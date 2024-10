Comment récupérer une voiture remorquée à Los Angeles : commencez par lire Kafka

C’est déjà assez pénible de se faire remorquer sa voiture. Vous ne devriez pas avoir à résoudre le Da Vinci Code pour le récupérer.

Ticketé, démarré, remorqué – il y a un million d’histoires de malchance en matière de contrôle du stationnement dans la ville nue. C’est l’un d’entre eux.

Récemment, ma fille adulte a accepté de garder la maison d’amis à Culver City. Ses tâches consistaient notamment à promener le chien et à déplacer la voiture pour éviter les restrictions de balayage des rues. C’est ce qu’elle a fait – jusqu’à ce que la tragédie survienne.

Le chien va bien, mais la voiture a été remorquée.

Parce qu’elle n’utilisait pas la voiture de son amie, une fois qu’elle l’avait déplacée – en notant le jour où elle devrait la déplacer de l’endroit où elle s’était garée – elle ne l’a plus vérifiée jusqu’à ce qu’elle aille la déplacer une fois de plus. Seulement pour le découvrir disparu.

Apparemment, au cours des trois jours suivants, un panneau temporaire « Stationnement interdit » avait été collé sur l’arbre devant la voiture. Il n’y avait pas de cône. Vu du trottoir, cela ressemblait à n’importe quel avis de vide-grenier.

Même si cela arrive aux meilleurs d’entre nous, découvrir que votre voiture a été remorquée est toujours un choc. Surtout si vous êtes, comme ma fille (et moi), quelqu’un qui lit scrupuleusement les panneaux de stationnement souvent cacophoniques et contradictoires de Los Angeles tout en vérifiant que votre pare-chocs ne dépasse pas dans la zone rouge ou trop près d’une allée.

Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation : vous ressentez tout cela lorsque vous regardez l’endroit vide où devrait se trouver votre voiture.

C’était sa première expérience de l’enfer des violations de stationnement, ma fille m’a appelé. Je lui ai dit d’appeler le numéro indiqué sur le panneau pour savoir vers quel parking la voiture avait été remorquée, puis de prendre un Uber jusqu’au parking, de payer beaucoup d’argent en amendes et frais et de la récupérer. Elle devrait également le faire immédiatement, car les frais globaux augmenteront avec le temps où la voiture ne sera pas réclamée.

Mais il ne fallait pas qu’elle soit trop contrariée, je la rassurai. Récupérer une voiture remorquée est pénible et coûteux, mais cela a constitué une étape importante dans la vie de Los Angeles. Ce serait réglé assez tôt.

Ce qui montre tout ce que je sais.

Elle a appelé le numéro indiqué sur le panneau (311), qui l’a transférée au ministère des Transports. On lui a dit qu’elle était 42e dans la file d’attente et, deux heures plus tard, elle a été orientée vers un parc de remorquage local. Elle a appelé le service de remorquage et on lui a dit que non seulement ils n’avaient pas la voiture, mais qu’ils ne faisaient même pas de remorquage dans sa région ; à partir de là, elle a été orientée vers la ligne non urgente du service de police de Culver City.

Ils lui ont à leur tour dit que la voiture avait été remorquée par le service de police de Los Angeles, alors elle a à son tour appelé le LAPD et a été dirigée vers deux sites Web du LAPD. Le premier n’offrit aucune aide ; la seconde, Garages officiels de la police (sous-titre « Nous gardons LA en mouvement ») avait une fonction de recherche qui, après que ma fille ait entré les informations pertinentes, n’a révélé aucune information. Pensant qu’elle avait dû mal saisir le numéro de plaque d’immatriculation ou l’adresse, elle a essayé encore deux fois – en vain.

Elle a donc appelé à nouveau la police de Culver City. Cette fois, on lui a dit qu’il y avait un numéro de dossier et qu’elle devait vérifier auprès des garages officiels de la police.

Quatre ou cinq heures s’étaient alors écoulées. Comme la plupart des gens, elle a un travail qui ne lui permet pas de passer des heures interminables à tenter de retrouver une voiture remorquée. Mais six heures après avoir découvert que la voiture avait disparu, elle a réessayé le site Web. Et on l’a informée que, comme elle avait épuisé ses trois chances de localiser un véhicule sur une période de 24 heures, elle ne pourrait pas vérifier à nouveau avant le lendemain.

Cela garantissait qu’elle paierait des frais supplémentaires pour le temps passé dans le garage ayant reçu la voiture – et également qu’elle devrait passer une nuit entière en souhaitant ne jamais être née.

