Comment récupérer des fichiers supprimés dans Windows

Si vous avez instantanément regretté d’avoir supprimé un fichier ou réalisé bien plus tard que le fichier que vous recherchez a disparu, le sentiment est le même.

Vous l’avez peut-être supprimé par accident, vous étiez sûr de ne plus jamais en avoir besoin ou vous étiez certain d’en avoir une copie enregistrée ailleurs.

Une option consiste à vérifier dans la corbeille de Windows pour voir si les fichiers s’y trouvent toujours. Mais si vous – comme de nombreux utilisateurs expérimentés – utilisez la combinaison Maj + Suppr pour éviter le “Êtes-vous sûr?” pop-up, puis ils contournent la corbeille et sont vraiment supprimés.

Ou sont-ils? Avec l’aide d’une application intelligente, tout n’est peut-être pas perdu.

Mais avant de vous faire espérer, sachez qu’il n’y a aucune garantie que vous pourrez récupérer vos fichiers perdus, en particulier s’ils ont été supprimés il y a longtemps. Cela est particulièrement difficile sur les appareils équipés d’un SSD, où les “cellules” inutilisées sont régulièrement supprimées pour libérer de l’espace.

Il existe des applications gratuites et payantes qui peuvent vous aider à récupérer des fichiers supprimés, mais vous devez être prudent avant de les installer et de les utiliser car, ce faisant, vous risquez d’écraser les fichiers mêmes que vous essayez de récupérer.

Si vous préférez utiliser l’outil officiel de Microsoft, voici comment fonctionne la récupération de fichiers Windows.

La plupart des utilitaires de récupération de fichiers fonctionnent de la même manière, mais voici le processus de base :

Téléchargez le logiciel de récupération. Installez-le sur un disque dur différent de celui contenant les fichiers supprimés si possible.

Sélectionnez le lecteur ou la carte mémoire contenant vos fichiers supprimés et autorisez l’outil à rechercher les fichiers manquants

Choisissez les fichiers à récupérer

Choisissez un emplacement pour enregistrer les fichiers, qui doit être différent de l’emplacement d’origine

Comment récupérer des fichiers supprimés de la corbeille

La première chose à faire est de vérifier la corbeille de Windows si vous venez de supprimer quelque chose que vous ne vouliez pas. Lorsque vous sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche Suppr (ou cliquez avec le bouton droit et choisissez l’option Supprimer dans le menu), Windows ne tente aucunement de le supprimer.

Au lieu de cela, il le déplace vers la corbeille, qui a sa propre icône sur le bureau. Pour restaurer un fichier à partir de la corbeille, il suffit de double-cliquer sur l’icône du bureau pour afficher le contenu, puis de cliquer avec le bouton droit sur le fichier et de sélectionner Restaurer dans le menu.

Jim Martin / Fonderie

Si l’icône de la corbeille n’est pas présente, sous Windows 10 et 11, accédez à Paramètres > Personnalisation > Thèmes et, sous Paramètres associés, cliquez sur Paramètres de l’icône du bureau. Assurez-vous ensuite que la corbeille est cochée.

Jim Martin / Fonderie

Ne vous fiez pas à la corbeille comme filet de sécurité : elle a une limite de taille et, une fois que vous la dépassez, les fichiers plus anciens seront supprimés de manière permanente et automatique. La taille par défaut est plus que suffisante pour la plupart des gens, il y a donc de fortes chances que tous les fichiers que vous souhaitez restaurer soient toujours présents dans la corbeille. Pour vérifier la capacité ou la modifier, faites un clic droit sur la corbeille et choisissez Propriétés.

Cependant, si vous avez l’habitude d’utiliser le raccourci Maj + Suppr qui contourne la corbeille et supprime réellement les données, cela ne vous aidera pas. De plus, si vos fichiers se trouvaient sur une carte SD ou une clé USB, il n’y a pas de fonction Corbeille.

