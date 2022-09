Comment puis-je m’inscrire pour voter? Où est mon bureau de vote ? Vos questions électorales, expliquées.

Les élections de mi-mandat de 2022 auront lieu le 8 novembre, avec un certain nombre de problèmes – comme l’accès à l’avortement, l’inflation et l’immigration – et une poignée de courses très médiatisées – en Arizona, en Géorgie, en Pennsylvanie et au Nevada – en tête des électeurs. . Cependant, l’accès aux urnes n’a jamais été aussi difficile : comme l’a rapporté Fabiola Cineas de Vox, 18 États avaient adopté 34 nouvelles lois restreignant le vote en mai. Dans cet esprit, savoir comment et où voter, et à quoi s’attendre – y compris vos droits le jour du scrutin – n’a jamais été aussi important.

Avant que les Américains ne votent, ils voudront s’assurer qu’ils sont inscrits pour voter, savoir où se trouve leur bureau de vote et quelles pièces d’identité apporter avec eux (le cas échéant). Voici ce que vous devez savoir sur le vote lors de cette élection.

Inscrivez-vous pour voter

Vous devez être inscrit pour voter avant d’entrer dans l’isoloir. (Sauf dans le Dakota du Nord, qui n’a pas d’inscription sur les listes électorales.) Certains États, comme la Californie, Washington, le Michigan et le Maine, autorisent l’inscription le jour même aux urnes le jour du scrutin. D’autres États exigent que les électeurs s’inscrivent entre 10 jours (Massachusetts) et 30 jours (Alaska, Arkansas, Mississippi, Ohio) avant les élections. La US Vote Foundation dispose d’un outil qui répertorie les dates limites des élections, y compris pour l’inscription des électeurs, par État. Selon votre lieu de résidence, vous pouvez vous inscrire en ligne, en personne dans un bureau électoral local ou par la poste. Vote.gov dispose de ressources état par état sur la façon de s’inscrire pour voter.

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez être citoyen américain, âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin et répondre aux critères d’éligibilité de votre État. Dans certains États, les personnes actuellement incarcérées ou condamnées pour un crime n’ont pas le droit de vote. Democracy Works dispose d’un outil en ligne qui répertorie les exigences des électeurs et les options d’inscription (y compris les formulaires d’inscription) pour chaque État.

Si vous ne vous souvenez pas si vous êtes inscrit pour voter, vous pouvez vérifier en ligne. Pour les personnes qui ont déménagé ou changé de nom ou d’affiliation à un parti depuis la dernière élection, vous devrez mettre à jour votre inscription électorale. Vous pouvez modifier ces informations en ligne, par courrier ou en personne de la même manière que vous le feriez pour vous inscrire. Si vous avez déménagé dans un autre État, vous devrez vous réinscrire dans votre nouvel État.

Façons de voter

La flexibilité dont vous disposez quant au moment et à l’endroit où vous votez dépend de l’endroit où vous vivez. Les électeurs peuvent voter en personne le jour du scrutin, en personne lors du vote anticipé ou par courrier (également appelé vote par correspondance). Certains États – comme la Californie, le New Jersey et la Pennsylvanie – n’exigent pas que les électeurs indiquent une raison de voter par courrier. Les électeurs d’États comme l’Alabama et le Kentucky doivent donner une raison de voter par courrier, comme être trop malade pour voter ou ne pas être dans le pays. Soyez conscient à la fois des délais pour demander un bulletin de vote par correspondance et pour le cachet de la poste afin d’être compté ; vous pouvez trouver les deux dates en sélectionnant votre état sur l’outil de la US Vote Foundation. Envoyez votre bulletin de vote via USPS ou localisez une boîte de dépôt.

Si vous voyagez ou devez travailler un long quart de travail le jour du scrutin, vous voudrez peut-être voter tôt en personne. Les fenêtres de vote anticipé varient d’un État à l’autre (et même d’un comté à l’autre) et peuvent commencer dès 45 jours avant l’élection (comme dans le Vermont). Vérifiez les règles de votre état pour le vote anticipé en personne et où vous pouvez voter avant le jour du scrutin.

Pour voter en personne le jour du scrutin, vous pouvez trouver votre bureau de vote sur le site Web du conseil des élections de votre État, que vous pouvez trouver sur Vote.org. Il vous suffit d’entrer votre nom et/ou votre adresse. La plupart des États ont des lois permettant aux employés de s’absenter pour voter, mais les détails varient d’un État à l’autre. Par exemple, les travailleurs de l’Alabama, de l’Arkansas, de la Géorgie, du Kentucky, du Massachusetts, du Dakota du Nord et du Wisconsin ne sont pas payés pour le temps libre pour voter. D’autres États, dont l’Idaho, le Maine, le Michigan, le New Jersey et la Virginie, n’ont pas de lois accordant aux employés du temps libre pour voter. Les travailleurs d’États comme le Maryland et l’Oklahoma doivent montrer à leurs employeurs la preuve qu’ils ont voté ou tenté de voter.

