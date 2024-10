Comment ralentir le vieillissement cérébral lié au diabète ?

Le diabète de type 2 peut affecter plusieurs organes du corps : le cœur, les yeux, les reins et même le cerveau. Les chercheurs ont également découvert des preuves que le diabète entraîne un vieillissement cérébral plus rapide, ce qui pourrait augmenter le risque de maladie d’Alzheimer. Mais existe-t-il un moyen d’éviter cela, et comment ? Dans ce podcast, nous discutons des interventions liées au mode de vie qui pourraient contribuer à ralentir le déclin cognitif lié au diabète.

Partager sur Pinterest Des recherches ont montré que le diabète de type 2 peut avoir des effets négatifs sur la santé cognitive. Conception MNT

Une estimation 422 millions de personnes dans le monde souffraient de diabète en 2014 et la majorité de ces cas – plus de 95 % – sont des diabètes de type 2. Les projections mondiales montrent que d’ici 2045, 783 millions de personnes on s’attend à ce qu’un diagnostic de diabète soit posé.

Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui peut affecter plusieurs organes du corps, entraînant de nombreuses complications graves au fil du temps, notamment une perte de vision, des douleurs et une perte de sensation (en raison de lésions nerveuses), des maladies cardiaques et des infections. Le le cerveau peut également être affecté négativement par le diabète .

La recherche a révélé que le diabète de type 2 peut entraîner un déclin cognitif, une perte de mémoire et un risque accru de démence et de maladie d’Alzheimer à travers une multitude de mécanismes.

Le côté positif ici est que le diabète de type 2 peut être prévenu ou retardé avec quelques changements de style de vie.

Mais comment exactement le diabète de type 2 contribue-t-il au vieillissement accéléré du cerveau ? Et comment compenser le vieillissement cérébral accéléré par le diabète ?

Dans cet épisode, nous examinons les résultats de deux études récentes qui offrent un aperçu des moyens possibles de ralentir le vieillissement cérébral induit par le diabète.

Pour cet épisode, Actualités médicales aujourd’hui les rédacteurs et co-animateurs Yasemin Nicola Sakay et Maria Cohut se sont entretenus avec Thomas (Tom) Barber, MDprofesseur agrégé à l’Université de Warwick au Royaume-Uni et endocrinologue consultant honoraire pour répondre à ces questions et bien plus encore. Barber a également été présenté dans deux précédents En conversation épisodes de podcast : 100 ans d’insuline et le régime et l’exercice peuvent-ils inverser le prédiabète ?

Écoutez notre épisode podcast dans son intégralité ci-dessous ou sur votre plateforme de streaming préférée.