Comment rechercher et supprimer des fichiers en double dans Windows

Si vous créez, téléchargez ou importez régulièrement des fichiers, les doublons sont inévitables. Copier des documents ou des dossiers d’un emplacement à un autre ou plusieurs sauvegardes signifie que le même fichier se trouvera à plusieurs emplacements.

Les trouver et les supprimer est un moyen simple de libérer de l’espace, et c’est possible en utilisant un logiciel tiers. Le faire manuellement prendra probablement du temps, mais cela vaut la peine de s’assurer que les doublons apparents sont en fait le même fichier.

Certains appareils photo utilisent le même nom de fichier même lorsque la photo est différente, il est donc utile de vérifier sa taille et sa date pour voir si elles sont identiques. Le logiciel populaire CCleaner s’appuie uniquement sur le nom, il n’est donc pas recommandé dans cette situation.

Il existe des solutions payantes, mais l’application que nous utilisons ici est entièrement gratuite et fait tout ce dont vous avez besoin.

Comment trouver et supprimer les fichiers en double de Windows

Même s’il s’agit de fichiers que vous souhaitez supprimer, il est préférable de sauvegarder d’abord vos données importantes.

À partir de là, la méthode est la même sur Windows 10 et Windows 11, car elle s’appuie sur un logiciel tiers disponible pour toutes les versions récentes de Windows.

1. Installer le détecteur de fichiers en double Auslogics Anyron Copeman / Fonderie Rendez-vous sur le site Web d’Auslogics et cliquez sur “Télécharger maintenant” – il devrait reconnaître automatiquement le système d’exploitation que vous utilisez et télécharger la bonne version. Une fois terminé, double-cliquez sur le fichier téléchargé, suivi de “Accepter et installer” et “Suivant”. L’installation ne devrait prendre que quelques secondes. 2. Trouver les fichiers en double Anyron Copeman / Fonderie Lancez l’application si elle n’est pas déjà ouverte et elle devrait ressembler à ce qui précède. Choisissez les lecteurs de disque sur lesquels vous souhaitez rechercher des doublons, puis “Rechercher tous les types de fichiers” ou seulement quelques-uns. Cliquez sur “Rechercher” pour commencer le processus – cela ne devrait prendre qu’une minute ou deux. 3. Sélectionnez les doublons choisis Anyron Copeman / Fonderie Une fois la recherche terminée, une liste de tous les doublons trouvés (s’il y en a) s’affichera. Cliquer sur “Sélectionner” choisira tous les doublons par défaut, mais le menu déroulant à côté propose des options pour un seul doublon de chaque fichier, la version la plus ancienne/la plus récente d’un doublon ou uniquement les doublons de fichiers .zip. Bien sûr, vous pouvez les consulter manuellement si vous préférez. 4. Supprimer les doublons choisis Anyron Copeman / Fonderie Une fois que vous avez sélectionné tous les doublons, il est temps de les supprimer. Cliquer sur ‘Supprimer les fichiers sélectionnés’ les enverra dans la corbeille de votre ordinateur (où ils seront définitivement supprimés après 30 jours), mais le menu déroulant à côté vous permet de choisir ‘Rescue Center’ (sauvegardé sur le cloud pour que vous peut les récupérer si nécessaire) ou suppression définitive immédiate. 5. Confirmer la suppression Anyron Copeman / Fonderie Vous verrez maintenant une fenêtre contextuelle vous avertir que les fichiers seront déplacés et supprimés. Cliquez sur ‘OK’ pour continuer – la suppression ne devrait prendre que quelques secondes.

C’est ça! Vos fichiers en double seront tous maintenant supprimés.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’application Auslogics, Boîte à outils parallèles est une alternative utile. La recherche et la suppression des fichiers en double ne sont que l’une des nombreuses fonctionnalités qu’il offre, mais vous devrez payer 24,99 $/20,99 £ par an pour un abonnement.

Une fois installé, ouvrez simplement l’application et cliquez sur Fichiers> Rechercher les doublons. La vidéo officielle ci-dessous est filmée sur un Mac, mais le processus est similaire sur Windows :

