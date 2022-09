LE fidèle public aura l’occasion de dire au revoir à la reine Elizabeth II après son décès le jeudi 8 septembre 2022.

Voici ce que vous devez savoir pour rendre hommage à Sa Majesté en visitant son cercueil où elle sera exposée à Westminster Hall.

Pouvez-vous voir la reine allongée en état?

Le cercueil de la reine a été déplacé dans la salle du trône à Holyroodhouse le dimanche 11 septembre 2022.

Son cercueil en chêne y est resté pendant la nuit avant de se rendre dans la capitale écossaise, Édimbourg, pour rester en état pendant 24 heures à la cathédrale St Giles.

Les membres du public souhaitant rendre hommage peuvent le faire à partir de 17h30 environ le lundi 12 septembre jusqu’à la fermeture à 15h00 le mardi 13 septembre.

Le visionnage sera également ouvert la nuit.

La reine est décédée à l’âge de 96 ans Crédit : Splash

Le site Web du gouvernement écossais indique que la file d’attente commencera à George Square Lane/North Meadow Walk dans The Meadows.

Le cercueil de Sa Majesté devrait se rendre à Londres depuis l’Écosse par avion royal le mardi 13 septembre 2022.

Son corps sera d’abord emmené au palais de Buckingham, à une heure d’arrivée prévue à 20 heures le 13 septembre.

Puis, le cinquième jour après la mort de la reine, le cercueil sera transféré au palais de Westminster pour y être exposé.

La procession, partant du palais de Buckingham, se déplacera le long de la route cérémonielle à travers Londres où le public pourra se rassembler pour en être témoin.

Les membres du public pourront ensuite rendre hommage à la reine en se rendant à Westminster Hall où elle sera en état à partir de 17 heures le mercredi 14 septembre 2022.

La salle sera ouverte 24h/24 et fermera à 6h30 le jour des funérailles – 19 septembre 2022.

Où la reine sera-t-elle en état ?

La reine sera en état au palais de Westminster, qui est officieusement connu sous le nom de chambres du Parlement.

Le palais de Westminster est situé sur la rive nord de la Tamise et sert de point de rencontre pour la Chambre des communes et la Chambre des lords.

La reine y sera allongée jusqu’à ce que son cercueil soit transféré à l’abbaye de Westminster pour ses funérailles.

Quand la reine sera-t-elle en état ?

La reine sera en état à partir de 17 heures le mercredi 14 septembre 2022 jusqu’à 6 h 30 le lundi 19 septembre 2022 – le jour de ses funérailles.

La date de ses funérailles a également été déclarée jour férié officiel au Royaume-Uni.

Combien de temps la file d’attente sera-t-elle pour voir la reine allongée en état ?

Les rapports suggèrent que la file d’attente pourrait être longue de cinq miles.

Le Times a rapporté que la secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, avait écrit aux députés via Whatsapp : “Les files d’attente pourraient durer jusqu’à 30 heures, car nous prévoyons et prévoyons évidemment une demande sans précédent.”

De grandes foules devraient même attendre toute la nuit jusqu’à ce que ce soit leur tour de se présenter devant le cercueil de la reine.

Où sera la file d’attente ?

La file d’attente devrait commencer à Albert Embankment et longer Belvedere Road derrière le London Eye.

Il se dirigera vers South Bank par la Tamise où il suivra à travers le National Theatre, la Tate Modern et le HMS Belfast à travers Southwark Park.

Une fois que les visiteurs auront passé Albert Embankment, ils traverseront le pont Lambeth et entreront dans les jardins de la tour Victoria.

Là, ils passeront par la sécurité de type aéroportuaire avant d’entrer dans le palais de Westminster.

La file d’attente principale a un accès sans marche et il existe également un itinéraire accessible qui commence à la Tate Britain.

Des créneaux d’entrée chronométrés seront attribués pour la file d’attente accessible à partir de la Tate Britain, le long de Millbank, puis jusqu’au Palais de Westminster.

Pourrai-je voir le corps de la Reine ou seulement son cercueil ?

Le public ne peut voir que le cercueil fermé car il serait irrespectueux de montrer le corps de la reine.

Son cercueil fermé sera sur une plate-forme surélevée, chaque coin étant gardé 24 heures sur 24.

Sans surprise, les visiteurs ne pourront pas franchir le point où se dresseront les gardes.

Y aura-t-il des routes fermées dans le centre de Londres ?

Les routes menant au palais de Buckingham, telles que Spur Road, Spring Gardens et une partie de l’A3214, devraient être fermées.

Les routes menant également à Green Park et à St James’ Park devraient être fermées pendant toute la période de deuil national.

Le lundi 12 septembre 2022, une liste de routes a été fermée et restera probablement fermée tout au long de la semaine également.

Ceux-ci sont:

Promenade en cage à oiseaux

Colline de la Constitution

Le centre commercial

Chemin Malborough

Route des gardes à cheval

Combien de personnes sont censées venir voir la reine allongée en état ?

Les chefs de Whitehall s’attendent à ce qu’environ 40 000 personnes par jour se présentent et montrent leur respect à Sa Majesté.

Même si leur estimation, ils s’attendent à ce que le nombre de visiteurs soit beaucoup plus élevé.

En 2002, 200 000 personnes en deuil se sont présentées pour rendre hommage à la reine mère, mais les chefs s’attendent à ce que ce nombre soit même bien plus élevé que cela.

