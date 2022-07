Comment Pulisic, Havertz, Werner seront-ils affectés par la signature de l’attaquant vedette?

Raheem Sterling est officiellement un joueur de Chelsea après avoir finalisé son transfert des champions de Premier League Manchester City. C’est un transfert que peu auraient prédit à la fin de la saison dernière mais, deux mois et potentiellement jusqu’à 50 millions de livres sterling plus tard, il est retourné dans sa ville natale de Londres avec un déménagement à Stamford Bridge.

Sterling, 27 ans, a signé pour City depuis Liverpool en juillet 2015 dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 49 millions de livres sterling qui a fait de lui l’Anglais le plus cher de tous les temps à l’âge de 20 ans. Il a passé sept saisons à l’Etihad, remportant le titre de Premier League sur quatre occasions ainsi que sept autres trophées et une médaille de finaliste en Ligue des champions 2020-21.

L’attaquant vif était à bien des égards emblématique du temps de l’entraîneur Pep Guardiola à la tête de City. Aucun joueur n’a été directement impliqué dans plus de buts pour le club sous l’ère Guardiola, Sterling marquant (120) et aidant (66) un total de 186 dans toutes les compétitions depuis l’arrivée de l’entraîneur espagnol avant la saison 2016-17. Sur ces 120 buts pour Guardiola, 113 ont été marqués depuis l’intérieur de la surface de réparation, et 46 d’entre eux ont été terminés depuis l’intérieur de la surface de réparation.

Bien sûr, il a également lancé une poignée de brillants curleurs de 20 mètres ici et là (et même l’étrange tête de l’attaquant de 5 pieds 7 pouces) mais, si vous imaginez un but standard en Sterling, il y a de fortes chances que vous imaginiez un se précipiter branchement lointain. C’est ce qu’il fait, et il le fait mieux que presque n’importe qui d’autre. Appelez cela un talent, ou appelez cela un sous-produit d’une conscience positionnelle maintenant instinctive qui a été perfectionnée.

Au total, l’attaquant a marqué 131 buts et enregistré 74 passes décisives en 337 matchs de compétition pour City depuis ses débuts lors d’une victoire 3-0 contre West Bromwich Albion en août 2015. Chelsea signe donc l’un des attaquants les plus productifs du football anglais, même si ce n’est pas nécessairement un joueur qu’ils réclamaient.

Cet été, le seul avant-centre reconnu des Bleus, Romelu Lukaku, a été prêté à l’Inter Milan juste un an après sa signature malheureuse de 115 millions d’euros du club italien, alors qu’il y a déjà plusieurs joueurs dans l’équipe de l’entraîneur Thomas Tuchel qui, comme Sterling, peut jouer à un ou plusieurs postes offensifs dans de larges zones, derrière un attaquant ou en faux n°9 : Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Christian Pulisic, Timo Werner et Hakim Ziyech.

Chelsea obtient Sterling sans se ruiner

Mais bien que Sterling n’ait peut-être pas été la signature que beaucoup s’attendaient à ce que Todd Boehly fasse comme sa première depuis qu’il est devenu le nouveau copropriétaire et directeur sportif par intérim du club, il semble certainement qu’il représente une grande valeur.

Mis à part ses deux premières saisons en tant que professionnel senior après avoir traversé l’académie de Liverpool à l’âge de 17 ans lors de la saison 2011-12, Sterling n’a jamais plongé en dessous du double des chiffres en termes de nombre total de buts marqués par saison.

En neuf campagnes à partir de la saison 2013-14, il a marqué au moins 10 buts pour son club dans toutes les compétitions, culminant à 31 buts en 52 matchs pour City en 2019-20 – un retour incroyable pour un joueur qui n’a joué qu’en tant que avant-centre n ° 9 à cinq reprises cette campagne.

Alors que la saison dernière n’a guère représenté une année vintage pour l’attaquant, Sterling a tout de même apporté une contribution significative à l’inclinaison victorieuse de City, marquant 17 buts et obtenant 8 passes décisives en 47 matchs, prouvant que ses pouvoirs créatifs sont loin de décliner.

Alors que des frais de transfert pouvant atteindre 50 millions de livres sterling étaient autrefois suffisants pour faire de lui le joueur anglais le plus cher de tous les temps, des frais similaires sept ans plus tard suffisent à peine à faire froncer les sourcils – le passage de Sterling à Chelsea ne faisant que grincer dans le top 50 plus gros transferts jamais reçus en Premier League.

Et, n’oublions pas, Sterling n’aura pas 30 ans avant la moitié de la saison 2024-25, il a donc encore plusieurs années au cours desquelles il peut s’attendre à causer beaucoup de ravages pour les défenseurs sur les deux flancs, couvrir beaucoup de terrain partout dans le terrain et, surtout, marquer beaucoup de buts.

Sterling sous Guardiola (toutes compositions) An Jeux Buts Coups SOT xG Aides Chances xA 2016-17 47 dix 85 29 11.22 15 75 / 2017-18 46 23 114 49 20.84 13 79 7,89 2018-19 51 25 113 56 20h25 15 103 12.8 2019-20 52 31 156 61 31,98 5 76 10.1 2020-21 49 14 105 46 17h33 dix 53 8.55 2021-22 47 17 87 39 20.76 8 65 6,85

Qu’est-ce que cela signifie pour les autres attaquants de Chelsea ?

