Comment raccourcir la semaine pourrait changer la vie au bureau

L’idée d’une semaine de travail de quatre jours ou moins prend de l’ampleur dans le monde entier – un grand merci au boom du travail à distance pendant la pandémie de Covid-19.

Une étude récente de Semaine mondiale de 4 joursun groupe à but non lucratif qui a mené des programmes pilotes de quatre jours par semaine dans plusieurs pays, a constaté que les employés étaient satisfaits de leur productivité et de leurs performances globales.

“L’idée de réduire le temps de travail existe depuis un certain temps”, a déclaré Charlotte Lockhart, fondatrice et directrice générale de 4 Day Week Global. “Cependant, c’est réel maintenant. Nous avons des milliers d’entreprises dans le monde qui réduisent le temps de travail d’une manière ou d’une autre.”

Cependant, réduire la semaine de travail à quatre jours ne convient pas à toutes les entreprises. Alter Agents, une société d’études de marché basée à Los Angeles, a constaté que cela ne convenait pas à ses employés.

“Ce qui s’est passé après 10 semaines, c’est que nos mesures les plus précieuses, qui étaient la santé des employés et la santé mentale, avaient diminué dans notre [before and after] », a déclaré Rebecca Brooks, PDG d’Alter Agents. « Il y a beaucoup de raisons à cela, mais en fin de compte, l’objectif était de faciliter la vie de nos employés, et nous la rendions plus compliquée.

Regardez la vidéo ci-dessus pour savoir si la semaine de travail de quatre jours est à quoi ressemblera la vie professionnelle à l’avenir.