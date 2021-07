S’exprimant en marge d’une conférence de presse de l’Association internationale de boxe (AIBA) en Suisse, Jones Jr a prononcé un discours passionné sur son héritage, mais a également suggéré que le monde d’aujourd’hui voit les faits différemment.

« Cette société aujourd’hui, ils sont un peu différents », Jones Jr, 52 ans, a commencé.

« Et puis ils contestent même ce que Dieu dit. Ils disent que si Dieu vous met ici avec des organes masculins, vous pouvez toujours être une femme.

« C’est un peu fou pour moi, parce que Dieu t’a mis ici avec ce qu’il voulait que tu sois. Nous n’avons aucune chance [to change].

« C’est comme si vous alliez tous me laisser venir ici sombre et je ne peux pas dire que je suis blanc ? Eh bien, comment puis-je venir ici avec des organes masculins et dire que je suis une femme ? Ce n’est pas juste maintenant, n’est-ce pas ?

« Parce que si je peux venir ici avec des organes masculins et être traité comme une femme, alors je devrais pouvoir venir ici en tant que personne noire et être traité comme un homme blanc. Si c’est ce que je veux.

« Si je peux tout choisir, n’est-ce pas ? C’est la seule chose que je dis. Je ne suis pas contre. Mais pourquoi ne pas faire tout le tour du tableau si tu veux le faire ? » a demandé Jones Jr.

« Si vous voulez venir en tant qu’homme et être une femme, ou une femme et être un homme, pourquoi ne puis-je pas venir en noir et être blanc? Parce que je serais bien mieux traité », dit-il en riant.

« Tu comprends ? Alors il y a beaucoup plus à gagner pour moi maintenant. »

Jones Jr a lié la situation à son détrônement du champion WBA des poids lourds de l’époque, John Ruiz, en 2003, qui l’a vu devenir le premier ancien détenteur du titre des poids moyens depuis plus d’un siècle à gravir les échelons et à remporter une couronne des poids lourds.

Jones Jr a dit : « Donc, le long de cette ligne, si vous passez de 100 [pounds] à 154, et je passe de 154 à 226, [which] est ce que le gars a pesé. N’ai-je pas couvert beaucoup plus de poids que vous ?

« Vous voyez, nous ne faisons plus face aux faits. Nous dissimulons les choses. S’ils peuvent changer cela, pourquoi ne puis-je pas changer cela ?

« Et si c’est livre pour livre, alors pourquoi n’est-ce pas la personne qui a couvert le plus de poids ? Pourquoi est-ce qu’il n’est pas le meilleur livre pour livre ? »

« C’est tout ce que je dis, » Jones Jr a conclu.