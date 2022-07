Comment puis-je commencer à préparer mon enfant pour la maternelle ?

Un sac à dos, une boîte à lunch, des crayons et au moins 10 heures de sommeil chaque nuit sont tout ce dont les enfants ont besoin pour bien démarrer à la maternelle, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont surveillé la durée du sommeil des enfants de la maternelle sur quatre périodes d’une semaine et ont demandé aux enfants de les enseignants évaluent leur passage à l’école formelle, selon l’étude publiée cette semaine dans la revue Pediatrics. Les enseignants ne savaient pas combien chaque enfant avait dormi au cours de la nuit.

“Plus les enfants ont régulièrement dormi plus de 10 heures pendant la nuit, meilleures sont leurs relations avec leurs pairs, leurs relations avec leurs enseignants, leurs performances scolaires globales et leur reconnaissance visuelle des mots et des lettres”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Douglas Teti, éminent professeur et chef du département du développement humain et des études familiales à la Pennsylvania State University, par e-mail.

L’American Academy of Sleep Medicine suggère déjà que les enfants de la maternelle obtiennent 10 à 13 heures de sommeil, mais c’est au cours de la journée, et cela inclut les siestes.

Mais les résultats de l’étude remettent en question les conseils en ce sens qu’ils ont montré que le plus grand prédicteur d’une adaptation réussie à l’école était de dormir régulièrement au moins 10 heures au cours de la nuit, a déclaré Teti.

“Cela suggère que “compenser” un sommeil nocturne insuffisant en permettant à son enfant de faire une sieste pendant la journée n’aidera pas les enfants dans leur transition vers la maternelle. Il est préférable d’avoir plus de 10 heures de sommeil concentrées pendant la période de sommeil nocturne et de essayez de rendre cela aussi cohérent que possible d’une nuit à l’autre », a déclaré Teti.

Les méthodes de l’étude sont solides et soutiennent ce qui peut être vu dans les milieux cliniques ainsi que la recherche pédiatrique plus large, a déclaré le psychologue Ariel A. Williamson, expert en sommeil pédiatrique au département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des sciences du comportement à l’hôpital pour enfants de Philadelphie. et professeur adjoint de psychiatrie et de pédiatrie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. Williamson n’a pas participé à l’étude.

Si vous avez un petit qui approche de la maternelle à l’automne, c’est peut-être le moment d’adopter de bonnes habitudes de sommeil. Au cours de l’année, ce sont les habitudes de sommeil de l’époque précédant la maternelle qui ont fait la plus grande différence, selon l’étude.

“L’intervention devrait commencer avant le début de la maternelle en septembre”, a déclaré Teti. “Les parents doivent faire ce qu’ils peuvent pour aider leurs enfants à dormir la plupart sinon la totalité de leur sommeil sur une base régulière pendant la période de sommeil nocturne des enfants.”

DÉMARRER DE BONNES HABITUDES DE SOMMEIL

Les résultats de l’étude ne signifient pas que les enfants d’âge préscolaire ou plus jeunes devraient commencer à sevrer les siestes, qui sont importantes pendant l’enfance, a déclaré Teti.

“Pour de nombreux jeunes enfants, faire la sieste l’après-midi est typique du développement ; cependant, à l’approche de la transition vers la maternelle, les familles peuvent souhaiter réduire les siestes pendant la journée pour consolider le sommeil pendant la nuit”, a déclaré Williamson.

Si votre enfant est en transition vers la maternelle, Teti suggère de mettre en place une heure de coucher à 21 heures ou plus tôt et de s’efforcer de faire en sorte que la majeure partie du sommeil de l’enfant ait lieu la nuit.

Cela peut être difficile à respecter pour certaines familles, en particulier lorsque les adultes ont des horaires de travail atypiques, a-t-il reconnu. Dans ces cas, Teti a suggéré de s’appuyer sur d’autres soignants ou membres de la famille pour obtenir du soutien.

En plus de s’en tenir à cette heure du coucher plus tôt, il peut être utile d’éviter – et non d’éliminer – l’utilisation d’écrans, a déclaré Teti. Les écrans comme les téléviseurs, les jeux vidéo et les tablettes doivent cependant être complètement éliminés au moins 30 minutes avant le coucher, a-t-il ajouté.

Il est également important d’être impliqué dans l’heure du coucher, en établissant une routine cohérente et en préparant l’enfant au lit, a déclaré Teti. Cela peut signifier prendre un bain, lire des livres, parler tranquillement et créer un environnement apaisant, a-t-il suggéré.

Il a été démontré que cet horaire régulier augmente la durée de sommeil des enfants au cours de la nuit, a déclaré Williamson.

“L’établissement d’une routine de coucher cohérente … pourrait aider à encourager un horaire de sommeil régulier et à promouvoir une durée de sommeil nocturne optimale, en particulier dans la petite enfance”, a-t-elle déclaré.