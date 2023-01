Comment ralentir au travail peut vous aider à en faire plus

Mais il s’avère que ralentir, en faire moins et réserver du temps pour se reposer peut en fait vous aider à mieux réussir – et à être plus productif – au travail à long terme.

Passer plus de temps à se reposer pendant la journée de travail ne se contente pas d’éviter l’épuisement professionnel – recherches antérieures montre qu’il peut stimuler la créativité, vous aider à mieux vous concentrer et rendre plus efficace le temps que vous consacrez aux réunions et aux tâches.

“Le repos est un élément essentiel pour bien travailler et travailler intelligemment”, a déclaré Alex Soojung-Kim Pang, auteur du livre “Rest: Why You Get More Done When You Work Less”. une fois expliqué dans un éditorial pour Greater Good Magazine.

De plus, “le repos est productif”, a déclaré LaShawn Davis, consultant en ressources humaines, à CNBC Make It. “La productivité ne consiste pas seulement à obtenir des résultats, il s’agit d’obtenir les meilleurs résultats possibles, et il est impossible de faire de votre mieux si vous n’êtes pas bien reposé.”

Les personnes qui accordent la priorité au repos, ajoute Davis, se présentent au travail plus énergiques, concentrées et préparées à relever tous les défis qui se présentent.

En effet, même lorsque notre cerveau se repose, il est toujours actif, engageant son “réseau par défaut” pour résoudre des problèmes, penser de manière créative et rechercher de nouvelles informations, a expliqué Pang.

“Nous ne pourrons peut-être pas contrôler complètement ces processus”, a-t-il ajouté. “Mais en apprenant à mieux se reposer, on peut les soutenir [and] laissez-les travailler.”