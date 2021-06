Comment puis-je suivre mon chèque de relance en ligne et par la poste ?

Les Américains dans le besoin rebondissant de l’épidémie de Covid-19 peuvent toujours obtenir une secousse financière dans le cadre de la troisième série de mesures de relance, car les chèques arrivent toujours par la poste ou déposés en ligne.

L’Internal Revenue Service et le US Postal Service ont tous deux créé leurs propres kiosques virtuels pour donner aux Américains des outils de suivi pour déterminer combien, où ça va et quand ça arrive.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

L’Internal Revenue Service (IRS) et le United States Postal Service (USPS) disposent chacun d’outils virtuels pour aider les personnes et les familles éligibles à surveiller leurs paiements de relance. Crédit : Getty

Pour garder un œil sur la pâte, l’IRS a créé l’outil Get My Payment où les personnes et les familles à court d’argent peuvent obtenir des mises à jour quotidiennes sur leurs statuts de paiement.

Lorsqu’il y a un problème de paiement, le site émet des alertes et des détails pour aider les gens à résoudre.

L’IRS permet également aux gens de créer un compte IRS, ce qui ouvre également une quantité substantielle de détails concernant les dépôts passés et présents et les statuts de relance.

Pendant ce temps, si le paiement est attendu sous la forme d’un chèque papier ou d’une carte de débit EIP par courrier postal, il existe un outil astucieux que l’outil US Postal Office a appelé Informed Delivery.

Le troisième tour de soutien financier fait partie des efforts du président Joe Biden pour aider les Américains à se remettre de la pression économique provoquée par Covid-19 Crédit : Reuters

L’admissibilité est basée sur le dépôt des déclarations de revenus fédérales 2019 et 2020.

La semaine dernière, l’agence a émis 2,3 millions de paiements supplémentaires, y compris de l’argent « plus élevé » pour les personnes qui ont reçu moins de relance qu’elles n’étaient censées le faire.

Au 9 juin, l’IRS a distribué plus de 169 millions de paiements, pour un total de 395 milliards de dollars.

Jeudi, l’IRS a confirmé qu’il avait émis 161,9 millions de paiements lors du premier tour de relance, 146,5 millions de paiements au deuxième tour, puis jusqu’à présent, ils avaient émis 169 millions de paiements au troisième tour, pour un total de 395 milliards de dollars.

S’il y a eu un retard dans le dépôt des impôts ou s’il y a des problèmes avec le montant, l’IRS essaie de régler les bonnes sommes avec ses ajustements de paiement « plus-up » pour toute personne qui a reçu une somme d’argent inférieure à ce qu’elle mérite après la déclaration de revenus a été déposée et traitée.

Récemment, l’IRS a confirmé qu’il avait émis 8 millions de paiements « plus » au 9 juin.

L’IRS a confirmé cette semaine qu’il avait émis 169 millions de paiements totalisant 395 milliards de dollars pour le troisième cycle de relance à ce jour Crédit : Getty

Pour le troisième tour, des plafonds de revenus plus stricts ont été mis en place.

L’âge, la citoyenneté et le statut fiscal d’une personne ainsi que le revenu total gagné, si vous avez des enfants admissibles.

Une grande partie de ces détails sont déterminés dans les déclarations de revenus, selon CNET.

L’afflux de billets verts intervient après que le plan de sauvetage américain du président Joe Biden a été adopté par le Congrès, aidant ainsi à redresser le pays frappé par le chômage et diverses industries qui restent négativement affectées.

L’IRS a déclaré avoir obtenu 412,9 milliards de dollars pour aider à soulager les nombreuses personnes qui tentent de rester à flot malgré le ralentissement économique.

À la mi-juillet, les familles admissibles pourront profiter de 250 $ ou 300 $ supplémentaires par mois ou d’un paiement unique de 3 000 $ ou 3 600 $ en 2022, dans le cadre du déploiement du crédit d’impôt pour enfants de Biden.

L’IRS mettra en service deux portails Web pour donner aux parents et aux tuteurs la possibilité de choisir s’ils souhaitent un paiement mensuel ou un montant unique plus important à partir de 2022, a détaillé l’IRS sur son site Web.

Les familles éligibles peuvent percevoir 3 000 $ « par enfant éligible âgé de 6 à 17 ans à la fin de 2021 », indique l’IRS.

Les familles devront mettre à jour leurs préférences mensuelles ou forfaitaires et peuvent le faire avant que les portails ne soient pleinement opérationnels d’ici le 1er juillet.