Kai Havertz

Havertz en 2021-22 (toutes compositions) An Jeux Buts Coups SOT xG Aides Chances xA 2021-22 47 14 104 43 16.05 5 47 4.62

Parmi les joueurs de Chelsea encore disponibles pour Thomas Tuchel avant la saison 2022-23, Havertz a terminé meilleur buteur la saison dernière avec seulement 14 buts toutes compétitions confondues (Lukaku en a marqué 15, mais seulement huit en championnat). Alors que Sterling pourrait être invité à occuper la place centrale laissée vacante par Lukaku, bien que d’une manière très différente de l’attaquant de 6 pieds 3 pouces, il est peut-être plus probable que Havertz continuera à jouer le rôle de n ° 9. L’international allemand est rarement du genre à faire sentir sa présence tout au long d’un match, mais ses mouvements et son timing lui permettent de déplacer les défenseurs hors de position et d’être au bon endroit pour terminer les mouvements offensifs.

Callum Hudson-Odoi

Hudson-Odoi en 2021-22 (toutes compositions) An Jeux Buts Coups SOT xG Aides Chances xA 2021-22 28 3 35 14 4,69 5 47 4.14

L’international anglais n’aura pas 22 ans avant novembre, mais le joueur qui était autrefois considéré comme une étoile montante pour le club et le pays est l’un des joueurs les plus vulnérables à l’arrivée de Sterling. De toute évidence, Hudson-Odoi a encore beaucoup de temps pour réaliser pleinement son potentiel : il a raté les deux derniers mois de la saison dernière après avoir été exclu avec ce qu’il a décrit comme un problème “neurologique”, et ses progrès à l’adolescence ont été vérifiés. par une absence de longue durée causée par une rupture d’Achille. Mais en tant qu’attaquant qui préfère marauder sur le flanc gauche et qui n’a marqué qu’un seul but en 11 départs en Premier League la saison dernière, Hudson-Odoi pourrait avoir du mal à gagner du temps en 2022-23.

Monture de maçon

Monter en 2021-22 (toutes compositions) An Jeux Buts Coups SOT xG Aides Chances xA 2021-22 53 13 112 38 13.02 16 100 10h47

Mount est l’un des joueurs offensifs les plus constants et les plus polyvalents de Chelsea depuis qu’il a fait irruption dans la première équipe lors de la première saison de Frank Lampard en 2019-20. Le joueur de 23 ans commence régulièrement aux côtés de Sterling pour l’Angleterre, le plus récemment dans deux de leurs récents matches de séries éliminatoires de la Ligue des Nations ainsi que dans cinq de leurs matches à l’Euro 2020, y compris la finale. Il serait donc surprenant que le produit jeunesse de Chelsea ne reproduise pas ce partenariat au niveau du club la saison prochaine.

Christian Pulišić

Pulisic en 2021-22 (toutes compositions) An Jeux Buts Coups SOT xG Aides Chances xA 2021-22 38 8 48 17 7.33 4 26 1.9

Pulisic est principalement du pied droit mais s’est souvent aligné sur la gauche de l’attaque de Chelsea, ce qui en fait un autre joueur qui pourrait être particulièrement préoccupé par sa place dans l’équipe après l’arrivée de Sterling, et il a été lié à l’intérêt de la Juventus cet été. Cependant, l’international américain est le plus industrieux de tous les attaquants de Chelsea en termes de répartition la plus uniforme sur le terrain, montrant à Tuchel qu’il a de nombreuses cordes à son arc. De plus, le joueur de 23 ans a été le seul attaquant de Chelsea à surpasser son xG en 2021-22 en marquant huit buts avec une note moyenne de 7,33.

Timo Werner

Werner en 2021-22 (toutes compositions) An Jeux Buts Coups SOT xG Aides Chances xA 2021-22 37 11 73 27 12.67 6 27 3,88

Malgré toutes les critiques adressées à Werner, l’international allemand a atteint le double des buts marqués au cours de ses deux saisons à Chelsea. Depuis qu’il a rejoint le club, il a, pour la plupart, opéré du côté gauche de l’attaque, utilisant son rythme et ses mouvements pour perturber les défenses autant sans le ballon que lorsqu’il l’a à ses pieds. Malheureusement, cette description s’applique également à Sterling, qui a un palmarès beaucoup plus solide dans le football anglais. Il pourrait y avoir de l’espoir pour Werner de conserver une place régulière dans l’équipe, même si cela pourrait signifier rivaliser avec son compatriote Havertz pour le rôle central de l’attaque, qu’il a occupé avec beaucoup d’aplomb pendant son séjour au RB Leipzig avant de déménager à Stamford Bridge.

Hakim Ziyech

Ziyech en 2021-22 (toutes compositions) An Jeux Buts Coups SOT xG Aides Chances xA 2021-22 44 8 98 41 8,74 6 68 7,89

Bien qu’il ait commencé 27 matchs la saison dernière, un de plus que sa première saison au club, Ziyech est toujours considéré comme un joueur marginal de Chelsea qui n’a pas encore eu d’impact significatif sur la première équipe. L’international marocain a été lié à l’intérêt de l’AC Milan cet été et, malgré sa préférence pour jouer sur le côté droit de l’attaque, il pourrait être celui qui laissera la place à Sterling si Chelsea se contente de s’appuyer sur une plus grande polyvalence. de leurs autres options d’attaque.

Des recherches et des écrits supplémentaires de Tony Mabert ont été utilisés dans ce rapport