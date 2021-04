Le dernier jeu télévisé de la BBC I Can See Your Voice a reçu un accueil positif après son premier épisode.

Le jeu de devinettes est un baril de rires mélangé à un soupçon de bon et de mauvais chant alors que la BBC cherche à rivaliser avec The Masked Singer d’ITV – mais comment cela fonctionne-t-il?

Suivez notre blog en direct I Can See Your Voice pour découvrir les dernières actualités de l’émission de chant de la BBC…

Jimmy Carr, Amanda Holden et Alison Hammond en tant que juges célèbres[/caption]

Comment puis-je voir votre voix fonctionne?

Inspiré par l’émission originale sud-coréenne, I Can See Your Voice voit des membres du public, généralement par équipes de deux, essayer de faire la différence entre les bons et les mauvais chanteurs mystérieux – la torsion étant qu’ils ne peuvent pas tout à fait les entendre.

Lentement, un par un, le nombre de chanteurs sera réduit jusqu’à ce que nous sachions si le chanteur final peut réellement tenir un morceau quand ils ont un duo avec la célébrité musicale invitée.

L’élément compétitif signifie que si les deux joueurs, aidés par les juges célèbres, parviennent à exposer un bon chanteur – ils remportent le prix en argent.

Cependant, si un mauvais chanteur échappe à la détection, il finit par voler l’argent pour lui-même.

La seule règle que le spectacle suit est que seuls les mauvais chanteurs peuvent mentir sur leur talent musical, les bons chanteurs sont obligés de rester honnêtes.

Chaque épisode sera divisé en quatre tours.

Le tour d’ouverture s’appelle First Impressions où nous rencontrons les six chanteurs mystères pour la première fois.

L’équipe de deux devra alors essayer de déchiffrer qui est bon juste à partir de son nom, de son apparence et de quelques indices donnés via des plans d’eux à l’extérieur du studio.

Le deuxième tour est appelé Lip Sync, où les candidats restants montent sur scène pour mimer une chanson.

Les bons chanteurs se synchroniseront avec leurs propres voix tandis que les mauvais le feront à quelqu’un d’autre.

Le troisième tour donne à l’équipe de deux une chance d’en savoir plus sur deux chanteurs de leur choix.

Et le tour final – baptisé «Interrogation», voit les devineurs n’ont que 30 secondes pour interroger les deux derniers chanteurs et auront une liste de 15 questions qu’ils pourront leur poser dans le temps imparti.

Danny Jones de McFly s’est joint en tant que juge de célébrité invité[/caption]

Qui héberge Je peux voir votre voix?

L’animateur de Top Gear, Paddy McGuinness, 47 ans, anime également le jeu télévisé de chant mystère, dans lequel les candidats, aidés par un jury de célébrités, doivent repérer les bons chanteurs sans les entendre.

Le comédien a commencé sa carrière télévisuelle en jouant dans divers projets de Peter Kay, notamment That Peter Kay Thing ainsi que Phoenix Nights.

Il est également connu pour avoir présenté l’émission de rencontres d’ITV Take Me Out, Celebrity Juice et Top Gear de BBC One.





McGuinness a avoué qu’il se demandait comment la série fonctionnerait lors de la première présentation de l’idée, mais a révélé que ses préoccupations avaient été apaisées une fois qu’il avait vu la chimie entre les juges.

Il a dit: «Sur papier, je me suis dit: ‘Est-ce que ça va marcher?’ Mais cela fonctionne à merveille.

«J’avais hâte d’être dans le studio et de voir la relation entre ces trois-là se développer, et j’ai adoré quand ils ont commencé à se disputer.»

Paddy McGuiness anime le spectacle[/caption]

Quand puis-je voir votre voix à la télévision et comment la regarder?

I Can See Your Voice sera le prochain samedi 17 avril à 19h35 sur BBC One.

C’est 15 minutes plus tard que l’heure normale en raison de la demi-finale de la FA Cup entre Chelsea et Manchester City.

L’émission est également disponible pour regarder à la demande via BBC iPlayer, avec la série prévue pour huit épisodes.