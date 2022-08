Comment reconnaître n’importe quelle chanson en cours de lecture avec votre iPhone

Cela fait partie de l’intégration de l’iPhone et de l’iPad avec le service de reconnaissance musicale Shazam, qu’Apple a acquis en 2018. Il est disponible depuis quelques années mais pourrait être plus utile maintenant que les gens sont de retour. Vous n’avez même pas besoin d’installer Shazam.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez utiliser votre iPhone pour identifier une chanson en glissant vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis en appuyant sur le bouton Shazam. Votre téléphone écoutera pendant quelques secondes, puis affichera l’artiste et le titre en haut de votre écran. Et il enregistrera un historique des chansons que vous avez identifiées afin que vous puissiez revenir en arrière et les voir plus tard. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton Shazam et maintenez-le enfoncé.

C’est ça!

