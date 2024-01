Comment puis-je me débarrasser de mes poils au menton ?

Demandez à un rédacteur beauté Jennifer Sullivan répond à toutes vos questions liées à la beauté avec des conseils pratiques et sans jugement. Photo-illustration : par The Cut ; Photo : Getty Images

Chère Jenn, Comment gérer les poils du menton ? Quand je les arrache, j’ai des éruptions cutanées, et maintenant il y en a trop à arracher et cela ressemble à une barbe épineuse si je les rase. Aide! Cassie

je vais te dire comment je les gérer : pas bien. S’il m’arrive de toucher mon visage et de sentir un poil au menton percer, je ne peux pas me concentrer sur autre chose tant que je ne suis pas devant un miroir avec une paire de lunettes. pince à épiler. Et si c’est trop court pour s’en procurer ? Eh bien, libérez mon emploi du temps, car la productivité va en souffrir jusqu’à ce que cette ventouse grandisse suffisamment longtemps pour extraire. J’imagine que ce sentiment doit être multiplié pour vous, nous avons donc besoin d’une meilleure solution – stat.

Si l’épilation et le rasage sont hors de question, les options restantes sont les crèmes dépilatoires, l’épilation à la cire, l’épilation au laser et l’électrolyse. Étant donné que votre peau éclate après l’épilation, elle ne réagira probablement pas bien aux produits chimiques contenus dans les produits dépilatoires ou à l’irritation. l’épilation à la cire peut causer, je suggérerais donc l’épilation au laser ou l’électrolyse. Mais avant d’entrer dans les détails, cela vaut la peine d’envisager un rendez-vous avec un dermatologue.

Les poils du menton – à la fois les variétés vellus (peluche de pêche) et terminales (plus foncées et plus épaisses) – sont parfaitement normaux. Mais si les poils apparaissent assez soudainement ou si leur nombre continue de croître, « cela vaut la peine de se faire examiner », explique le dermatologue. Oyetewa OyerindeMD, le directeur du Clinique Peau de Couleur au Baylor College of Medicine. « Chez les femmes, il existe une maladie appelée SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques, et l’un des symptômes est la pousse des cheveux selon un schéma plutôt masculin, ce qui serait donc la cause médicale la plus courante. Mais j’aimerais faire des analyses de sang car il y a aussi d’autres causes.

Si vous n’avez pas de problème de santé sous-jacent, un rendez-vous avec un dermatologue vaut toujours la peine, car ce sont les experts en matière d’épilation au laser, que l’on devrait appeler les poils au laser. réduction, selon Oyerinde. Le laser cible le pigment de vos cheveux et délivre une énergie qui endommage le follicule, mais il ne détruit pas le follicule, ce n’est donc pas exactement permanent. « Plusieurs séances peuvent être nécessaires pour constater une réduction, et il faut souvent des retouches pour empêcher les cheveux de repousser », explique-t-elle. Une séance de laser pour le menton coûtera probablement entre 50 et 250 dollars, selon l’endroit où vous habitez, et la plupart des gens constateront une réduction significative avec trois à six séances, espacées de plusieurs semaines pour tenir compte de votre cycle de croissance (les cheveux doivent être dans le bon état). phase de croissance à cibler par le laser, et seulement 70 pour cent des poils poussent à un moment donné, selon l’American Society for Laser Medicine and Surgery).

Si vous suivez cette voie, il y a quelques points à retenir. Les lasers utilisés pour l’épilation fonctionnent en différenciant le pigment des cheveux et celui de la peau environnante. «Je vois beaucoup de patients à la peau plus foncée qui disent qu’un autre médecin ou spécialiste leur a dit qu’ils n’étaient pas candidats au laser, mais ce n’est tout simplement pas vrai», explique Oyerinde. « En théorie, un patient à la peau claire et aux cheveux foncés est le meilleur candidat, mais il existe différents lasers et différents réglages. Il vous suffit donc de vous adresser à quelqu’un qui a de l’expérience et qui sait quel laser et comment ajuster les réglages et le traitement en fonction de votre type de peau et de vos cheveux.

