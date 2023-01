Comment reconnaître et traiter la dépression saisonnière

Les caissons lumineux – des appareils qui produisent une lumière artificielle similaire à la lumière du soleil – peuvent être un moyen efficace de corriger cela. Dans une méta-analyse de 19 études, la luminothérapie était supérieure au placebo ; une autre petite étude a révélé que 61% des patients sous luminothérapie ont vu leurs symptômes de dépression diminuer en quatre semaines.

Il existe des preuves que s’asseoir devant une boîte à lumière de 10 000 lux (la mesure de l’intensité lumineuse) pendant 30 à 45 minutes chaque jour autour du lever du soleil pendant l’automne et l’hiver diminue les symptômes du TAS. Si vous éprouvez actuellement des symptômes de TAS, il n’est pas trop tard pour commencer. Vous pouvez également commencer à traiter les symptômes de la saison prochaine à l’automne.

Aussi tentant qu’il soit d’appuyer sur le bouton de répétition le week-end, le Dr Desan a déclaré que votre humeur recommencerait à s’affaisser si vous ne faites pas votre traitement tous les jours au lever du soleil, alors intégrez la luminothérapie dans votre vie. La plupart des caissons lumineux de qualité recherche vous permettent de vous asseoir à bout de bras et de bouger la tête, vous devriez donc pouvoir prendre votre petit-déjeuner, boire du café ou lire.

Une boîte à lumière efficace coûte généralement au moins 100 $, mais toutes les options ne sont pas aussi efficaces. Sur les 24 appareils testés par le Dr Desan en 2019, seuls sept répondaient aux critères cliniques. Les autres n’étaient pas aussi efficaces que les boîtes de recherche.

Aller dehors.

Selon Anna Wirz-Justice, professeur émérite au Centre de chronobiologie de l’Université de Bâle, en Suisse, la lumière naturelle n’est pas seulement moins chère qu’une boîte à lumière, elle est aussi plus lumineuse. La lumière du lever du soleil équivaut à 1 000 lux. Une matinée pluvieuse fournit environ 10 000 lux, et la neige au sol est encore plus brillante, à 50 000 lux.

Essayez de sortir dans les 30 minutes après le lever du soleil. “Vous n’avez pas besoin de voir le soleil traverser l’horizon”, a déclaré le Dr Huberman. “Ce que vous recherchez, c’est la qualité de la lumière qui se produit lorsque le soleil est bas dans le ciel.”

La durée dépend de votre lieu de résidence et de la météo. Le Dr Huberman a suggéré environ cinq minutes à l’extérieur s’il fait clair ou 10 à 15 minutes s’il fait nuageux. Vous pouvez porter des lunettes ou des contacts, mais évitez les lunettes de soleil et ne regardez jamais directement le soleil.