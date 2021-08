Comment puis-je remplir une demande d’admission à l’université ? Conseils d’application courants en période de COVID

La saison des candidatures à l’université approche à grands pas pour de nombreux lycéens, les étudiants se préparant à soumettre des relevés de notes, des lettres de recommandation, des essais et plus encore.

Mais la classe des candidatures de 2022 sera différente de celles des autres promotions. Ces étudiants, ainsi que les lycéens qui ont soumis leurs candidatures à l’université l’année dernière, ont vu leurs études perturbées depuis mars 2020 pendant la pandémie de coronavirus.

Jenny Rickard, présidente-directrice générale de Common Application, une application partagée pour environ 900 collèges et universités, a déclaré à USA TODAY que les nouvelles politiques de test standardisées et la transition vers l’apprentissage virtuel ont changé la façon dont les étudiants abordent le processus de candidature aux collèges.

« Le processus, dans l’ensemble, n’a pas été perturbé lui-même », a déclaré Rickard. « C’est la façon d’y arriver qui a été perturbée. »

Mais les responsables des admissions à travers le pays ont déclaré à USA TODAY qu’ils savaient que les lycéens avaient tous rencontré des défis uniques pendant la pandémie.

« Chaque responsable des admissions aux États-Unis au cours des deux prochaines années reconnaîtra que les élèves du secondaire, au cours de la dernière année, ont tous été confrontés à des circonstances inhabituelles », a déclaré Robert Springall, directeur exécutif des admissions de premier cycle à Penn State, USA TODAY.

Si vous vous préparez à postuler à l’université, voici ce que les responsables des admissions veulent que vous sachiez :

Vous n’avez qu’à expliquer les circonstances COVID extraordinaires

Les agents d’admission sont conscients que les étudiants ont vu une série d’impacts pendant la pandémie de coronavirus. Alors que certains élèves ont peut-être raté une saison d’un sport, d’autres ont perdu des êtres chers ou ont eux-mêmes reçu un diagnostic de COVID-19.

Gary Clark, directeur des admissions au premier cycle à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré à USA TODAY que les responsables des admissions « supposent que tous les étudiants peuvent avoir été touchés par COVID d’une manière ou d’une autre ».

Mais il a encouragé les étudiants qui n’ont pas été significativement touchés par la pandémie à se concentrer sur d’autres réalisations dans leurs candidatures.

« L’idée que chaque élève doive écrire que « je n’étais pas engagé dans des activités. Je n’étais pas capable de faire cette chose spécifique que je fais généralement en dehors des cours. Ce n’est pas nécessaire. Nous reconnaissons et comprenons que ce sera le cas », a-t-il déclaré.

« Si un étudiant doit vraiment trop réfléchir ou vraiment lutter pour expliquer comment, alors il n’a probablement pas besoin d’écrire à ce sujet », a-t-il ajouté.

Cependant, DJ Menifee, vice-président des inscriptions à l’Université Susquehanna et directeur du conseil d’administration de la National Association for College Admission Counseling, a déclaré à USA TODAY que les étudiants qui ont été confrontés à des impacts majeurs pendant la pandémie de coronavirus devraient «se sentir à l’aise d’être eux-mêmes authentiques dans le processus. »

« S’ils ont perdu des êtres chers, si cela a eu un impact sur quelque chose qu’ils ont vraiment aimé et qu’ils n’ont pas pu le faire pendant un certain temps, ils devraient se sentir bien d’entrer dans cet endroit authentique », a déclaré Menifee.

« Même s’ils disent ‘Eh bien devrais-je partager ça ? Parce que ça pourrait aussi être l’histoire de quelqu’un d’autre ? C’est bon. C’est toujours ton histoire.

« Cela pourrait changer leur vie » :Les exigences facultatives du test ont aidé les candidats de première génération

Politiques assouplies :Les candidatures au collège affluent en raison des résultats facultatifs des tests ACT et SAT au milieu de COVID-19

Navigation dans les applications de test facultatives

L’un des principaux changements que certains collèges et universités ont apportés pendant la pandémie n’oblige pas les étudiants à soumettre des résultats de tests standardisés.

Un juge a décidé en septembre que les écoles de l’Université de Californie, l’un des systèmes universitaires les plus prestigieux du pays, ne peuvent plus utiliser les résultats des tests SAT et ACT pour décider des admissions au premier cycle.

Rickard a déclaré que plus de 85% des collèges et universités Common App étaient facultatifs pour les tests l’année dernière pendant la pandémie.

Les responsables des admissions ont déclaré à USA TODAY qu’ils veulent que les étudiants aient confiance que leur candidature ne sera pas rejetée s’ils choisissent de ne pas soumettre les résultats des tests.

« Je reconnais que pour beaucoup d’étudiants, c’est encore si nouveau qu’ils ne savent pas quoi faire, si le choix du test facultatif peut ou non changer la façon dont leur candidature est perçue ou peut être pénalisé s’ils choisissent de postuler sans test. « , a déclaré Springall.

Menifee a conseillé aux étudiants de « s’assurer que si vous décidez de postuler sans notes, vous serez traité équitablement dans le processus et considéré comme un individu ».

Sortez des sentiers battus pour les activités parascolaires

Springall a déclaré à USA TODAY que les responsables des admissions sont conscients que les étudiants ont des activités sportives, parascolaires et autres retardées ou annulées pendant plus d’un an.

Cependant, il a encouragé les candidats à se concentrer sur les responsabilités qu’ils ont assumées pendant la pandémie, citant des étudiants qui ont peut-être aidé des frères et sœurs plus jeunes avec une école virtuelle pendant que leurs parents travaillaient.

« Les étudiants, en particulier l’année dernière, ont des responsabilités supplémentaires, et peut-être qu’ils ne pensent pas à les documenter parce qu’ils ne reçoivent pas de chèque de paie, ou ce n’est pas quelque chose que leur école parraine », a déclaré Springall.

« Si c’est un engagement, du temps et une responsabilité, alors nous voulons en entendre parler », a-t-il poursuivi.