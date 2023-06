Comment Pulisic pourrait s’intégrer à la Juventus, d’autres destinations potentielles

Selon toute vraisemblance, Christian Pulisic a joué son dernier match pour Chelsea. L’ailier américain de 24 ans n’a plus qu’un an sur son contrat à Stamford Bridge, jouant à peine 1 012 minutes cette saison, et les Blues cherchent désespérément à recevoir des frais de transfert pour aider à compenser certaines des dépenses qui déforment le marché. ve engagé au cours des 12 derniers mois.

Cela fait de Pulisic un candidat de choix pour quitter l’ouest de Londres à l’ouverture de la fenêtre de transfert (14 juin au Royaume-Uni et 1er juillet ailleurs en Europe). Si son temps est effectivement écoulé à Chelsea, où pourrait-il atterrir ?

Des sources ont déclaré à Mark Ogden d’ESPN que la Juventus menait la course pour signer l’ancienne starlette du Borussia Dortmund. Pulisic pourrait être disponible pour des frais de transfert de 20 millions de livres sterling, selon des sources, mais son salaire de 13 millions de livres sterling par an pourrait s’avérer une pierre d’achoppement pour la Juventus ou tout autre club intéressé.

L’AC Milan, Manchester United, Newcastle United et Napoli ont tous été approchés avec des détails sur les frais de transfert et la structure salariale nécessaires pour conclure un accord pour Pulisic. Des sources supplémentaires ont déclaré à ESPN que l’Atletico Madrid s’intéressait également à lui.

Comment le natif de Pennsylvanie pourrait-il s’intégrer dans l’un de ces clubs? Et lesquels d’entre eux ont les moyens financiers pour réaliser un tel transfert ? Nous avons demandé à nos écrivains dispersés dans toute l’Europe pour plus de perspicacité.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

AC Milan

C’est une option très intéressante pour Pulisic. L’AC Milan a été très bon dans son recrutement ces dernières années, jusqu’à l’été dernier, lorsque ses nouvelles recrues n’ont pas vraiment satisfait – Malick Thiaw, Divock Origi, Charles De Ketelaere, Sergino Dest, Aster Vranckx. Cet été, ils doivent bien faire les choses.

Ils chercheront toujours des joueurs de moins de 25 ans, avec des frais de transfert inférieurs à 40 millions d’euros, une expérience et un point à prouver. Milan comme un coup d’État sur le marché des transferts, comme ceux qu’ils ont réussis avec les signatures du gardien Mike Maignan, du défenseur central Fikayo Tomori et du meneur de jeu Brahim Diaz. Ils pensent que Pulisic pourrait avoir un impact similaire.

Avec Rafael Leao sur l’aile gauche, ils ont besoin de quelqu’un de fort sur le flanc opposé, là où aucun des Alexis Saelemaekers, Ante Rebic ou Junior Messias n’a pleinement convaincu. Milan a besoin de quelqu’un comme Pulisic. Même s’il est à son meilleur à gauche, où Leao joue, le club pense qu’il peut également faire un excellent travail à droite.

L’équipe a été fortement dépendante du talent portugais au cours des deux dernières saisons, et pour s’améliorer, elle a besoin d’un autre meilleur ailier. Pulisic est sur leur liste restreinte pour cette raison. Cela a également un sens économique pour eux en termes de marketing du club aux États-Unis. –Julien Laurens

Atletico Madrid

On ne sait pas immédiatement où un ailier comme Pulisic s’intégrerait dans cette équipe de l’Atletico Madrid, l’entraîneur Diego Simeone ayant tendance à s’appuyer sur ses arrières latéraux – généralement Yannick Carrasco à gauche et Nahuel Molina à droite – pour donner à l’équipe largeur.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Carrasco est un départ potentiel cet été, cependant, Barcelone attendant de décider d’exercer ou non l’option qu’ils ont obtenue sur le joueur dans le cadre de l’accord Memphis Depay, et cela laisserait un poste vacant à l’arrière gauche que Pulisic pourrait combler, s’il est prêt à faire plus de défense qu’il n’en a l’habitude.

Les finances de l’Atletico sont cependant serrées et leur planification jusqu’à présent pour cet été s’est concentrée sur des accords de transfert gratuits pour les joueurs hors contrat, tels que le défenseur central de Leicester City Caglar Soyuncu, plutôt que sur de grosses dépenses. La probabilité d’un déménagement pour Pulisic dépendrait de combien Chelsea est prêt à faire des compromis sur les frais. — Alex Kirkland

Juventus

La situation à Turin est assez similaire à celle de Milan : la Juventus a besoin d’un ailier. Quand la Juve joue à trois devant, Federico Chiesa est un titulaire automatique et un joueur clé sur l’un des deux flancs, mais du côté opposé, il y a un vide à combler. Angel Di Maria s’en va, Filip Kostic n’est pas à la hauteur et Samuel Iling-Junior est encore trop brut (et plutôt latéral). C’est l’étendue des larges rangs du club.

La Juventus a besoin d’un bon joueur à ce poste. Mal. Le brief, qui correspond à Pulisic, est un joueur de moins de 25 ans avec un rythme qui pourrait détourner l’attention de Chiesa et est disponible pour une bonne affaire. Pulisic offrirait à la Juve différentes options : en tant qu’ailier ou n ° 10 intérieur dans un trio de tête, ou en tant que deuxième attaquant aux côtés de Dusan Vlahovic ou Arkadiusz Milik. Il peut jouer à droite, à gauche ou au milieu.

