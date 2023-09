Comment réclamer un crédit de vol Delta annulé sous forme de paiement en espèces

Pour bénéficier d’un remboursement en espèces, vous devez être un citoyen américain qui a demandé un remboursement via le service client de Delta après l’annulation de votre vol.

Si vous n’avez pas reçu de remboursement ou si vous avez reçu un crédit de voyage, Delta vous doit un remboursement en espèces correspondant au montant total ou non utilisé, à condition qu’il n’ait pas été utilisé au 13 janvier 2023. Le remboursement comprend un paiement supplémentaire de 7 % intérêts sur le prix initial du billet.

Si plusieurs vols ont été annulés entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2021, vous pouvez demander un remboursement pour chacun d’entre eux.

Pour demander un remboursement, vous devez soumettre un formulaire de réclamation via le site Web du recours collectif. Vous pouvez soumettre une réclamation par courrier, envoyé à une adresse affichée sur le site Web. Les formulaires de réclamation doivent être oblitérés par la poste ou soumis en ligne avant le 15 septembre 2023.

Pour prouver que vous avez effectué l’achat, vous devrez inclure des preuves documentées, idéalement un reçu indiquant les informations sur le vol, y compris la date du vol.

On ne sait pas encore quand les remboursements seront effectués. Une audience du tribunal le 5 octobre est prévue pour approuver le règlement, les paiements ne seront donc pas envoyés avant cette date.

Si vous n’êtes pas sûr d’être un demandeur éligible, vous pouvez appeler l’administrateur du règlement au 1-888-814-6501 ou envoyer un e-mail à [email protected].

