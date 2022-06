Comment Redbox est redevenu un chouchou de Wall Street

Mais Redbox est de retour. Il a construit sa propre opération de streaming. Et l’action de la société est inexplicablement l’une des plus chaudes de Wall Street, même si Netflix ( NFLX ) a chuté.

Les actions de Redbox ont augmenté de plus de 20 % cette année, d’environ 55 % le mois dernier et de près de 200 % au cours des trois derniers mois. Cela contraste fortement avec la chute de 70 % de Netflix, la pire action du S&P 500. Disney ( DIS ) qui possède son propre service de streaming Disney + tant vanté, est en baisse de 40%, ce qui en fait le plus gros chien du Dow Jones.

Autres sociétés de médias proposant des services de streaming, notamment Paramount Global, propriétaire de Peacock Comcast ( CMCSA ) et la société mère de CNN, Warner Bros. Discovery, qui possède à la fois HBO Max et Discovery +, ont également fortement chuté en 2022.

Maintenant, on craint qu’il y ait trop de streamers poursuivant trop peu de clients. Pomme ( AAPL ) et Amazone ( AMZN ) ont aussi des services de streaming. Disney possède également Hulu. Et les consommateurs pourraient réduire leurs abonnements mensuels non essentiels à mesure que les craintes de récession grandissent.