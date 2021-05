Comment PV Sindhu s’entraîne pour se préparer aux Jeux olympiques de Tokyo

Le manque de compétitions avant les JO est une préoccupation majeure pour les navetteurs indiens mais pas tant pour PV Sindhu, qui fait confiance à son entraîneur coréen Park Tae Sang pour créer des situations de match pour elle lors de son entraînement. En raison de la pandémie de COVID-19 qui fait rage, la Fédération mondiale de badminton a été contrainte d’annuler les trois derniers éliminatoires olympiques en Inde, en Malaisie et à Singapour. Il s’agissait de la dernière série d’événements avant les Jeux de Tokyo en juillet-août.

Interrogée sur la question de savoir si les annulations affecteront ses préparatifs, Sindhu a déclaré: «Eh bien, nous pensions que Singapour serait le dernier événement avant les Jeux olympiques, mais maintenant nous n’avons pas d’autre option, donc je joue des matchs contre différents joueurs et mon entraîneur Park essaie. pour créer des situations de match pour moi à l’entraînement. «Différents joueurs ont des styles différents comme Tai Tzu (Ying) ou Ratchanok (Intanon) ont des styles de jeu différents mais Park est là pour me guider, pour me préparer», a déclaré Sindhu à PTI.

« De toute évidence, nous allons jouer les uns contre les autres après quelques mois et il y aura quelque chose de nouveau dans nos matchs, donc je vais devoir me préparer pour ça. » Sindhu ne s’entraîne pas avec le reste de l’équipe olympique indienne. Elle s’entraîne au stade couvert de Gachibowli à Telangana et s’entraîne à l’académie de Suchitra. La jeune femme de 25 ans a approuvé la décision de la BWF d’annuler les événements, affirmant qu’il est triste que les compétitions n’aient pas pu avoir lieu mais que la vie est plus importante « Il est triste que le monde entier soit au point mort, mais avant les sportifs, nous sommes des êtres humains et la vie passe avant tout », a déclaré Sindhu.

«Si des tournois ont lieu, nous ne savons pas si nous serons en sécurité, nous pourrions penser que nous le serons, mais nous ne pouvons pas être sûrs car nous ne savons pas d’où ce virus viendra. «Pour le moment, les événements sont annulés et je sais que les sportifs sont tristes mais je pense que c’est bon pour les gens… Les organisateurs prennent beaucoup de mesures et nous gardent dans une bulle mais il faut quand même faire attention.» Sindhu, le régnant champion du monde, a déclaré que ce serait une tâche difficile pour les organisateurs et les athlètes d’adhérer aux protocoles COVID-19 dans un événement phare comme les Jeux olympiques et que tout le monde doit se préparer à relever le défi.

«Chaque pays a ses propres règles COVID-19. En Thaïlande, nous avons été testés tous les 2-3 jours, dans toute l’Angleterre, un contingent entier a dû se retirer pour un cas dans son vol, mais nous devons nous en occuper « , a déclaré le navette de Hyderabadi. » Même aux Jeux olympiques, j’ai entendu dire que tous les jours, ils vont nous tester. Avant de décoller, nous devons passer un test RT-PCR et après être redescendus, nous refaisons un test, c’est définitivement une tâche difficile. » Il y a eu beaucoup de chaos dans certains événements internationaux de badminton au début de cette année lorsque quelques faux positifs ont forcé certains des meilleurs joueurs, dont Saina Nehwal et B Sai Praneeth, à se retirer.

Sindhu espérait que de tels cas ne se produiraient pas pendant les Jeux olympiques. «… Ce sont les Jeux Olympiques et il y aura tellement d’athlètes de tant de pays, mais ils doivent aussi être très prudents. En tant qu’athlète, nous devons nous préparer et espérer juste que tout va bien dans les prochains mois « , a déclaré le n ° 7 mondial. »… À moins que vous ne preniez soin de vous, cela peut se propager à tout moment, n’importe où. Ce sera donc difficile. » Sindhu, qui avait atteint la finale de l’Open de Suisse en mars après son retour au jeu après une longue pause, a déclaré qu’elle s’améliorait en tant que joueuse.

«Cela a été une bonne campagne jusqu’à présent cette année. Je me suis amélioré en tant que joueur. Mon entraîneur a analysé mon jeu, donc j’ai vraiment hâte aux Jeux olympiques. Mon père m’aide aussi beaucoup », dit-elle.

