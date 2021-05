«Comment puis-je …?»: Neena Gupta révèle qu’elle n’a jamais mal parlé de l’ex-amante Vivian Richards à leur fille Masaba | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice vétéran de Bollywood Neena Gupta, qui a récemment été vue dans le film « Sardar Ka Grandson », a parlé de la dynamique partagée entre son ex-amant et le père de sa fille Vivian Richards dans une conversation avec un portail de divertissement.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait jamais donné d’informations négatives à Masaba sur son père et joueur de cricket Viv Richards, elle a dit à Bollywood Bubble qu’elle n’en ressentait pas le besoin. Gupta a expliqué qu’elle avait toujours aimé et respecté Vivian et qu’elle ne pouvait donc pas supporter de séparer Vivian de sa fille Masaba.

Elle a dit: «J’avais Masaba parce que j’aimais Vivian. Et si vous aimez quelqu’un, vous ne pouvez pas détester quelqu’un comme ça. Vous ne pouvez pas vivre ou faire des choses ensemble – woh dheere dheere pata chalta hai. Mais vous ne pouvez pas haïr. Aisa toh nahi hota ki aaj love hai toh kal soudainement vous détestez. Et comment pouvez-vous mettre cette chose dans l’esprit de votre fille à propos de son père. Je ne veux pas et je n’en ai pas envie. J’ai du respect pour lui, il me respecte et donc, elle a du respect pour nous deux. C’est une chose très simple. «

Masaba Gupta est la petite fille de l’actrice bollywoodienne Neena Gupta et de l’ancien joueur de cricket Vivian Richards. Le duo a commencé à se fréquenter dans les années 1980 et Masaba est née en 1989. Cependant, après la séparation de Neena et Vivian, elle a décidé d’élever sa fille en tant que mère célibataire. En 2008, Neena a épousé le comptable agréé Vivek Mehra. De même, Masaba s’est marié avec le producteur de cinéma Madhu Mantena en 2015 mais s’est dirigé vers le divorce en 2019.

Neena a récemment été vue dans « Sardar Ka Grandson » réalisé par la débutante Kaashvie Nair avec Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh, Soni Razdan, Kumud Mishra, Kanwaljit Singh et Divya Seth.

Elle sera ensuite vue dans «Goodbye» aux côtés d’Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna, «Panchayat» et «Dial 100» aux côtés de Manoj Bajpayee et Sakshi Tanwar.

Gupta devrait également publier son autobiographie en juin.