Une dernière méthode de vote est via un scrutin provisoire. Cela se produit lorsque le nom d’un électeur ne figure pas sur la liste électorale mais que la personne pense qu’elle est inscrite. Ils peuvent voter sur un bulletin de vote provisoire qui ne sera pas compté tant que le statut d’inscription de la personne ne sera pas confirmé après la fermeture des bureaux de vote. Les responsables électoraux locaux vérifieront l’identité de l’électeur et l’électeur devra peut-être confirmer son adresse ou d’autres informations. Les principales raisons pour lesquelles les bulletins de vote provisoires sont rejetés sont lorsque l’électeur n’est pas inscrit dans l’État dans lequel il essaie de voter ou qu’il se trouve dans la mauvaise juridiction.

Qui est sur le bulletin de vote ?

Outre les courses pour le gouverneur, le Sénat et la Chambre des représentants, vous pouvez également voter pour le lieutenant-gouverneur, le procureur général de l’État, le secrétaire d’État, les législateurs de l’État, les juges, le maire, le procureur de district, le conseil municipal et les mesures de vote. Vous pouvez rechercher un exemple de bulletin de vote sur Ballotpedia pour savoir quels candidats se présentent pour quels sièges dans votre circonscription. Ballotpedia explique également le libellé et l’interprétation des mesures du scrutin, qui peuvent être difficiles à analyser.

Pour savoir où se situent ces candidats sur des questions importantes, vous pouvez consulter les sites Web de leur campagne, lire la couverture médiatique locale et écouter les débats.

À quoi s’attendre le jour du scrutin

Avant de vous présenter à votre bureau de vote, vérifiez les heures d’ouverture et de fermeture du site. Bien que cela diffère selon l’État (et même selon le comté), la plupart des bureaux de vote ouvrent entre 6 et 9 heures et ferment entre 18 et 21 heures, heure locale. N’oubliez pas que si vous êtes toujours en ligne à la fermeture des bureaux de vote, vous êtes autorisé à voter, alors ne partez pas.

Une fois à l’intérieur, vous vous enregistrerez auprès d’un préposé au scrutin qui trouvera votre nom sur la liste des électeurs inscrits. Si le préposé au scrutin dit qu’il ne peut pas trouver votre nom, demandez-lui s’il peut vérifier une liste à l’échelle de l’État ou vous aider à vous assurer que vous êtes au bon bureau de vote. S’ils ne trouvent toujours pas votre nom, demandez un bulletin de vote provisoire.

Certains États exigent que les électeurs présentent une pièce d’identité avant de voter – comme l’Indiana et le Wisconsin – ou demandent aux nouveaux électeurs de présenter une pièce d’identité. La Conférence nationale des législatures des États énumère les lois sur l’identification des électeurs pour chaque État.

Le préposé au scrutin vous montrera ensuite la machine à voter ou l’endroit où vous remplirez un bulletin de vote et vous indiquera comment voter. Les préposés au scrutin sont disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Les électeurs handicapés peuvent demander une chaise pour s’asseoir, un endroit calme pour attendre leur tour de voter et utiliser une machine à voter qui aide les personnes à mobilité réduite et à mobilité réduite – chaque bureau de vote doit en avoir au moins une. Les électeurs handicapés et qui ont des difficultés à lire et à écrire en anglais peuvent également faire venir un membre de leur famille ou un ami pour leur offrir de l’aide.

Si quelqu’un vous interroge sur votre citoyenneté, vos antécédents criminels, votre origine ethnique, votre race, la langue que vous parlez ou votre niveau d’éducation, c’est de l’intimidation des électeurs – et c’est illégal. D’autres exemples d’intimidation des électeurs comprennent un comportement violent à l’intérieur et à l’extérieur du bureau de vote, le blocage de l’entrée d’un bureau de vote, l’affichage d’armes, des menaces de violence et la diffusion de fausses informations sur la fraude électorale.

Selon l’ACLU, “si vos qualifications sont contestées, vous pouvez faire une déclaration sous serment selon laquelle vous remplissez les conditions requises pour voter dans votre état, puis procéder à un scrutin régulier”.

Signalez un cas d’intimidation des électeurs, que vous en ayez vous-même fait l’expérience ou que vous en ayez été témoin, à vos responsables électoraux locaux et à la ligne d’assistance téléphonique pour la protection des élections au 1-866-OUR-VOTE ou 1-888-VE-Y-VOTA (en Español).

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.