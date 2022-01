A&E TV a révélé que ses nouvelles docu-séries Adults Adopting Adults seront présentées en première le 31 janvier 2022.

Les docu-séries examineront de vraies personnes naviguant dans le monde moins connu de l’adoption adulte.

A&E

Comment puis-je regarder Adults Adopting Adults ?

Les téléspectateurs pourront écouter la première de Adults Adopting Adults sur la chaîne A&E le 31 janvier à 22 h HE / PT.

L’émission sera également disponible à la demande et en streaming sur l’application A&E et aetv.com, selon le réseau.

Adults Adopting Adults est une nouvelle série de 10 épisodes qui suit six histoires d’adultes en quête d’adoption légale.

La légalité de l’adoption d’un adulte varie d’un État à l’autre et les raisons pour lesquelles chaque adulte cherche à adopter un adulte sont propres à chaque personne.





De quoi parle exactement Adults Adopting Adults ?

Le terme « famille choisie » est celui utilisé pour désigner généralement la communauté LGBT, car ils trouvent de la famille dans des communautés en dehors des familles dans lesquelles ils sont nés.

La même chose peut être dite pour ceux qui sont éloignés de leur famille pour une multitude de raisons.

« Alors que certains participants cherchent à créer des liens familiaux sincères, d’autres peuvent avoir des motivations plus trompeuses, voire sinistres », écrit le réseau A&E.

Adults Adopting Adults est produit par Glass Entertainment Group pour A&E.

A&E

Qui sont les personnes qui participeront à Adults Adopting Adults ?

Le réseau n’a pas encore publié les noms des personnes qui partageront les histoires d’adoption, mais ils ont publié leurs histoires générales.

« … d’une femme qui veut quitter sa mère pour être adoptée par un autre couple qu’elle a trouvé en ligne ; à un prince allemand cherchant un fils adulte pour s’occuper de lui et porter son titre; à un homme marié qui a eu une relation inappropriée avec une jeune femme qu’il essayait auparavant d’adopter et qui cherche maintenant à adopter une autre fille adulte ; et plus », a écrit le réseau.

Certaines personnes se sont tournées vers Twitter pour exprimer leurs premières réflexions sur la nouvelle émission.

« OH MON DIEU! C’est vraiment touchant ! Idée ridicule », a écrit un utilisateur.

D’autres personnes sur Twitter ont déclaré qu’elles trouvaient l’idée de l’adoption adulte attrayante et qu’elles voulaient y participer.

« C’est fascinant ! Je voudrais dire que si vous êtes comme le couple ci-dessous et que vous cherchez à soutenir financièrement un adulte, je suis votre fille », a écrit un autre utilisateur avec un lien vers une histoire sur l’un des couples.

