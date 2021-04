Comment puis-je regarder l’épisode 5 de Viewpoint sur ITV?

ITV a confirmé avoir décidé de retirer le dernier épisode de la série dramatique à suspense Viewpoint à la suite d’allégations concernant la star principale Noel Clarke.

Clarke fait l’objet de graves allégations qui accusent l’acteur de violence verbale, d’intimidation et de harcèlement sexuel.

© Tiger Aspect Productions

La star de Doctor Who, Noel Clarke, joue le rôle principal dans Viewpoint[/caption]

Viewpoint est-il à la télévision ce soir?

ITV a confirmé que le dernier épisode de Viewpoint ne sera pas diffusé ce soir (vendredi 30 avril) à 21 heures comme prévu.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «ITV a une politique de tolérance zéro à l’égard de l’intimidation, du harcèlement et de la victimisation et des procédures solides sont en place pour enquêter et traiter toute plainte. Nous croyons fermement que tout le monde mérite de travailler dans un environnement favorable et sûr.

«À la lumière de la nature très sérieuse des allégations contre Noel Clarke soulevées par 20 femmes dans le rapport du Guardian, ITV a décidé qu’il n’était plus approprié de diffuser le dernier épisode du drame Viewpoint sur la chaîne principale d’ITV ce soir.

«Nous sommes conscients que certains de nos téléspectateurs ont déjà investi quatre heures de leur temps au cours des quatre dernières nuits pour suivre ce thriller qui devait se terminer ce soir, et ils n’ont pas encore vu le dernier épisode.

« En tant que tel, nous prévoyons de le rendre disponible sur ITV Hub ce soir pour une durée limitée pour tous les téléspectateurs qui souhaitent le rechercher et regarder sa conclusion. »

Pourquoi n’est-il pas diffusé sur ITV?

UNE Enquête de tuteur a révélé qu’un peu moins de quinze jours avant sa récompense lors de la cérémonie de la Bafta, l’organisation avait été informée de l’existence de plusieurs allégations de violence verbale, d’intimidation et de harcèlement sexuel contre Clarke.

Bien que Bafta n’ait pas nié avoir reçu ces courriels, ils ont affirmé que les allégations avaient été formulées avec peu de preuves – ce qui les empêchait d’enquêter davantage.

Vingt femmes qui ont croisé Clarke à titre professionnel l’ont accusé de harcèlement sexuel, d’attouchements ou de tâtonnements non désirés, de comportement et de commentaires sexuellement inappropriés sur le plateau, de faute professionnelle, de prise et de partage de photos et de vidéos sexuellement explicites sans consentement, et d’intimidation entre 2004 et 2019.

Gina Powell, qui a travaillé pour Clarke en tant que producteur entre septembre 2014 et mars 2017, a allégué que Clarke la harcelerait, tout en affirmant à une occasion qu’il lui avait dit que lorsqu’il l’avait embauchée, il avait prévu «de la baiser et de la congédier. elle »avant de décider de la garder.

Une source d’ITV a ajouté: «Viewpoint est une production d’ensemble, réalisée grâce au travail acharné de 200 acteurs et membres de l’équipe.

« Ni les producteurs Tiger Aspect ni ITV n’ont reçu de plaintes concernant le comportement de Noel Clarke pendant la réalisation de ce drame. »

MCPIX

Catherine Tyldsley, ancienne actrice de Corrie, joue dans le drame policier passionnant d’ITV[/caption]

Comment puis-je regarder l’épisode 5?

Viewpoint sera disponible sur The ITV Hub jusqu’à dimanche soir.

Il ne sera plus disponible pour regarder sur aucune plate-forme ITV après cette heure.

Sky, qui entretient depuis longtemps une relation de travail avec Clarke et diffuse sa série primée Bulletproof, a également annoncé avoir «arrêté» tout travail avec la star à la suite de ces allégations.

Le diffuseur a déclaré: «À compter de maintenant, nous avons mis fin à la participation de Noel Clarke à toute future production de Sky.»

On ne sait toujours pas ce qui va se passer avec Bulletproof, qui avait une quatrième série commandée au début de l’année.

De quoi parle Viewpoint?

Le drame ITV en cinq parties fait suite à une enquête de surveillance policière tendue sur une communauté très soudée de Manchester et plonge profondément dans l’éthique morale du voyeurisme.

Il raconte l’histoire du policier DC Martin Young, qui installe son poste d’observation dans la maison de la mère célibataire et voyeuse secrète, Zoe Sterling.

Les fenêtres de Zoe offrent une vue directe sur la maison de Gemma Hillman, institutrice disparue.

Éclaboussure

Viewpoint discute de l’éthique d’une observation policière et si elle peut être vraiment objective[/caption]

C’est une maison qu’elle partage avec son petit ami et principal suspect de sa disparition, Greg Sullivan.

La série est vaguement basée sur une histoire vraie vécue par le voisin du créateur de l’émission, Harry Bradbeer, après avoir été approchée par un policier en civil.

L’officier a demandé la permission d’effectuer une surveillance du crime dans l’arrière-salle des voisins de Bradbeer.

Bradbeer a déclaré: «Son mari était en voyage d’affaires – c’était à la fois plutôt tendu et érotique d’avoir cet homme étrange dans son appartement.

«Cela m’a frappé comme une excellente prémisse pour une série télévisée. Et si la police enquêtait sur un meurtre et que se passerait-il si une relation s’établissait entre le policier et son hôte? »





Il a ajouté: «Il était là pendant quelques semaines, regardant à travers une fente dans les rideaux, mais ne révélant jamais qui il regardait.

«Elle est devenue intriguée et a progressivement compris que c’était un cas de trafic de drogue dans la maison d’en face, mais c’était étrange d’avoir cet homme là-bas.

Viewpoint peut être visionné sur ITV Hub jusqu’au dimanche 2 mai.