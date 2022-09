Comment Rakesh Roshan a préparé Hrithik Roshan aux défis de la vie avant de le lancer à Bollywood est vraiment choquant

Rakesh Roshan aura un an de plus aujourd’hui le 6 septembre. Le cinéaste et réalisateur de renom a donné plusieurs films à succès à Bollywood, notamment Kaho Naa Pyaar Hai, la série Krrish, etc. Dans une ancienne interview, Rakesh a parlé de tout son cœur et a révélé qu’il était un père strict envers son fils Hrithik Roshan. Il a dit que depuis qu’il avait échoué en tant qu’acteur, il voulait que son fils vive ses rêves. Il a même admis que Hrithik avait fait des choses dans la vie qu’il n’aurait jamais pu faire. Rakesh a déclaré que Hrithik avait travaillé dur dans sa carrière et a même admis que son fils était une superstar. Le fier père a même déclaré que son fils Hrithik était idolâtré par de nombreuses personnes à travers le monde et qu’il le rendait toujours fier. Rakesh a déclaré que Hrithik a dû faire face à plusieurs hauts et bas dans sa carrière et a estimé que c’est ainsi qu’il apprendrait de ses erreurs.

Saviez-vous que Rakesh a fait voyager son fils dans des taxis, des voitures et des bus ? Oui, après que Hrithik ait terminé ses études, Rakesh l’a fait voyager dans différents modes de transport. Rakesh a déclaré que Hrithik travaillait avec lui sur Karan Arjun et n’était pas autorisé à voyager dans des voitures de luxe. Hrithik avait l’habitude de prendre le petit déjeuner avec un autre assistant et il partageait également une chambre avec trois autres personnes.

Côté travail, Rakesh travaille actuellement sur Krrish 4 avec Hrithik Roshan.