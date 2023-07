Comment puis-je demander Ozempic à mon médecin ? Les experts en obésité partagent ce qu’ils veulent que les patients sachent

Nous sommes au tout début d’une nouvelle ère dans les médicaments amaigrissants qui promettent des résultats extraordinaires. Mais en fin de compte, leur impact dépend de quelques éléments : leur efficacité, leur coût et la volonté des médecins de les prescrire.

Jusqu’à présent, ces traitements semblent fonctionner extraordinairement bien. Les patients sous Ozempic et Wegovy perdent en moyenne environ 12% de leur masse corporelle et des médicaments encore plus efficaces arrivent dans le pipeline. Mais le coût peut être élevé car les assureurs maladie sont réticents à payer ces médicaments, imposant des conditions strictes aux ordonnances s’ils sont prêts à les couvrir.

Cela a laissé les médecins pris au milieu. Beaucoup d’entre eux espèrent le potentiel de ces nouveaux traitements tout en essayant de gérer les attentes des patients et de convaincre les régimes de santé que l’investissement en vaut la peine.

Les publicités omniprésentes pour Ozempic et Wegovy, comme toutes les publicités de médicaments sur ordonnance, disent aux patients de parler à leur médecin s’ils sont intéressés par le médicament. Alors, comment vont ces conversations jusqu’à présent?

« En ce moment, je peux vous dire que si vous êtes un fournisseur de soins primaires, il est probablement écrasant de penser à commencer à faire ce qu’ils doivent faire pour prescrire ces agents », a déclaré Caroline Apovian, codirectrice du Center for Weight. Gestion et bien-être au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Les médicaments sont également arrivés au milieu d’un changement de paradigme social et culturel attendu depuis longtemps autour de l’obésité en médecine. Les médecins traitent de plus en plus l’obésité non pas comme un manque de caractère ou de volonté, mais comme une maladie physiologique à part entière. Certains médecins sont encore eux-mêmes en train d’apprendre à penser à l’obésité de cette façon, plutôt que de se concentrer sur les conditions qui en sont souvent les conséquences, comme l’hypertension ou les maladies cardiaques.

C’est un moment difficile. L’opportunité de santé publique que présentent ces médicaments est importante, mais le système de santé américain n’était pas prêt à la saisir. Trop peu de médecins de soins primaires connaissent bien la médecine de l’obésité. Les assureurs maladie ne sont pas incités à couvrir un médicament coûteux qui peut prendre des années pour être correctement remboursé, même si ce gain s’avère réel. Les patients risquent d’être exploités par des opérateurs louches qui tentent de profiter du battage médiatique et de la confusion autour de la nouvelle ère du traitement de l’obésité.

Mais la demande est réelle : un nouveau sondage STAT-Harris a révélé que la moitié des Américains ont déclaré qu’ils dépenseraient jusqu’à 100 $ par mois de leur poche pour les prendre.

J’ai parlé avec trois grands experts en médecine de l’obésité des idées fausses qu’ils entendent souvent de la part des patients, des informations qu’ils veulent que les patients sachent lors de ces discussions et des questions que les gens devraient poser à leurs médecins lorsqu’ils envisagent de les essayer ou non.

1) Ces médicaments amaigrissants ne sont pas une solution à court terme

Différents patients auront des considérations différentes avant de décider de prendre l’un de ces nouveaux traitements. Pour les personnes souffrant d’obésité extrême, la chirurgie bariatrique est une option. D’autres peuvent vouloir épuiser les tentatives de régime et d’exercice. Mais une fois qu’ils ont décidé d’essayer un médicament amaigrissant, les médecins de l’obésité disent qu’il est essentiel que les patients saisissent ce qui se passe biologiquement avec leur corps.

Marcio Griebeler, directeur du Centre d’obésité de l’Institut d’endocrinologie et de métabolisme de la Cleveland Clinic, m’a dit qu’il entame ces conversations en s’assurant que ses patients comprennent les racines physiologiques de leur obésité et comment ces médicaments traitent cela – et pourquoi cela signifie, malgré les articles des médias à propos des célébrités qui les utilisent comme une sorte de régime d’urgence, ils ne peuvent pas simplement prendre Wegovy ou quoi que ce soit pendant quelques mois pour perdre du poids, puis s’arrêter.