Il peut également y avoir des effets secondaires, tels que des rougeurs, des démangeaisons ou folliculite. “Tout cela est normal”, dit Christina Tewfikassistant médical au spa médical situé à New York Esprit de peau. La procédure peut également être inconfortable, mais elle ne devrait jamais être extrêmement douloureuse. Si c’est le cas, ou si jamais vous ressentez une différence par rapport à une séance précédente, demandez à votre praticien d’arrêter. « Il est possible que la machine ait besoin d’être recalibrée », explique Oyerinde. S’il y a un problème avec la machine ou si votre opérateur n’est pas expérimenté, vous pouvez vous retrouver avec des brûlures, des cicatrices ou un éclaircissement de la peau. Dans de rares cas, les traitements au laser peuvent même déclencher une croissance plus importante des poils. “Ce n’est pas courant et nous ne savons toujours pas pourquoi cela arrive à certaines personnes, mais lorsque cela arrive, nous devons nous adapter”, explique Oyerinde, qui suggère d’aller chez un dermatologue certifié pour l’épilation au laser. “Nous disposons de données montrant que pour presque toutes les procédures cosmétiques, consulter un dermatologue certifié réduit le risque de complications.”

Votre autre option – et le seul type d’épilation véritablement permanent – ​​est l’électrolyse, une procédure qui consiste à insérer un petit fil dans le follicule pour délivrer un courant électrique qui le détruit. Si vous êtes intéressé par électrolysetu devrais chercher un électrologue ou une esthéticienne expérimentée dans le traitement (de nombreux dermatologues ne sont pas formés, dit Oyerinde).

Étant donné que l’électrolyse traite chaque poil individuellement alors que les lasers traitent plusieurs poils simultanément, le nombre de séances dont vous aurez besoin pour enlever les poils de votre menton dépendra de leur nombre. Mais la bonne nouvelle est que la procédure fonctionne aussi bien sur tous les types de cheveux et de peau, y compris les poils clairs, que les lasers ne peuvent pas cibler. Une séance d’électrolyse peut coûter entre 25$ et 100$, selon RealSelf, mais cela peut prendre de nombreuses séances pour traiter l’ensemble de votre menton. «Lorsque l’électrolyse est bien effectuée, elle n’entraîne généralement pas beaucoup de complications», explique Oyerinde. La plainte la plus courante est l’irritation et le traitement peut provoquer des bosses ou une éruption cutanée. Oyerinde a également vu des patients qui développaient une hyperpigmentation post-inflammatoire après l’intervention, mais qui peut souvent être traitée avec produits topiques.

En cherchant une solution pour vos poils du menton, vous tomberez probablement sur les appareils d’épilation à domicile. Pour être honnête avec vous, des lecteurs m’ont déjà écrit pour me poser des questions sur ces appareils, et chaque fois que je les recherche et que je parle aux experts, je finis par décider que je ne peux pas, en toute bonne conscience, les recommander. Ce cas n’est pas différent.

«Je ne peux pas soutenir l’épilation au laser à domicile», déclare Oyerinde. “Tout d’abord, bon nombre de ces soi-disant lasers utilisent en réalité l’IPL, ou lumière pulsée intense.” Dans un cadre professionnel, l’IPL peut être utilisée pour réduire la croissance des poils, mais, dit-elle, « de manière générale, elle est dangereuse sur les peaux plus foncées ». Même si vous n’avez pas la peau foncée, les appareils ne peuvent pas être calibrés avec autant de soin que les machines professionnelles, ce qui signifie qu’ils ne sont pas aussi efficaces pour réduire les poils et peuvent entraîner des complications. Oyerinde dit avoir constaté des brûlures, un éclaircissement de la peau et des cicatrices causés par l’épilation artisanale.

Donc, si j’étais vous, je resterais à l’écart des gadgets domestiques et m’intéresserais à l’épilation au laser et à l’électrolyse. Après avoir parlé à Oyerinde, j’ai commencé à penser à l’électrolyse de mon menton. Ce n’est peut-être pas aussi rapide et facile que les traitements au laser, mais c’est véritablement permanent et son utilisation sur toutes les couleurs de cheveux et tous les types de peau constitue un énorme avantage. L’Association américaine d’électrologie a un outil pour vous aider à trouver un praticien dans votre région, mais si quelqu’un qui lit ceci a un électrolyste qu’il souhaite recommander à Cassie (ou à moi !), faites-le-nous savoir dans les commentaires.

Envoyez vos questions à [email protected]. (En envoyant un e-mail, vous acceptez les conditions ici.)

Reste en contact. Recevez quotidiennement la newsletter Cut Conditions d’utilisation et avis de confidentialité de Vox Media, LLC En soumettant votre e-mail, vous acceptez notre Termes et Avis de confidentialité et pour recevoir de la correspondance par courrier électronique de notre part.