Comment récupérer des fichiers depuis une carte SD gratuitement

Si vous lisez cet article, une catastrophe est probablement survenue.

Peut-être avez-vous déplacé des fichiers importants sur ou hors de votre ordinateur, uniquement pour que votre carte SD cesse de fonctionner. Ou peut-être avez-vous supprimé définitivement des fichiers apparemment inutiles, pour vous rendre compte que vous en avez réellement besoin.

À moins que vous n’ayez sauvegardé vos données, comment récupérerez-vous ces fichiers ? Bien qu’il n’y ait aucune garantie, il peut être possible de récupérer tout ou partie de ces fichiers, même s’il semble qu’ils aient disparu à jamais.

Cependant, il est crucial que vous ne formatez pas la carte tout de suite. Essayez d’abord de récupérer les fichiers, puis formatez la carte SD.

Et n’oubliez pas que c’est peut-être le lecteur de carte SD qui est en cause. Si votre ordinateur ne reconnaît pas la carte SD, essayez d’utiliser un autre appareil pour voir si cela peut en être la cause. Si tel est le cas, vous pouvez toujours utiliser votre ordinateur habituel – achetez simplement un lecteur de carte SD qui se branche sur le port USB.

Mais si vous avez identifié la carte SD elle-même comme étant le problème, voici ce que vous devez essayer. Les méthodes décrites dans cet article s’appliquent à Windows 10 et Windows 11.

Comment récupérer des fichiers de carte SD à l’aide d’un logiciel de récupération

Il existe de nombreuses applications qui prétendent pouvoir récupérer les données de cartes mémoire corrompues ou « mortes ».

Disk Digger est une option. Son utilisation est gratuite, mais vous devrez payer 14,99 $ pour restaurer tous les fichiers qu’il est capable de récupérer.

Nous avons utilisé Disk Digger dans notre guide étape par étape sur la façon de récupérer des fichiers supprimés sous Windows. Le même processus fonctionne pour les cartes SD : branchez-la simplement à votre ordinateur avant de commencer.

Cependant, il existe de nombreuses autres options gratuites qui valent la peine d’être essayées :

Mais si aucune de ces solutions ne fonctionne pour vous, il est peut-être temps d’essayer une option payante. Outre Disk Digger, il existe quelques autres options :

Lorsque vous utilisez un tel logiciel, rien ne garantit que vous récupérerez vos fichiers intacts et, généralement, ils perdront leurs noms de fichiers d’origine, ce qui pourrait poser un problème à certaines personnes. D’autres pourront renommer les fichiers récupérés avec une relative facilité.

Certains programmes de récupération gratuits sont limités quant au nombre de fichiers ou à la quantité de données qu’ils peuvent récupérer, alors recherchez les limitations avant de les télécharger. Méfiez-vous également des programmes indésirables supplémentaires qui pourraient être installés en même temps que des logiciels gratuits : n’utilisez jamais l’option d’installation « Recommandée ».

Choisissez toujours « Manuel » et lisez attentivement chaque écran, en désactivant les barres de recherche et autres logiciels.

Nous utilisons Recuva pour les besoins de ce didacticiel, mais la méthode est globalement la même, quel que soit celui que vous utilisez :

Installez l’application, puis insérez la carte SD endommagée dans le lecteur de carte de votre ordinateur Lancez l’application Si vous y êtes invité, décidez quels types de fichiers vous souhaitez restaurer. En cas de doute, choisissez tout

Anyron Copeman / Fonderie

4. Sélectionnez votre carte SD comme emplacement spécifique où les fichiers ont été stockés

Anyron Copeman / Fonderie

5. Démarrez l’analyse, qui prend généralement quelques minutes

6. Dans la liste des fichiers récupérés, vérifiez si ceux dont vous avez besoin s’y trouvent. Sinon, Recuva et certaines autres applications ont la possibilité d’effectuer une analyse plus longue, ce qui peut être plus efficace.

Anyron Copeman / Fonderie

7. Sélectionnez tous les fichiers que vous souhaitez récupérer, puis choisissez où les stocker

8. Les fichiers peuvent avoir perdu leur nom et leur extension d’origine, alors modifiez-les si nécessaire.

Comment réparer une carte SD cassée

Les cartes SD standard ne sont pas particulièrement durables et peuvent donc facilement se briser si vous les transportez dans votre poche ou sans protection dans un sac.

Parfois, le petit interrupteur de protection en écriture tombe, empêchant votre carte SD de fonctionner dans un appareil photo ou tout autre appareil qui doit pouvoir y écrire. Si vous ne parvenez pas à le trouver ou à le remettre en marche, suivez les étapes de notre article séparé sur la façon de supprimer la protection en écriture.

Mais si votre carte est physiquement en bon état et que le commutateur (le cas échéant) est en position « déverrouillé », vous pouvez essayer l’un des outils intégrés de Windows pour tenter de le réparer.

Vos options varient selon que votre carte apparaît ou non dans l’Explorateur de fichiers. Si c’est le cas, faites un clic droit dessus, choisissez Propriétés, puis l’onglet Outils. Cliquez sur Vérifier et Windows analysera la carte à la recherche d’erreurs et tentera de les corriger.

Si la carte SD n’apparaît pas dans l’Explorateur de fichiers, utilisez le raccourci Windows Key + X et choisissez Gestion des disques.

Dans cet outil, vous pouvez voir quels lecteurs Windows peut « voir » et la liste peut inclure des lecteurs qui n’ont pas de lettre de lecteur. Si vous ne parvenez pas à identifier votre carte SD dans la liste des lecteurs, soit elle est complètement morte, soit le lecteur de carte ne fonctionne pas correctement (peut-être à cause d’un problème de pilotes).

Si la carte SD est là, mais sans lettre de lecteur, vous devriez pouvoir faire un clic droit dessus et utiliser les options disponibles pour lui attribuer une lettre de lecteur ou la formater dans un système de fichiers que Windows peut lire et ensuite lui attribuer une lettre. .

Une fois terminé, la carte SD devrait fonctionner normalement. Mais aucune des méthodes décrites dans cet article ne garantit la récupération de vos fichiers.