En bref et en général (chaque individu est unique), il devient plus difficile pour une personne de perdre du poids à mesure qu’elle devient plus obèse. Ils font l’expérience de ce qu’on appelle l’adaptation métabolique; leur corps commence à changer et ils commencent à voir une diminution des hormones qui signalent qu’ils sont rassasiés et qu’ils doivent arrêter de manger.

Ces nouveaux médicaments stimulent ces hormones. Ozempic et Wegovy ciblent une seule hormone, appelée GLP-1. Les soi-disant médicaments « triple-G » à venir qui semblent plus efficaces ciblent plusieurs hormones. L’effet est que les gens se sentent rassasiés plus rapidement, ce qui leur permet de manger moins facilement.

« Vous avez plus de contrôle sur la faim, afin que les patients puissent continuer à prendre la bonne décision », a déclaré Grieleber.

Mais enlevez ces hormones et le corps commence à fonctionner à l’envers.

Grieleber a déclaré que « 95% » de ses patients demanderont s’ils peuvent prendre les médicaments pendant quelques mois, puis arrêter. La réponse, leur dit-il, est non. Les patients doivent être préparés à la réalité qu’ils auraient besoin de prendre des médicaments pour le reste de leur vie s’ils ont l’intention de maintenir leur poids.

C’est un obstacle particulièrement important pour les parents. « C’est une grosse pilule à avaler: mon enfant pourrait potentiellement prendre ce médicament à vie », a déclaré Claudia Fox, codirectrice du Center for Pediatric Obesity Medicine de la faculté de médecine de l’Université du Minnesota. « Probablement pas le même médicament que celui que nous commençons aujourd’hui, mais ils auront probablement besoin d’un traitement à vie. Nous ne le guérissons pas. Nous le traitons. Nous le gérons.

2) Votre assureur maladie pourrait ne pas vouloir couvrir ces traitements

Sans assurance maladie, ce sont des médicaments coûteux. Ozempic coûte environ 900 $ par mois sans assurance et Wegovy coûte environ 1 350 $. Mais les assureurs maladie hésitent à les couvrir – et cela a entraîné des coûts très tôt dans ces conversations entre les médecins et leurs patients.

Tous les médecins à qui j’ai parlé m’ont dit qu’ils avaient mis en place une couverture d’assurance presque immédiatement. « Nous devons nous assurer que votre assureur le couvre », a déclaré Apovian.

Pour les patients sous Medicare et Medicaid, ces programmes gouvernementaux ne couvrent généralement pas les médicaments amaigrissants, une interdiction légale de longue date qui, selon les médecins, doit être réexaminée si les États-Unis veulent profiter de ces traitements. Pour les assureurs privés, le tableau est plus mitigé, mais la plupart des plans de santé commerciaux ne couvrent pas non plus les médicaments amaigrissants.

Même s’ils le font techniquement, l’obtention d’une couverture peut toujours être un problème administratif. Apovian a déclaré que son cabinet spécialisé comptait un employé qui gérait les autorisations préalables et d’autres documents pour leurs huit praticiens et a décrit la charge de travail comme « écrasante ». Ce fardeau ne sera que plus lourd pour un médecin indépendant exerçant seul.

Au Minnesota, le programme Medicaid couvre en fait les médicaments amaigrissants, mais les conditions imposées aux ordonnances peuvent encore être lourdes, a déclaré Fox. Elle a raconté l’histoire d’un patient, un adolescent qui répond aux critères d’éligibilité basés sur l’âge et l’IMC. Le programme d’État voulait également obliger le patient à suivre un régime hypocalorique, à rencontrer régulièrement un diététicien et à s’inscrire à un programme d’exercices.

Fox a écrit une lettre d’appel, affirmant que le patient suivait un cours de gym à l’école et jouait également au basket en dehors de l’école. Le programme Medicaid a répondu : Pas assez bon. Après plusieurs volées avec le plan, Fox a demandé l’intervention d’un arbitre indépendant qui supervise le programme.