Mais avant de recourir à un logiciel de récupération de fichiers, il vaut toujours la peine de vérifier d’autres avenues. Avez-vous partagé le fichier ou le document par e-mail ? Vous pourrez peut-être le récupérer de cette façon. L’avez-vous enregistré ou synchronisé avec un service de stockage en nuage ? Il pourrait encore être là. Ou avez-vous peut-être fait une sauvegarde des fichiers sur un autre disque dur ?

Si la réponse à toutes ces questions est non, il est temps d’essayer un logiciel de récupération de fichiers.

Quel est le meilleur logiciel de récupération de données ?

Voici quelques options gratuites. Recuva – de Piriform – a tendance à être l’option de choix pour de nombreuses personnes.

À certaines occasions, un outil gratuit est tout ce dont vous aurez besoin. Mais beaucoup d’entre eux ont une puissance limitée pour récupérer des fichiers, ou sont limités dans le nombre de fichiers ou la quantité de données qu’ils récupéreront avant que vous n’ayez à payer pour leurs versions plus puissantes et plus approfondies. Souvent, ces versions premium peuvent trouver et restaurer des fichiers que les versions gratuites ne peuvent pas. Par exemple, si vous formatez un disque dur (l’option longue, pas l’option rapide), vous trouverez peut-être qu’un logiciel de récupération gratuit peut toujours récupérer les fichiers.

Voici trois des options les mieux payées, dont la plupart offrent une version d’essai ou au moins afficheront les fichiers disponibles pour la récupération avant de devoir payer :

Comment récupérer des fichiers supprimés

Nous utilisons DiskDigger ici, mais le processus est similaire avec tous les logiciels de récupération.

1. Télécharger Disk Digger Mike Bedford / Fonderie Vous n’avez pas besoin de l’installer – il vous suffit d’extraire le contenu de l’archive .zip et d’exécuter le fichier .exe. N’oubliez pas que si vous avez déjà accidentellement supprimé certains fichiers, vous ne devez pas télécharger DiskDigger sur le disque contenant vos fichiers perdus car cela pourrait écraser vos fichiers et rendre impossible leur récupération. Idéalement, téléchargez-le avant d’en avoir réellement besoin. 2. Lancer DiskDigger Mike Bedford / Fonderie Le premier écran affiche tous les lecteurs de votre ordinateur, alors sélectionnez celui qui contient vos fichiers supprimés et cliquez trois fois sur “Suivant”. Le disque va maintenant être analysé et tous les fichiers supprimés seront répertoriés – cela peut prendre un certain temps. Si vos fichiers manquants sont répertoriés, passez à l’étape suivante. Sinon, vous pouvez essayer de modifier certaines des options des écrans précédents. 3. Regardez à travers tous les fichiers récupérés Mike Bedford / Fonderie DiskDigger ne pourra pas afficher les noms de fichiers corrects, donc, pour aider à identifier les fichiers perdus, une option de prévisualisation est fournie. Sélectionnez un fichier dans la liste de gauche et choisissez soit la balise “Aperçu” (pour les photos), soit la balise “Premiers octets”. L’option ‘Vignette’ du menu ‘Affichage’ est également utile pour les photographies et affiche de petites images dans la liste. 4. Restaurer les fichiers Mike Bedford / Fonderie Lorsque vous avez identifié vos fichiers supprimés, sélectionnez-les dans la liste à gauche et cliquez sur “Récupérer les fichiers sélectionnés…”. Sélectionnez ensuite le périphérique et le dossier dans lesquels vous souhaitez que vos fichiers soient restaurés (cela ne doit pas être sur le même lecteur physique que le fichier perdu) et cliquez sur OK. Le ou les fichiers manquants seront enregistrés avec des noms de fichiers générés automatiquement, vous devrez donc les renommer avec leurs noms d’origine ou quelque chose de significatif.

