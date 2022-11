Comment racontez-vous l’histoire de Roe v. Wade ?

A gauche d’une fenêtre, il y a une grande croix peinte. De loin, cela peut sembler refléter des objections religieuses à l’avortement. Approchez-vous et cela s’avère être la “croix de l’oppression” que Baird portait lorsqu’il a protesté devant les conventions anti-avortement.

À droite se trouve un cas avec une gamme d’instruments obstétriques, ainsi que des boîtes de médicaments abortifs qui ont de plus en plus retiré la procédure des cliniques et à la maison.

Pour certains visiteurs, le texte du mur indique que l’affichage peut illustrer comment l’avortement est devenu “plus sûr, moins long et moins invasif”. D’autres peuvent voir “des preuves d’un crime ou d’instruments de violence”. Les réponses potentiellement fortes soulignent l’un des principaux objectifs de Ziegler : garder l’histoire personnelle et laisser les visiteurs réagir.

“L’idée était d’élever des voix que vous n’entendez pas habituellement, en particulier les personnes les plus intimement liées, et de ne pas beaucoup éditorialiser”, a déclaré Ziegler, professeur de droit à l’Université de Californie à Davis, qui a contribué à des essais d’opinion pour The New York Times.