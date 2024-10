Comment récupérer de l’espace après la mise à niveau vers la mise à jour Windows 10 2024 (version 24H2)

Sous Windows 11, pendant le processus d’installation de la mise à jour Windows 11 2024 (version 24H2) à l’aide d’une mise à niveau sur place, le système crée une sauvegarde de la configuration précédente pour annuler le processus en cas de problème critique.

Cependant, même après l’installation, les fichiers sont conservés dans le dossier « Windows.old », occupant environ ou plus de 20 Go, ce qui peut être important pour les appareils de capacité limitée.

Si votre ordinateur manque de stockage après l’installation de la mise à jour 2024, Windows 11 inclut plusieurs façons de récupérer la majeure partie du stockage perdu à l’aide de l’application Paramètres et du nettoyage de disque.

Dans ce guide pratique, j’expliquerai les étapes à suivre pour supprimer les fichiers d’installation précédents afin de libérer de l’espace après la mise à niveau vers la dernière version du système d’exploitation.

Pour récupérer de l’espace après l’installation de la version la plus récente de Windows 11, procédez comme suit :

Ouvrir Paramètres. Cliquez sur Système. Cliquez sur Stockage. Cliquez sur le Fichiers temporaires page sur le côté droit.

Effacez tous les éléments présélectionnés (le cas échéant). Vérifiez le « Installation(s) précédente(s) de Windows » option.

Cliquez sur le Supprimer des fichiers bouton.

Une fois les étapes terminées, vous disposerez d’un espace supplémentaire pour les fichiers plus importants.

Pour libérer de l’espace après la mise à niveau vers Windows 11 version 24H2, procédez comme suit :

Ouvrir Commencer. Rechercher Nettoyage de disquepuis cliquez sur le premier résultat pour ouvrir les paramètres. Cliquez sur le « Nettoyer les fichiers système » bouton.

Vérifiez le « Installation(s) précédente(s) de Windows » option.

Effacer le Téléchargements option pour éviter de supprimer les fichiers téléchargés dans le dossier « Téléchargements » (le cas échéant). Cliquez sur le D’ACCORD bouton.

Une fois les étapes terminées, le processus supprimera les fichiers d’installation précédents, libérant ainsi de l’espace de stockage sur le lecteur d’installation.

Bien que vous puissiez supprimer les fichiers de sauvegarde d’une installation précédente, l’option n’est disponible que pendant les dix premiers jours suivant la mise à niveau. Après cette période, le système supprimera automatiquement les fichiers.

De plus, après avoir procédé à la suppression des fichiers, vous ne pourrez plus revenir à l’installation précédente via les paramètres de récupération. Cependant, vous pouvez toujours réinstaller la version 23H2 si vous disposez du support d’installation en effectuant une nouvelle installation.

Il est important de noter qu’un certain nombre d’utilisateurs ont signalé un problème en essayant de vider le cache « Windows Update Cleanup », qui contient des copies des mises à jour installées. Cependant, cela n’est pas lié à l’effacement des fichiers d’une installation précédente.

