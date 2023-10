Comment récupérer une photo que vous avez accidentellement supprimée sur votre téléphone

C’est trop simple à faire : vous appuyez au mauvais endroit ou sur la mauvaise vignette, et tout à coup, cette photo spéciale a disparu de votre galerie. Pire encore, vous ne le remarquerez peut-être même pas tout de suite, ce qui signifie qu’à un moment donné, vous chercherez frénétiquement une photo que vous savez avoir prise mais qui n’est pas là.

Tout n’est cependant pas tout à fait perdu. En plus d’avoir potentiellement une sauvegarde de vos données quelque part, ce que nous avons mentionné temps et temps encore une fois, un autre filet de sécurité dont vous disposez est que les principales applications de gestion de photos disposent d’outils intégrés pour récupérer les fichiers qui ont été accidentellement effacés. Bien qu’ils aient des délais, ils pourront peut-être récupérer votre image.

Bien sûr, plus vous disposez d’outils pour sauvegarder vos photos et vidéos, mieux c’est : la plupart des applications de stockage dans le cloud incluent des options de restauration, et s’il existe également des copies de vos fichiers sur votre ordinateur, cela sera toujours utile. Ici, nous allons nous concentrer spécifiquement sur la récupération rapide des photos supprimées d’une tombe numériqueplutôt que de parler de sauvegarde en général.

GooglePhotos

Si tu Si vous pensez que vous avez effacé une photo ou une vidéo de Google Photos que vous souhaitiez réellement conserver, vous devez vous diriger vers le Bibliothèque onglet dans l’application, et puis appuyez sur le Poubelle bouton. Choisir Sélectionnersélectionnez les fichiers que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur Restaurer et Restaurer encore une fois pour confirmer. Ne tapez pas Supprimercar cela supprimera définitivement vos images ou vidéos.

N’oubliez pas que si vous supprimez une image ou un clip vidéo et réalisez instantanément que vous avez commis une erreur, vous pouvez appuyer sur l’icône annuler qui apparaît à côté de la confirmation de l’action que vous venez d’effectuer. Le message de confirmation ne s’affiche à l’écran que pendant quelques secondes, vous devrez donc être rapide.

Capture d’écran: GooglePhotos

Si vous supprimez une photo ou une vidéo sauvegardée sur le cloud, elle reste dans le dossier Corbeille pendant 60 jours. Si vous avez effacé le fichier avant que Google Photos n’ait eu la possibilité de le sauvegarder, il restera accessible pendant 30 jours. Si vous avez vidé la corbeille entre-temps ou choisi de supprimer définitivement le fichier, vous ne pourrez pas le récupérer.

Vous pouvez trouver le même dossier dans Google Photos sur le Web : chargez l’interface et vous verrez le lien Corbeille sur la gauche. Sélectionnez les images et vidéos que vous souhaitez ramener à leur position d’origine, évitez soigneusement de cliquer sur le bouton Supprimer définitivement et cliquez plutôt sur le bouton Restaurer (une confirmation vous sera demandée dans les deux cas).

Pomme Photos

Lorsque vous supprimez une image ou une vidéo dans l’application Photos sur un appareil Apple, elle n’est pas complètement effacée mais est déplacé vers un dossier pour les éléments récemment supprimés. Depuis Photos sur un iPhone, appuyez sur Albumspuis faites défiler vers le bas et appuyez sur Récemment supprimé pour voir le dossier : pour des raisons de confidentialité, vous devrez à nouveau déverrouiller votre téléphone (avec Face ID ou un code PIN par exemple) pour afficher le contenu.

Pour ramener des photos et des vidéos spécifiques et les restaurer à leur emplacement d’origine dans Apple Photos, appuyez sur Sélectionner (en haut à droite), puis choisissez les fichiers que vous souhaitez restaurer. Appuyez sur les trois points dans le coin inférieur droit de l’écran, puis choisissez Récupérer (pas Supprimer-qui les essuie). Robinet Récupérer à nouveau pour confirmer l’action.

Capture d’écran: Pomme Photos

Que vous utilisiez ou non iCloud pour sauvegarder des images et des vidéos de votre iPhone, vous disposez d’un délai de 30 jours pour la fenêtre de restauration est ouverte. Après cela, vos fichiers disparaîtront pour toujours. Lorsque vous supprimez des fichiers de l’application Photos, vous recevez un message vous rappelant cette fenêtre de 30 jours et l’emplacement des photos et des vidéos.

La même fonctionnalité peut également être trouvée dans Photos sur iPadOS et macOS, comme on peut s’y attendre. Vous pouvez également restaurer des éléments supprimés via l’interface iCloud sur le Web : ouvrez le Photos application depuis l’écran principal, et vous verrez un Récemment supprimé lien sur le côté gauche, à partir duquel vous pouvez récupérer ou supprimer définitivement des éléments.

Autres outils

Il existe une variété d’applications logicielles qui tenteront de récupérer les photos et vidéos que vous avez supprimées de votre téléphone, grâce à une variété d’astuces avancées de récupération de données, même si nous vous recommandons d’être très pointilleux sur celles que vous utilisez, et ne vous séparez pas de l’argent pour en acheter un jusqu’à ce que vous l’ayez testé ou vu ce qu’il peut faire.

Quelque chose comme Récupération de données stellaire bénéficie d’une solide réputation et de bonnes critiques de la part des utilisateurs et de la presse technique. Si vous êtes absolument désespéré de récupérer quelque chose, alors un programme comme celui-ci mérite d’être étudié. Méfiez-vous simplement des outils qui promettent beaucoup, facturent beaucoup, puis livrent très peu.

Capture d’écran: Boîte de dépôt

La meilleure solution pour mettre un filet de sécurité approprié sous vos photos et vidéos consiste à utiliser plusieurs applications pour les sauvegarder régulièrement. Si vous avez Boîte de dépôt sur votre téléphone et en enregistrant des photos et des vidéos, par exemple, vous avez jusqu’à 30 jours pour changer d’avis et récupérer les fichiers supprimés. Avec les comptes payants premium, vous disposez de 180 jours.

Si vous vous dirigez vers Dropbox sur le Web, vous trouverez un Fichiers supprimés lien sur la gauche : vous pouvez rechercher des fichiers spécifiques ou des fichiers provenant de dossiers spécifiques et limiter votre recherche par plage de dates, si nécessaire. Il s’agit d’un système complet de récupération de fichiers qui vous offre une tranquillité d’esprit supplémentaire, même si vous devrez payer Dropbox pour le stockage si vous envisagez d’y stocker toutes vos photos et vidéos.