer moins de temps avec un ami qui invite au conflit.

“S’ils s’assoient vraiment et y réfléchissent pendant cinq minutes, ils vont réaliser la plus grande perte de temps, d’énergie et d’argent”, déclare Knight. «Cela pourrait être une relation dans leur vie – cela pourrait être un parent, cela pourrait être un ami, quelqu’un avec qui ils sortent – ​​et que la limite que vous devez définir pour préserver votre temps, votre énergie, votre argent, votre santé mentale, votre santé mentale , consiste essentiellement à clôturer cette personne en dehors de tout cela.

Une autre façon de fixer des limites, dit Knight, est de vous demander : « Qu’est-ce qui ne va pas dans ma vie ? » puis d’identifier pourquoi. Par exemple, vous pourriez vous sentir épuisé après avoir passé du temps avec un certain ami. Pourquoi? Donnez-vous plus qu’ils ne sont prêts à rendre ? Vous n’avez plus grand-chose en commun ? “Tout se résume à identifier ce que vous voulez, le besoin, ce qui est important pour vous, puis ce que vous devez faire pour protéger ces choses”, déclare Knight.

Le temps est fini et ne devrait pas être dicté par les autres ou par la façon dont vous croyez que les autres vous perçoivent. Si vous soucier un peu moins signifie ne pas immédiatement vous porter volontaire pour diriger chaque nouvelle initiative au travail ou sauter quelques réunions PTA, vous économisez du temps et de l’énergie pour les choses qui comptent.

“C’est comme couper la graisse”, dit Cohan, “sur une journée ou une semaine.”

