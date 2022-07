Comment réclamer une année gratuite de Grubhub + d’Amazon Prime

Amazon a partagé des nouvelles incroyables ce matin, prolongeant une année gratuite de Grubhub+ à tous les membres Prime. Si vous n’êtes pas au courant, Grubhub + coûte généralement 10 $ / mois, offrant des livraisons à partir du service sans frais. Si vous vous trouvez Hubbin ‘ souvent, c’est probablement un service auquel vous avez pensé. Eh bien, Amazon vous couvre maintenant.

Pour commencer, vous suivrez le lien ci-dessous et activerez l’offre via votre compte Amazon. Vous vous connecterez ensuite à votre compte Grubhub (ou en créerez un) et c’est tout. Vous aurez alors Grubhub+ sur votre compte pendant un an. Pour une FAQ complète sur le sujet, suivez le lien ci-dessous.

Maintenant, allez de l’avant et soutenez ces entreprises locales avec Grubhub !