Connaissant une dépression nerveuse lorsque je l’entends au téléphone, j’ai moi-même cherché deux fois sur le site Web du garage au cours des deux heures suivantes – sans dés – puis j’ai contacté quelqu’un qui en sait beaucoup plus que moi sur ces questions. Il a envoyé un lien vers le plan du site, qui montre tous les garages officiels. J’ai suggéré à ma fille de commencer à appeler les personnes les plus proches de l’endroit d’où la voiture avait été remorquée.

Il était alors minuit et, comme elle n’était pas prête à se rendre dans un garage de police au petit matin, elle a recommencé le lendemain. Après quatre appels, elle a localisé la voiture – hourra – et on lui a dit de se rendre à l’adresse, près de l’aéroport international de Los Angeles, avant 10 heures du matin, sinon elle serait facturée pour un autre jour. Elle est partie immédiatement, disant à son employeur qu’elle serait en retard d’une heure au travail. Lorsqu’elle est arrivée au parking, elle a payé 365 $, pour se faire dire que la voiture n’était pas réellement là. Elle était au bureau principal des paiements. La voiture elle-même se trouvait dans un autre parking à 30 minutes.

Le pire, dit-elle, était de ne plus avoir à appeler son patron. Ou le deuxième trajet Uber de la journée.

C’est ainsi que les gars de la première adresse l’avaient regardée quand elle avait fondu en larmes.

Ce qui est franchement scandaleux. Si les gens sont régulièrement envoyés à un endroit pour payer et découvrent qu’ils doivent se rendre à un autre pour récupérer leur voiture, surtout après une telle odyssée téléphonique, les larmes doivent être quotidiennes.

Lorsqu’elle est arrivée au bon parking, il n’y avait aucun système pour localiser la voiture, donc elle et un préposé ont dû marcher autour du parking pendant 15 minutes pour la trouver. Au moment où elle a finalement récupéré le véhicule de son amie, j’avais l’impression je il avait besoin de cinq jours de repos au lit ; ma fille essayait de réfléchir à des moyens de garer la voiture à l’intérieur l’appartement de son amie.

Rien de tout cela ne suggère que le LAPD ne devrait pas remorquer les voitures garées dans des zones de stationnement interdit, temporaires ou permanentes. L’espace en bordure de rue doit être dégagé, ou maintenu dégagé, pour toutes sortes de bonnes raisons, y compris l’accès des véhicules d’urgence et les tournages de films. Un citadin plus expérimenté aurait peut-être mis un point d’honneur à vérifier quotidiennement l’état du stationnement, mais ayant grandi dans la nature sauvage de La Crescenta, où nous pouvons stationner dans la rue sur des kilomètres et où nous recevons des avis de restrictions temporaires une semaine à l’avance, ma fille n’était pas habituée aux rues les plus méchantes de Culver City. C’était son erreur.

Du moins jusqu’à ce qu’elle doive passer plus de 24 heures, plusieurs appels téléphoniques à diverses agences et diverses recherches sur Internet pour tenter de localiser la voiture remorquée. (Et n’autoriser que trois recherches par jour, LAPD ? C’est presque comme si vous vouliez que la voiture reste dans votre garage plus longtemps que nécessaire.)

Ma fille a eu la chance d’avoir un smartphone, un employeur compréhensif, aucune personne à charge, suffisamment d’argent pour payer non seulement les frais et les amendes, mais aussi les deux trajets Uber et aucun besoin urgent immédiat de voiture.

Imaginez si elle avait été une mère célibataire qui ne pouvait pas s’absenter du travail pour appeler et chercher, qui avait besoin de la voiture remorquée le matin pour faire son travail ou récupérer ses enfants en fin d’après-midi. Ou quelqu’un sans accès constant à un téléphone, à Internet et une personne qui savait qu’il existait une carte de tous les garages du LAPD. (Peu importe à quoi aurait ressemblé la facture finale si ma fille n’avait pas pu contacter son amie, qui a pu lui envoyer une copie de sa pièce d’identité et une lettre l’informant qu’elle pouvait récupérer la voiture.) une expérience kafkaïenne qui ne fait qu’aggraver les conséquences pour ceux qui ne peuvent déjà pas se permettre une violation, et ce, pour une raison peu évidente.

Bien sûr, il devrait y avoir un prix pour le stationnement dans une zone interdite au stationnement. Mais demander aux forces de l’ordre : « Mec, où est ma voiture ? et ne pas obtenir de réponse ne devrait pas en faire partie.