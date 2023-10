Nous utilisons le blog de cet éditeur pour expliquer notre journalisme et ce qui se passe à CBC News. Tu peux trouver plus de blogs ici .

Le journaliste Geoff Leo et l’émission phare de journalisme d’investigation de CBC News, Le cinquième État, a rendu compte aujourd’hui des affirmations et des contradictions de l’identité autochtone formulées par la chanteuse Buffy Sainte-Marie au cours de sa longue et célèbre carrière.

Permettez-moi d’abord de reconnaître que l’histoire peut être bouleversante et difficile à comprendre pour certains d’entre vous. Je souhaite expliquer de manière plus générale ce qui se passe dans ce genre d’enquêtes.

Les histoires qui soulèvent des questions sur l’indigénéité d’une personne nécessitent beaucoup de soin et de nuances. Nos journalistes ont rapporté par le passé des cas similaires impliquant d’autres personnalités. Inévitablement, nous recevons des questions. C’est quoi le bar ?

Comme l’a souligné l’ombudsman de la SRC dans son rapport annuel , les questions liées à l’identité et à l’ascendance autochtones « peuvent être remarquablement compliquées » et « ces types d’enquêtes suscitent des débats éthiques intéressants sur la manière de peser la nécessité de servir l’intérêt public et l’équité envers l’individu au cœur de l’histoire ». Il nous a encouragés à maintenir la barre haute.

Nous avons.

Rendre compte d’histoires de fausses autochtones est tout à fait dans l’intérêt public. Les experts dans le domaine ont répété à maintes reprises que ne pas contester les faux récits est contraire aux principes de vérité et de réconciliation.

Comme je l’ai expliqué dans ma réponse Selon l’Ombudsman, CBC News couvre tous les aspects de la vie dans les communautés des Premières Nations, métisses et inuites. Il ne fait aucun doute que nous avons des liens avec de nombreuses communautés autochtones, en partie parce que CBC a fait de cette couverture une priorité et, grâce à son journalisme, a bâti la confiance et établi des relations.

Ces relations, associées à nos travaux antérieurs sur les fausses affirmations d’identité autochtone, ont donné lieu à des informations (bien plus que ce que nous rapportons), souvent de la part des communautés mêmes pour lesquelles les histoires comptent le plus. Ignorer ces conseils serait une forme de négligence journalistique, surtout à une époque où la question de l’autochtonie préoccupe un certain nombre d’institutions canadiennes – du secteur des arts et de la culture au gouvernement et au monde universitaire.

Chaque histoire est soigneusement étudiée avant d’être diffusée ou en ligne. Pour décider quelles histoires poursuivre, nous nous posons quelques questions clés :

Est-ce une personne ayant une influence notable ?

Cette personne a-t-elle bénéficié de ses revendications d’identité autochtone ?

Cette personne a-t-elle façonné la perception du public sur ce que signifie être autochtone au Canada ?

Cette personne a-t-elle pris de l’espace ou des opportunités à d’autres qui pourraient à juste titre les mériter ?

Si cette barre d’intérêt public est remplie, alors nous suivons les faits là où ils nous mènent. Nous rapportons ce que nous avons appris et plaçons ces faits dans un contexte pertinent. Nous invitons toutes les parties à répondre aux questions et à partager leur version des événements. Nous ne portons pas de jugement, mais laissons plutôt le public décider lui-même de ce qu’il pense en fonction de notre journalisme.

Notre reporting doit toujours respecter les principes fondamentaux de notre normes et pratiques journalistiques : exactitude, équilibre, équité et impartialité, auxquels nous sommes tenus responsables par le médiateur.

Et nous sommes toujours conscients de l’impact de notre journalisme sur la vie et la réputation des gens. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux, quelle que soit l’histoire, quel que soit le sujet.

La barre est haute.