La Juventus aime une bonne affaire, comme nous l’avons vu dans le passé. Cependant, l’argent pourrait être difficile à trouver pour eux cet été, il faudra donc peut-être faire preuve de créativité pour conclure un accord. Un exemple serait de demander à Chelsea un prêt avec une option pour rendre le déménagement permanent à l’été 2024, ce qui obligerait Pulisic à accepter d’ajouter une autre année à son contrat à Stamford Bridge. Cela, cependant, ne répondrait pas au besoin des Bleus de lever des fonds cet été. –Julien Laurens

Manchester United

Manchester United a regardé Pulisic dans le passé, mais il est très peu probable qu’il se retrouve à Old Trafford cet été, même si Chelsea essaie activement de le faire avancer. Les priorités d’Erik ten Hag sont un attaquant et un milieu de terrain central, et le manager néerlandais a déjà été informé qu’il travaillera avec un budget compris entre 100 et 150 millions de livres sterling, avec tout ce qui est généré par les ventes en plus. Il n’y aura pas beaucoup de place pour les signatures de luxe.

Catherine Ivill/Getty Images

Ten Hag veut deux joueurs de qualité à chaque poste et il a déjà Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony et Alejandro Garnacho dans les larges zones. Il a également été impressionné par Facundo Pellistri cette saison, tandis qu’Amad Diallo devrait rejoindre l’équipe avant la tournée de pré-saison aux États-Unis après avoir marqué 14 buts en prêt à Sunderland.

L’équipe de United a désespérément besoin d’améliorations dans certains domaines, mais dans d’autres, Ten Hag a beaucoup d’options. Qu’il aime ou non Pulisic en tant que joueur, il a d’autres positions sur lesquelles se concentrer.

Si Ten Hag réussit, United commencera la saison prochaine avec un n ° 9 de classe mondiale et un milieu de terrain établi ajouté à son équipe. Il est possible que, si la fenêtre d’été ne se passe pas bien et que le club cherche des palliatifs près de la date limite, Pulisic pourrait se retrouver sur son radar. Dans l’état actuel des choses, cependant, il n’est pas prévu que United poursuive son intérêt antérieur. – Rob Dawson

Naples

Pour Napoli, l’option Pulisic n’est pas une priorité dans le sens où ils recherchent un ailier, mais pas un starter automatique. Les nouveaux champions de Serie A s’attendent à ce que l’ailier gauche vedette Khvicha Kvaratskhelia reste au club, ainsi que Matteo Politano et Hirving Lozano, les internationaux italien et mexicain qui ont bien alterné sur le flanc opposé tout au long de leur campagne victorieuse.

Les Napolitains veulent un autre ailier à ajouter à leur équipe, et leur intérêt pour Pulisic est réel car il est le genre de talent qu’ils viseraient, surtout avec son âge et sa polyvalence de pouvoir jouer à gauche ou à droite. Cependant, paieraient-ils des frais de transfert d’environ 40 millions d’euros pour lui, en plus de son salaire, étant donné qu’il n’est peut-être pas titulaire? Peut être pas.

DIFFUSEZ ESPN FC QUOTIDIEN SUR ESPN + Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Cela dit, ils veulent et doivent renforcer leur équipe cet été s’ils veulent défendre leur titre la saison prochaine et aller plus loin en Ligue des champions, et Pulisic serait une excellente signature pour eux dans ce sens. Il apprécierait le défi de jouer pour des fans aussi passionnés et pour un club en plein essor. –Julien Laurens

Newcastle United

Newcastle jouera la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine pour la première fois depuis 2002-03, donc le manager Eddie Howe doit ajouter de la quantité et de la qualité à son équipe à St. James ‘Park. A 24 ans, Pulisic a une expérience européenne à foison avec Chelsea et le Borussia Dortmund, sans oublier la médaille du vainqueur qu’il a décrochée avec les Bleus de Thomas Tuchel en 2021.

Signer Pulisic donnerait à Newcastle les connaissances clés de la Ligue des champions qui manquent à l’équipe de Howe, mais l’attaquant de l’USMNT offrirait également une polyvalence en termes de capacité à jouer n’importe où sur les trois premiers. Les équipes de Howe sont construites sur la flexibilité et l’engagement de ses joueurs, donc Pulisic ferait l’affaire à Newcastle.

Après avoir enduré quatre années frustrantes à Chelsea, ce dont Pulisic a besoin maintenant, c’est la perspective de jouer au football régulièrement pour le club qu’il rejoindra. Il n’y a aucune garantie qu’il obtiendra cela à St. James’ Park.

Callum Wilson et Alexander Isak sont les options évidentes au milieu, tandis que Howe a transformé les performances de Miguel Almiron depuis sa prise de fonction au club il y a 18 mois. Allan Saint-Maximin est un autre joueur qui a livré pour Newcastle dans la ligne avant, donc Pulisic serait confronté à une situation similaire à celle de Chelsea, mais avec moins de concurrence pour les places que dans le vestiaire surpeuplé de Stamford Bridge.

Avec Chelsea à la recherche d’une indemnité de transfert d’environ 20 millions de livres sterling et Pulisic gagnant 250 000 livres sterling par semaine en ce moment, les chiffres impliqués seraient bien dans le budget de Newcastle si le club poursuivait une décision pour le joueur. –Mark Ogden