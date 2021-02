La dynastie des fiancés des 90 jours continue de croître avec l’ajout de la nouvelle série The Single Life.

90 Day Bares All L’animateur Shaun Robinson a annoncé la nouvelle série lors de l’épisode du dimanche 24 janvier de l’émission Discovery +,

Comment puis-je regarder le spin-off de 90 Day Fiancé, The Single Life?

Tu peux regarder Fiancé de 90 jours: La vie de célibataire sur Discovery +,

L’émission devrait être diffusée le 21 février 2021.

En plus de The Single Life, Discovery + a lancé le 4 janvier 2021 à la fois 90 Day Bares All et 90 Day Journey.

Le premier fiancé de 90 jours a fait ses débuts en 2014 en tant que docuseries autour du processus de visa K-1. Depuis la création de la série, une variété de retombées de différentes intrigues d’acteurs ont vu le jour.

Qui est dans la nouvelle série?

Le nouveau casting de Single Life mettra en vedette des visages familiers de 90 jours. Ceux-ci sont:

Big Ed, vu pour la première fois le: Fiancé de 90 jours: Avant les 90 jours saison 4

Colt, vu pour la première fois le: 90 Day Fiancé saison 6

Bretagne, vue pour la première fois le: 90 Day Fiancé: The Other Way saison 2

Molly, vue pour la première fois sur: 90 Day Fiancé saison 5

Danielle, vue pour la première fois le: 90 Day Fiancé saison 2

Fernanda, vue pour la première fois le: 90 Day Fiancé saison 6

Le nouveau spectacle de 90 jours suivra les acteurs alors qu’ils guérissent de leurs anciennes relations et naviguent à nouveau dans le monde des rencontres.

« Je pense que vous allez voir beaucoup de bons moments vraiment fous et peut-être pas si bons », a déclaré Molly, 45 ans, sur 90 Day Bares All.

En octobre de l’année dernière, La fille aînée de Molly, Olivia, a été arrêtée pour avoir «frappé sa mère plusieurs fois à la tête».

Olivia, 21 ans, a été placée en garde à vue à la suite de l’attaque présumée à leur domicile de Woodstock, en Géorgie.

L’incident aurait été assisté par une troisième personne.

Olivia a été accusée de délit de batterie simple, selon des documents.

Elle a été libérée sous caution de 1 500 $ après son arrestation et ne doit «pas s’approcher ni communiquer» avec Molly et «doit rester à l’écart» de la TLC star sans exception, il a été signalé.

Y a-t-il d’autres retombées de 90 jours à venir?

En plus des neuf séries dérivées sous l’égide des 90 jours, deux autres spin-offs de 90 jours ont fait leurs débuts sur Facebook Watch l’année dernière.

La série Facebook Watch numérique s’intitule Ask Mama Chantel et Spice It Up avec David et Annie.

«Karen, la mère de David, Annie et Chantel, sont trois personnalités plus grandes que nature dont les fans sont tombés amoureux au fil des saisons et des retombées de la franchise 90 Day», a déclaré le président et directeur général de TLC, Howard Lee.

«Alors que nous continuons à être en tête avec le public féminin du câble, le partenariat avec Facebook Watch nous permet d’aller plus loin avec les fidèles actuels de 90 jours et de nous étendre à de tout nouveaux publics numériques.»

Sur Ask Mama Chantel, Karen répond aux questions des fans sur l’amour, le drame familial et plus encore avec sa sagesse et son esprit.

Dans Spice It Up With David & Annie, le duo « donne aux fans un aperçu de la façon de créer leurs plats préférés d’inspiration thaïlandaise, tout en se livrant à leur plaisanterie signature, adorable et comique », selon Date limite.

«Nous voulons toujours vérifier nos fans pour nous assurer que nous ne dépassons pas le point de basculement ou la saturation et que c’est quelque chose qu’ils voudraient voir et jusqu’à présent, nous avons été vraiment chanceux qu’ils soient toujours trouver ces projets convaincants », a déclaré Lee au Festival international de télévision d’Édimbourg.