Conseils pour récupérer des fichiers supprimés

Agis vite! Plus tôt vous réalisez que vous avez accidentellement supprimé un fichier, meilleures sont vos chances de le récupérer. Lorsque vous remarquez votre perte, n’enregistrez rien sur le disque et ne téléchargez ou n’installez même pas un utilitaire de récupération de fichiers si le fichier se trouvait sur le disque dur de votre PC ou de votre ordinateur portable, car il pourrait écraser les fichiers mêmes que vous essayez de récupérer. . Utilisez la version portable. Certains logiciels de récupération peuvent s’exécuter directement à partir d’un lecteur flash USB, mais vous devez le télécharger à l’aide d’un autre ordinateur. Même en naviguant sur Internet pour trouver un utilitaire de restauration, les fichiers sont écrits sur votre disque. Utilisez donc un autre PC pour télécharger l’utilitaire. Libérez de l’espace. Les utilitaires Undelete ne fonctionnent de manière fiable qu’avec des fichiers séquentiels. Si votre disque est raisonnablement plein, Windows doit souvent diviser le fichier en blocs de rechange autour du disque et dans ce cas, un fichier supprimé est très difficile à récupérer.

De plus, différents types de lecteurs utilisent différents systèmes de fichiers et tout utilitaire de restauration ne fonctionnera qu’avec des types particuliers de système de fichiers. Les disques durs des PC Windows utilisent le système de fichiers NTFS, mais les clés USB et les cartes mémoire utilisent généralement une variante de FAT (FAT16, FAT32 ou exFAT) et vous devez sélectionner un logiciel avec le support nécessaire pour tous vos supports.

Les fichiers peuvent-ils être récupérés à partir d’un SSD ou d’un disque dur en panne ?

Après avoir dissipé le mythe selon lequel les fichiers supprimés et corrompus sont perdus à jamais, nous arrivons maintenant au problème que tous les utilisateurs de PC redoutent – une panne de disque dur. Cela peut se manifester de plusieurs façons, mais généralement Windows ne démarre pas, même en mode sans échec, et l’allumage de votre PC peut s’accompagner de bruits de clic malsains (si vous avez un disque qui tourne plutôt qu’un SSD). Ce que vous risquez de perdre, ce n’est donc pas seulement quelques-uns de vos fichiers précieux, mais tout le contenu du lecteur.

Il est communément suggéré que les disques durs mécaniques peuvent être réparés en les mettant au congélateur. Bien que cela soit connu pour fonctionner, ramenant le lecteur à la vie juste assez longtemps pour extraire les fichiers les plus importants, il n’est efficace que pour certains types de défauts très spécifiques.

Souvent, cela ne fonctionnera pas et tenter cela pourrait s’avérer être la goutte d’eau pour votre disque malade. Notre recommandation est donc de ne pas tenter cela ni aucune autre réparation de bricolage.

Au lieu de cela, dès que vous soupçonnez une panne matérielle, éteignez immédiatement votre PC et contactez une société de récupération de données telle que Kroll OnTrack. Ces entreprises disposent de vastes stocks de pièces qu’elles peuvent échanger dans leur salle blanche pour restaurer un disque en état de fonctionnement.

Une fois que cela a été réalisé, ils copient toutes les données qu’ils peuvent récupérer sur un support amovible crypté tel qu’une clé USB. Cela fonctionnera pour les pannes de la plupart des parties du disque, y compris les cartes de circuits électroniques, le moteur et la tête de lecture/écriture, mais il y a une limite à ce qui peut être réalisé.

En tant que partie sur laquelle les données sont réellement stockées, si le plateau est rayé ou brisé, la partie est normalement terminée bien que, heureusement, cela soit rare. Comme toujours, il est avantageux de comparer les prix avant de décider quelle entreprise utiliser et c’est également une bonne idée de choisir une entreprise qui diagnostiquera le problème gratuitement.

Les techniciens peuvent également utiliser les dernières techniques pour récupérer les données d’un SSD défaillant.

Attendez-vous à payer environ 700 $ / 700 £ pour un tel service, donc c’est vraiment un dernier recours ou pour des données extrêmement précieuses.

Si l’une des méthodes ici s’est avérée efficace, nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos fichiers pour éviter une situation similaire à l’avenir. Qu’il s’agisse d’une synchronisation automatique avec un service de stockage en nuage ou d’un SSD externe vers lequel vous transférez des fichiers chaque mois, prendre de bonnes habitudes maintenant vous évitera beaucoup de peine à l’avenir.

