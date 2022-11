BONFIRE Night est une fête que beaucoup attendent avec impatience, mais pour nos animaux de compagnie, le bruit fort peut provoquer la panique et la peur.

Alors, comment pouvez-vous garder vos animaux de compagnie calmes pendant les festivités du feu d’artifice ? Voici tout ce que vous devez savoir pour garder vos amis furieux aussi en sécurité et détendus que possible.

Les feux d’artifice peuvent avoir un impact stressant sur les animaux de compagnie, en particulier les chiens Crédit : Getty

Comment puis-je calmer mes animaux de compagnie pendant les feux d’artifice ?

Les feux d’artifice sont bien connus pour leur impact stressant sur les animaux de compagnie, les chiens étant les plus dérangés par les bruits forts.

Si vos animaux de compagnie sont nerveux ou paniqués par les feux d’artifice, vous pouvez faire certaines choses pour les aider à rester calmes cette nuit de feu de joie.

Jouez de la musique relaxante à votre animal de compagnie – Les classiques pour animaux de compagnie de Classic FM sont un énorme succès.

Promenez votre chien lorsque le soleil est levé pour éviter les moments où des feux d’artifice sont susceptibles d’être déclenchés.

Déplacez vos animaux de compagnie dans un endroit sûr avant le début des feux d’artifice, comme une chambre ou une cage.

Fournissez des jouets et autres stimuli pour occuper leur attention et évitez de laisser vos animaux seuls.

Fermez les fenêtres et les rideaux pour étouffer le son et les lumières vives des feux d’artifice.

Allumez le téléviseur pour masquer les sons du feu d’artifice. Des battements réguliers peuvent aider à masquer le son d’une forte détonation.

Reste calme. Si vous devenez très anxieux ou si vous réconfortez votre animal plus que d’habitude, cela peut rendre votre animal plus déstabilisé.

Ne punissez jamais vos animaux de compagnie. Ce n’est pas de leur faute s’ils ont peur, et cela ajoute à leur anxiété.

Vous pouvez également parler à votre vétérinaire des diffuseurs de phéromones – ces appareils dispersent des produits chimiques calmants dans la pièce.

Vous pouvez également contacter votre vétérinaire et il peut vous prescrire des médicaments pour vos animaux de compagnie.

Amoureux des chiens, Duncan James et Burns Pet Nutrition se sont engagés à aider les “pawrents” avec son clip vidéo de six heures intitulé Pet Sounds, qui a été spécialement conçu pour aider à garder le chien calme.

Experte en comportement canin, Rosie Bescoby a partagé comment les propriétaires peuvent préparer leur chien pour les festivités du feu d’artifice.

Avant les célébrations où des feux d’artifice seront tirés, Rosie suggère de faire jouer des enregistrements de feux d’artifice aux chiens lorsqu’ils sont dans un état détendu et somnolent.

“Il est important de s’assurer que vous le faites lorsqu’ils sont détendus et installés mais pas endormis”, a-t-elle déclaré.

“Au fil du mois, vous devriez ensuite augmenter progressivement le volume.

“Cela signifie que la nuit, le chien ne réalise même pas le bruit des feux d’artifice car il est devenu insensibilisé.

“Vous pouvez également jouer de la musique de batterie comme le tambour africain ou la batterie et la basse tout au long de l’année.”

Si vous avez des chats, assurez-vous qu’ils restent à l’intérieur avec un endroit où se cacher s’ils sont nerveux.

Tirez les rideaux pour éteindre les flashs et allumez la radio.

Si vous avez un lapin qui vit à l’extérieur, essayez de couvrir son clapier ou de le ramener à l’intérieur si possible.

Assurez-vous que les petits animaux ont suffisamment de litière et encore une fois, laissez la radio allumée ou faites jouer de la musique.

Que faire si mon chien se met à aboyer de façon incontrôlable pendant un feu d’artifice ?

Aboyer à un feu d’artifice peut sembler une réaction étrange pour votre chiot, mais c’est une expression naturelle de peur ou d’anxiété.

Si vous constatez que votre chien aboie de manière excessive, vous devez essayer de le distraire du mieux que vous pouvez.

Essayez de les encourager à jouer avec des jouets qu’ils aiment ou trouvez un espace calme loin des bruits forts et des lumières vives.

Si votre chien a tendance à aboyer davantage, essayez de l’emmener quelque part loin de tout feu d’artifice potentiel pendant la période de pointe.

Il existe des produits en vente libre, tels que des colliers et des plug-ins apaisants, qui prétendent aider les chiens à se sentir calmes pendant les périodes de stress ou d’anxiété élevés, cependant, vous devriez parler à votre vétérinaire avant d’utiliser des produits en vente libre.

Si vous êtes vraiment préoccupé par la peur des feux d’artifice de votre chien, il vaut la peine de parler à un vétérinaire pour voir quelles options sont disponibles.

Y a-t-il des feux d’artifice acceptant les animaux domestiques ?

Le site Web de la RSPCA estime que 45 % des chiens au Royaume-Uni montrent des signes de peur lorsqu’ils entendent des feux d’artifice.

Ce n’est jamais une bonne idée d’emmener votre chien à un feu d’artifice, et il est peu probable que la plupart des feux d’artifice en intérieur soient également adaptés aux chiens.

MAIS les feux d’artifice acceptant les animaux domestiques existent et ils deviennent de plus en plus populaires.

Certains supermarchés ont lancé des gammes spéciales de feux d’artifice à faible bruit sans les cris et les détonations.

Vous pouvez les trouver chez des détaillants tels que Asda, Tesco et Morrisons.

Et Sainsburys a même interdit la vente de feux d’artifice, en raison de l’impact sur les animaux domestiques inquiets et des problèmes qu’ils causent à l’environnement.

Au Royaume-Uni, Fantastic Fireworks organise des expositions silencieuses dans des lieux proches de la faune ou du bétail, permettant souvent uniquement des feux d’artifice silencieux.

L’Organisation mondiale de la santé répertorie 120 décibels comme seuil de douleur pour le son chez les chiens et les humains.

Les feux d’artifice sont généralement supérieurs à 150 et parfois jusqu’à 170, ce qui constitue également une bonne excuse pour se blottir avec votre chiot lors des célébrations de Bonfire Night.