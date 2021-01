Un système de paiement sans contact FASTag est désormais obligatoire pour tous les véhicules afin de payer les frais de péage tout en traversant les gares de péage sur les autoroutes nationales en Inde, à partir du 15 février. Cela s’inscrit dans le cadre de la pression du gouvernement pour permettre les paiements de péage sans contact et électroniques à tous les gares de péage sur les routes nationales. On s’attend à ce que cela augmente l’efficacité du traitement des transactions et réduise le temps d’attente aux gares de péage pour les véhicules, par rapport au temps nécessaire pour traiter les transactions en espèces. Étant donné que la date limite du 1er janvier n’est pas trop loin, vous voudrez peut-être obtenir un FASTag pour votre voiture si vous avez l’intention de voyager de si tôt.

Comment puis-je acheter un FASTag? Vous avez plusieurs options ici. Si vous avez besoin d’acheter un FASTag pour votre voiture, vous pouvez en acheter un dans certaines gares de péage à travers l’Inde, en portant votre pièce d’identité ainsi que les documents d’immatriculation du véhicule avec vous. Il s’agit d’un processus KYC obligatoire. Ou, et cela pourrait peut-être être plus simple également, vous pouvez en acheter un sur Amazon.in ou vous adresser à certaines banques, y compris les banques de paiement, pour ces FASTags. Les banques qui proposent actuellement des FASTags incluent HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, Kotak Bank, Axis Bank ainsi que Paytm Payments Bank, pour n’en nommer que quelques-unes. Pour acheter auprès d’une banque, vous devez vous rendre sur leurs sites Web. Pour les options telles que Paytm et Airtel Payments Bank, vous pouvez les acheter directement sur les applications de paiement de votre téléphone.

Quel est le coût d’achat d’un FASTag? Le coût d’achat d’un FASTag dépend de deux choses. Premièrement, la classe de véhicule pour laquelle vous l’achetez: une voiture, une jeep ou une camionnette, un bus ou un camion, des véhicules utilitaires légers, des engins de chantier, etc. Deuxièmement, la banque auprès de laquelle vous achetez le FASTag aura ses propres politiques en matière d’émission frais et dépôts de garantie. À ce stade, par exemple, vous pouvez acheter un FASTag pour une voiture chez Paytm pour Rs 500 – cela comprend un dépôt de garantie remboursable de Rs 250 et le seuil de solde minimum de Rs 150 qui doit être maintenu. Si vous l’achetez auprès d’ICICI Bank, vous paierez des frais d’émission d’étiquette de Rs 99,12 plus Rs 200 comme montant du dépôt et Rs 200 comme solde seuil minimum. Il y a des différences de prix mineures de temps en temps, mais notez également que les banques regroupent certaines offres ou remises en argent avec l’achat d’un nouveau FASTag.

Comment recharger un FASTag? Très simple, il existe deux options pour vous. La première consiste à utiliser le portefeuille FASTag créé par la banque émettrice et à le recharger à l’aide de services bancaires par Internet, de cartes de crédit ou de débit ou UPI, selon les options proposées par la banque. Cependant, cette expérience peut être au mieux maladroite. Deuxièmement, vous avez des applications de portefeuille mobile telles que Paytm et PhonePe qui vous permettent de recharger à peu près n’importe quel FASTag de banque émettrice. Cette dernière option est beaucoup plus simple et intuitive, car la qualité des options de portefeuille actuellement proposées par la plupart des banques n’est pas vraiment à la hauteur.

À ce stade, vous pouvez utiliser Amazon Pay pour recharger les FASTags de Airtel Payments Bank, Bank of Baroda, City Union Bank, Equitas Bank, Federal Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IDFC Bank, IndusInd Bank, Karur Vyasa Bank, Kotak Mahindra Bank. , Punjab National Bank et South Indian Bank. Amazon indique également que la recharge pour Axis Bank, Paytm Payments Bank et State Bank of India FASTags est également à venir. Vous pouvez trouver l’option de recharge sous Amazon Pay> Factures> FASTag.

Si vous préférez utiliser PhonePe, vous pouvez recharger les FASTags émis par Airtel Payments Bank, Axis Bank, Bank of Baroda, City Union Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IDFC Bank, IDBI First Bank, Indian Highways Management Company FASTag, Indian IndusInd Bank, Karur Vyasa Bank, Kotak Mahindra Bank, Paytm Payments Bank, Punjab National Bank, RBL FASTag, South Indian Bank et State Bank of India. Vous trouverez cette option sous Recharge et factures> Tout afficher> Recharges> Recharge FASTag dans l’application PhonePe sur votre téléphone.

Sur Paytm, ce qui est intéressant, c’est que vous pouvez non seulement acheter et recharger le Paytm FASTag, mais également gérer les FASTags que vous avez peut-être achetés auprès d’autres banques. Actuellement, Paytm vous permet de gérer les FASTags d’Axis Bank, Bank of Baroda, Equitas Small Finance Bank, HDFC Bank, IDFC First Bank, Indian Highways Management Company FASTag, IndusInd Bank et Kotak Mahindra Bank. Vous le trouverez dans l’application Paytm sous My Paytm> Tous les services> Gérer FASTag.

Google Pay vous permet également de recharger le FASTag que vous avez peut-être acheté pour votre véhicule. À ce stade, Google Pay vous permettra d’ajouter de l’argent aux FASTags émis par HDFC Bank, IDFC First Bank, IndusInd Bank, Axis Bank, Bank of Baroda, Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank et l’Indian Société de gestion des routes FASTag. Vous trouverez cela dans l’interface plutôt peu intuitive de Google Pay en ouvrant l’application, en appuyant sur Explorer dans la section Entreprises et factures (les curations ici sont souvent complètement aléatoires et inexpliquées), recherchez FASTag dans la barre de recherche en haut de l’écran , et vous verrez une liste complète des banques et FASTags pris en charge.