Ils ont ajouté que cela pourrait approcher le million de personnes en deuil, le nombre de celles qui ont passé devant le pape Jean-Paul II lorsqu’il a posé ses valises à Rome en 2005.

À Édimbourg, plus de 30 000 personnes ont vu son cercueil dans la cathédrale Saint-Gilles en 24 heures.

Y aura-t-il un dépôt de bagages au Queen’s en état ?

Pour ceux qui transportent de gros sacs, il y aura un dépôt de sacs.

Il sera disponible au début de la file d’attente.

Cependant, gardez à l’esprit que des milliers de personnes sont attendues pour visiter le cercueil de la reine et que l’espace au dépôt des bagages est limité.

Vous n’avez pas d’espace garanti, il est donc préférable de prendre un petit sac avec vous.

À quoi ressemblera la sécurité au Queen’s en état ?

Le public est autorisé à défiler devant le cercueil de la reine 24 heures sur 24 pendant qu’elle est allongée.

Les participants devront passer par la sécurité de type aéroport et ne sont autorisés à emporter que de petits sacs.

Il y a plus de 1 000 bénévoles, stewards et agents de la police métropolitaine dévoués qui sont au rendez-vous pour aider le public et s’assurer qu’ils assurent la sécurité de la zone.

Il y a tellement de forces de police au cours de la semaine précédant les funérailles que des matchs de football tels que Arsenal contre PSV jeudi, Chelsea contre Liverpool et Manchester United contre Leeds dimanche ont été annulés.

Les objets interdits à la fois à la cathédrale St Giles et à Westminster Hall sont :

Sacs de plus de 40 cm x 30 cm x 20 cm (les sacs plus grands peuvent être laissés au point de dépôt des sacs)

Flacons ou bouteilles d’eau, sauf les bouteilles d’eau claires qui doivent être vides

Nourriture et liquide de toute sorte

Fleurs ou autres objets d’hommage

Articles pointus

Équipement de défense personnelle

Bombes de peinture, cadenas, chaînes, matériel d’escalade et objets dangereux

Feux d’artifice, bombes fumigènes, avertisseurs sonores, fusées éclairantes, sifflets, appareils laser

Banderoles, pancartes, drapeaux, messages publicitaires ou marketing,

Glacières, paniers à linge, sacs de couchage, couvertures, chaises pliantes et matériel de camping

Poussettes non pliables

Tout autre article selon les directives du personnel de sécurité ou de la police

Puis-je apporter de la nourriture et des boissons à l’état couché de la reine ?

Vous ne serez pas autorisé à emporter de la nourriture ou des boissons avec vous.

Cependant, vous ferez la queue pendant longtemps et pendant que vous attendez, vous pouvez manger et boire pour vous maintenir.

Les cafés et les entreprises locales de la région devraient rester ouverts plus longtemps pour aider ceux qui attendent dans la file d’attente avec des rafraîchissements.

Puis-je prendre des photos au Queen’s en état ?

Le public a été averti qu’il ne peut pas filmer, photographier ou utiliser des téléphones portables dans la zone de recherche de sécurité.

Ceux-ci ne peuvent pas non plus être utilisés dans le palais, donc aucune photo ou vidéo du cercueil ne peut être prise.

Puis-je emmener mes enfants à la Reine en état ?

Vous pouvez emmener vos enfants à la Reine en état.

Cependant, gardez à l’esprit que vous attendrez longtemps, peut-être même du jour au lendemain.

Si vos enfants sont très jeunes et qu’ils seront probablement agités en attendant aussi longtemps, il est préférable de ne pas les amener.

Que dois-je porter?

Les directives stipulaient que vous devez “vous habiller de manière appropriée pour l’occasion afin de rendre hommage au Lying-in-State”.

Aucun vêtement avec des slogans politiques ou offensants ne doit être porté.

Il est préférable de porter des vêtements noirs unis et assurez-vous de vous garder au chaud.

Londres devrait être sèche à partir du mercredi 15 septembre 2022, cependant, les températures pourraient encore baisser le soir et devenir un peu fraîches.

Vous pourriez finir par faire la queue pendant la nuit, alors essayez de rester aussi confortable que possible.

Qui a été la dernière personne à avoir menti en état à Londres ?

La dernière personne à avoir menti en état à Londres était la reine mère.

La reine Elizabeth est décédée le 30 mars 2002.

Elle a été exposée pendant trois jours à Westminster Hall, au cours desquels environ 200 000 personnes ont rendu hommage.

Ses funérailles ont alors eu lieu le 9 avril 2002.

Que signifie mentir en état ?

Le terme a été inventé pour permettre au public de rendre hommage aux monarques vénérés ou aux ministres après leur mort.

La tradition veut que le corps du fonctionnaire décédé soit placé dans un bâtiment public soit dans un cercueil ouvert ou fermé.

La tradition dure généralement plusieurs jours pour permettre aux gens de visiter.

La tradition de mentir dans l’État de Westminster Hall a commencé avec le roi Édouard VII en 1910.

Depuis lors, des monarques tels que le père de la reine, le roi George VI, ainsi que des premiers ministres, dont Sir Winston Churchill, se sont succédés, attirant des centaines de milliers de personnes.

Où la reine sera-t-elle enterrée ?

Selon les plans de l’opération London Bridge, la reine sera enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI.

La chapelle a été nommée d’après le père de la reine lors de sa construction en 1969 dans la chapelle principale de St George.

La reine retrouvera dans la mort son défunt mari, le prince Philip, qui sera transféré dans la voûte royale sous la chapelle Saint-Georges.