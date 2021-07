Comment reconstruire vos finances personnelles pendant une reprise économique

De solides gains d’emplois et une baisse du chômage indiquent des progrès dans la reprise économique des États-Unis après la pandémie de coronavirus. En juin, le pays a créé 850 000 emplois, plus que prévu, et se situe désormais 7,13 millions en dessous du niveau de février 2020. Et fin juin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont chuté à 364 000, un creux de pandémie de coronavirus, selon les données du département du Travail. « Plus d’emplois, de meilleurs salaires – c’est une bonne combinaison », a déclaré vendredi le président Joe Biden à propos du rapport sur l’emploi de juin. « En termes simples, notre économie est en marche et nous avons Covid-19 en fuite. » Plus d’Investir en vous :

Ce que vous devez savoir avant de commencer à investir Pourtant, pour de nombreuses personnes, les dommages persisteront pendant de nombreuses années alors qu’elles chercheront à réintégrer le marché du travail et à rembourser les dettes qu’elles auraient pu accumuler au cours de la dernière année et demie. Même ceux qui n’ont pas perdu leur emploi à cause de Covid devront peut-être revoir leurs finances car les prix ont augmenté et les habitudes de dépenses ont peut-être changé. Voici ce sur quoi les experts recommandent aux gens de se concentrer pour se remettre sur la bonne voie.

1. Reconstituer l’épargne d’urgence La pandémie a pris la nation par surprise et a montré à de nombreux Américains à quel point ils n’étaient pas préparés à faire face à une urgence. Maintenant, alors que les États-Unis reconstruisent l’économie et que de plus en plus de personnes retournent au travail, l’amélioration de l’épargne d’urgence devrait être une priorité. « Les meilleures pratiques financières existent dans les mauvais moments comme dans les bons », a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal chez Bankrate. « Nous vous conseillons vivement de faire des économies d’urgence une priorité. » Une règle empirique suivie par de nombreux experts financiers est que les gens devraient avoir trois mois à six mois de frais de subsistance dans un fonds d’épargne d’urgence. Mais 13 mois après le début d’une pandémie qui a laissé des millions de chômeurs, les gens peuvent repenser leurs objectifs d’épargne.

Si vous avez contracté une dette de 25 000 $, vous ne pouvez pas gérer vos finances comme si vous n’aviez pas 25 000 $ de dette à rembourser. Tania Brown CFP et coach chez SaverLife

« Cela devrait amener les gens à réfléchir une deuxième fois à l’utilisation de la règle empirique et à réfléchir en fait à leur propre situation », a déclaré Dana Menard, planificatrice financière certifiée et fondatrice et PDG de Twin Cities Wealth Strategies à Maple Grove, Minnesota. « Il y avait des gens qui gagnaient 200 000 $ par an dans les files d’attente pour l’alimentation », a déclaré l’experte en finances personnelles Suze Orman lors d’une conférence de juin CNBC + Acorns investissent dans la fierté : prêt. Ensemble. Événement de croissance. « Vous devez donc vous mettre dans une situation où, quoi qu’il arrive, vous puissiez payer vos factures. » Selon leur carrière, leur secteur d’activité, leur famille et leurs besoins spécifiques, certaines personnes peuvent vouloir épargner davantage, voire moins, dans un fonds d’épargne d’urgence pour se préparer au prochain événement. « Trois mois ne sont que le point de départ », a déclaré Tania Brown, CFP et coach chez SaverLife, une organisation à but non lucratif axée sur l’épargne. 2. Rembourser la dette Un autre objectif financier hautement prioritaire recommandé par les experts est la réduction de la dette, en particulier pour ceux qui ont ajouté à ce qu’ils doivent pour se maintenir à flot pendant la pandémie. « Si vous contractez 25 000 $ de dettes, vous ne pouvez pas gérer vos finances comme si vous n’aviez pas 25 000 $ de dettes à rembourser », a déclaré Brown. Cela signifie que les gens devraient élaborer un plan de match en utilisant l’une des nombreuses stratégies, comme éliminer d’abord la dette à intérêt élevé ou se concentrer sur la dette la plus facile à éliminer. C’est maintenant le bon moment pour planifier la gestion de la dette, selon Brown. Au cours des derniers mois, avec la sortie d’une troisième série de chèques de relance et de remboursements d’impôts, les familles pourraient avoir des milliers de dollars supplémentaires à déployer.

Bien sûr, certaines personnes voudront peut-être rembourser leur dette avant de constituer une épargne d’urgence ou de travailler simultanément pour atteindre les deux objectifs. Si les gens peuvent se permettre de travailler vers plusieurs objectifs financiers à la fois, ils devraient le faire, a déclaré Menard. 3. Retravaillez votre budget pour la nouvelle normalité L’année dernière a été inhabituelle, et pour beaucoup, cela a entraîné des changements drastiques dans leur budget. Que les gens aient perdu leur travail et aient dû trouver d’autres sources de revenus ou qu’ils aient trouvé de l’argent supplémentaire grâce à des voyages annulés, les budgets peuvent nécessiter une mise à jour. Ceci est également important alors que les gens commencent à réintégrer le monde à mesure qu’il s’ouvre après la pandémie. Ils devraient faire très attention à ne pas laisser leur enthousiasme conduire à des dépenses excessives, a déclaré Brown.

Tenez vraiment compte de ce que sera cette inflation – ce que vous pensez avoir budgété auparavant pourrait ne pas suffire Marisa Bradbury Conseiller en investissement chez Sigma Investment Counsellors