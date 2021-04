Amazon a annoncé aujourd’hui le lancement du service de recharge Delhi Metro Smart Card via Amazon Pay. Les clients utilisant le métro de Delhi peuvent recharger leurs cartes via Amazon Pay de manière pratique, sans argent et en toute sécurité. Les clients peuvent le faire en utilisant simplement l’onglet Amazon Pay sur leur application d’achat Amazon ou leur site Web. Les clients peuvent cliquer sur l’option «Metro Recharge» sous l’onglet Amazon Pay et suivre les instructions pour recharger leur carte Metro. les étapes comprennent la saisie du numéro de la carte Metro, puis les clients peuvent choisir n’importe quel montant entre Rs 100 et Rs 2000 pour recharger leur carte. Une fois le paiement effectué, les utilisateurs doivent toucher la carte au distributeur automatique de n’importe quelle station de métro de Delhi et sélectionner «Recharger» pour ajouter le solde à leur carte.

«Dans le cadre de notre engagement envers nos clients, nous innovons constamment et créons de nouvelles expériences pour rendre les paiements numériques transparents dans une variété de cas d’utilisation. Le trajet domicile-travail est un aspect très important de la vie quotidienne de nos clients et le métro de Delhi est la bouée de sauvetage pour des millions de navetteurs quotidiens à Delhi-NCR. En permettant à nos clients de recharger leurs cartes du métro de Delhi sans contact, nous visons à rendre leur vie plus pratique, sûre, sans numéraire et sécurisée. » Mahendra Nerurkar, PDG d’Amazon Pay, a déclaré.

Depuis l’épidémie de COVID-19 en Inde, l’adoption des paiements sans contact a considérablement augmenté. La majeure partie de la croissance est tirée par les préoccupations des clients pour des transactions de paiement hygiéniques, socialement distantes et sécurisées pour leurs besoins quotidiens.