« Le défi est de savoir comment ils mettent en œuvre ces approbations. Les stipulations ne sont souvent basées sur aucune recommandation scientifique », a-t-elle déclaré. « Nous sommes confrontés à ces tactiques de retardement, même si cela devrait être couvert dès le départ. »

Il existe des alternatives pour les patients qui ne peuvent pas obtenir d’assurance pour couvrir les médicaments et ne peuvent pas payer le prix de 1 300 $. Saxenda et phentermine étaient quelques-unes des options envisagées par ces médecins. Mais ils viennent avec le hic qu’ils ne sont pas aussi efficaces que ces nouveaux traitements qui attirent tant d’attention.

3) Votre propre expérience avec ces médicaments peut varier considérablement

Une autre chose dont les patients doivent être conscients, selon les médecins de l’obésité, est que leur expérience individuelle peut ne pas correspondre au battage médiatique.

Les gros titres que les patients ont pu voir montrant des personnes perdant 10 à 20 % de leur poids corporel ne sont que des moyennes. Certaines personnes peuvent perdre 35 %. Certaines personnes peuvent perdre seulement 10 %. Un petit nombre de personnes peut ne rien perdre du tout. À ce stade, la science de l’obésité ne comprend pas entièrement comment les différents patients vont réagir. Il y a encore beaucoup d’essais et d’erreurs, m’a dit Apovian.

« Il y aura toujours des patients qui ne perdront pas beaucoup de poids avec ces médicaments », a-t-elle déclaré. « Les patients doivent savoir qu’il y a une petite chance que vous ne répondiez pas. »

Griebeler a déclaré qu’il avertissait également les patients qu’il est normal de connaître un plateau de perte de poids après six à 12 mois, alors que votre métabolisme commence à s’adapter.

Cela ne signifie pas qu’un patient peut arrêter de prendre le médicament, pour les raisons que nous avons couvertes. Mais un plateau peut toujours être frustrant pour quelqu’un qui s’attend à des rendements extraordinaires.

Ensuite, il y a les effets secondaires. La plupart des gens auront des nausées, a déclaré Apovian. Certaines personnes éprouvent des nausées si importantes qu’elles se retrouvent aux urgences. Elle a également eu un petit nombre de patients souffrant de constipation très sévère qui ont dû être traités à l’hôpital.

Le désagrément des effets secondaires ou les risques de complications plus graves des médicaments peuvent en valoir la peine pour les avantages potentiels, de l’avis de l’individu et du médecin. Mais il est important que les médecins et les patients les confrontent et s’y préparent.

4) Vous avez besoin d’un plan holistique pour la perte et la gestion du poids

Tous les médecins avec qui j’ai parlé ont enfin souligné que les patients ont besoin d’un plan complet de gestion du poids, y compris pour leur régime alimentaire et pour s’assurer qu’ils font de l’exercice.

Ce n’est pas parce que la perte de poids est aussi simple que de bien manger et de s’entraîner ; tous ces médecins voulaient briser cette idée fausse. Mais ces médicaments « fonctionneront mieux chez les patients qui suivent également un régime et font de l’exercice », a déclaré Apovian. « Vous ne pouvez pas simplement prescrire ces médicaments. »

L’exercice a des avantages pour la santé bien documentés, en particulier pour les conditions associées à l’obésité, telles que l’hypertension et le diabète. La construction musculaire permet à votre corps de brûler des calories un peu plus facilement. Et être sédentaire, même avec un poids inférieur, comporte ses propres risques pour la santé. Les gens peuvent également commencer à remarquer un changement dans leur palais après avoir pris ces médicaments, et donc trouver un régime qui est satisfaisant et les aide à gérer leur appétit en conjonction avec les médicaments est également bénéfique.

Les stratégies pour obtenir un meilleur sommeil et gérer le stress peuvent également aider les patients à tirer le meilleur parti de ces médicaments et à gérer les autres conditions auxquelles ils peuvent être confrontés. Les médecins et les patients doivent réfléchir à la manière de traiter la personne dans son ensemble, plutôt que de compter sur les nouveaux traitements, aussi prometteurs soient-ils, pour agir comme des médicaments miracles.

« Le traitement de l’obésité est un traitement continu … Vous ne pouvez pas le prescrire une fois et ne pas avoir de suivi », a déclaré Grieleber. « Nous devons utiliser ce médicament comme un outil. »