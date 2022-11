Comment Queen a réagi en voyant des photos d’elle marchant à côté du président Trump révélées

La réaction de la reine en voyant des photos d’elle marchant à côté du président Trump a été révélée.

L’ami du prince Philip, Gyles Brandreth, a affirmé que Sa Majesté était amusée par l’ancien dirigeant américain – bien qu’il ait fait un faux pas majeur alors qu’ils se promenaient ensemble.

Le président Trump a accidentellement marché devant la reine lors d’une visite d’État en 2018 Crédit : Times Newspapers Ltd

Un nouveau livre a affirmé que la reine était amusée par l’erreur Crédit : Getty

Trump était en visite d’État en juin 2018 lorsqu’il a accidentellement enfreint le protocole royal lors de sa visite au château de Windsor.

Il marcha devant elle et inspecta la garde d’honneur – forçant la reine à marcher autour de lui.

Le protocole royal signifie que les gens doivent faire la révérence et s’incliner devant le roi ou la reine, toujours se tenir debout lorsqu’ils entrent dans la pièce – et ne jamais tourner le dos ou marcher devant eux.

Mais la biographie à venir intitulée Elizabeth: An Intimate Portrait a révélé que la reine n’avait pas pris l’erreur à cœur.

Dans un extrait publié dans MailOnline on dit : « Loin d’être offensée, elle s’est amusée.

“Et ce soir-là, quand la reine s’est vue à la télévision, se balançant derrière lui, elle a éclaté de rire.”

Trump était un grand fan de la défunte monarque et a révélé qu’ils avaient “une grande chimie” ensemble en lui rendant hommage après sa mort.

Cela vient après qu’il a été révélé que la reine avait secrètement combattu un cancer douloureux au cours de la dernière année de sa vie.

Sa défunte Majesté aurait eu une forme de cancer de la moelle osseuse, dont les symptômes comprennent des douleurs osseuses, avant sa mort le 8 septembre.

Son certificat de décès, publié en septembre, indiquait officiellement que sa cause de décès était “la vieillesse”.

Mais M. Brandreth a écrit: “J’avais entendu dire que la reine avait une forme de myélome – cancer de la moelle osseuse – qui expliquerait sa fatigue et sa perte de poids et ces” problèmes de mobilité “dont on nous a souvent parlé au cours de la dernière année environ de sa vie .